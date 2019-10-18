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18.10.2019, 17:30

Brexit на излете: как Борис Джонсон превращается в Терезу Мэй

Brexit на излете: как Борис Джонсон превращается в Терезу Мэй
эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

Новый проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС оказался калькой с уже отвергнутого Парламентом плана, считает Илия Куса

Можно с уверенностью сказать, что мы наконец-то стремительно приближаемся к концу этой трагикомической эпопеи под названием "Brexit". Завтра - ключевой день и, возможно, гранд-финал.

За последнюю неделю премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил невероятное, изящное сальто-мортале и согласовал с ЕС новый вариант сделки по Brexit.

В пучине триумфально-пафосных эпитетов, которыми Джонсон щедро поливал новое, достигнутое им на переговорах соглашение, куда-то исчезла вся его принципиальность по "жёсткому Brexit" (без договора вообще) и вот эти все "я лучше сдохну в канаве, чем поеду в Брюссель".

Даже больше: читая текст "новой сделки" по Brexit, я вдруг осознал, что Джонсон просто пытается сыграть в напёрстки с избирателями и парламентом.

"Новый проект соглашения", который уже одобрил Кабинет министров Джонсона - это, по-сути, тот самый проект договора Терезы Мэй, трижды отвергнутый парламентом зимой-весной этого года.

Иными словами, вопреки собственным убеждениям, благодаря которым Джонсон стал премьером, он сделал огромные уступки Евросоюзу, в частности:

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  1. Обязался, что Британия заплатит 33 млрд. фунтов отступных.
  2. Согласился с тем, что на время переходного периода до конца 2020 года (а возможно и дальше) влияние и правила ЕС будут сохраняться, пока бизнес адаптируется к новой реальности.

Реальные изменения вносились в протокол о Северной Ирландии и её границы с соседней Ирландией в случае Brexit. В результате переговоров, получилась какая-то мего-мутная схема. Решение вопроса Ирландии выглядит так:

  1. Физической границы и таможни между Ирландиями как бы не будет.
  2. Северная Ирландия останется в едином рынке ЕС, а вся остальная Британия выйдет 31 октября.
  3. Но при этом Северная Ирландия останется одновременно и в составе британской таможенной зоны (??), чтобы быть частью любой будущей сделки по торговле между Британией и ЕС.
  4. Британия не будет облагать никакими пошлинами товары из ЕС, которые ввозятся в Северную Ирландию, если они НЕ перевозятся дальше за пределы региона (как это будет контролироваться, не совсем понятно).
  5. Будет создана британско-европейская комиссия, члены которой будут определять, какие товары могут попасть в зону единого рынка ЕС, а Лондон будет собирать с нх налоги от имени ЕС.

"Новая сделка" уже одобрена Евросоюзом и правительством самого британского премьера. Но лидеры ЕС на этот раз отчётливо дали понять: никакой отсрочки по Brexit не будет от слова "совсем".

Другими словами, Британия либо принимает сделку Джонсона, либо - "давай, до свиданья" 31 октября, как хотите.

Теперь слово за Палатой общин. Она будет голосовать за проект договора завтра в субботу 19 октября. Пожалуй, впервые с конца Фолклендской войны парламент Британии будет заседать в субботу.

По сути, Борис уже окончательно синхронизировался со своей предшественницей Терезой Мэй, экстерном, за пару месяцев, повторив весь её путь за 2,5 года.

Голосов в парламенте не хватает, но разрыв вроде небольшой. Хотя неопределённость сумасшедшая, ибо позиции партий ещё не сформированы окончательно.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал соглашение "ещё более ужасным, чем проект Терезы Мэй", и призвал за него не голосовать.

Северо-ирландская Юнионистская партия также отказалась поддержать эту сделку, поскольку они боятся, что регион останется зависимым от ЕС, который будет определять таможенную политику Белфаста.

Даже Найджел Фарадж и его евроскептическая "Brexit партия" заявил, что не поддержит сделку.

Джонсону нужно несколько десятков голосов от бывших консерваторов, которые перебежали на сторону оппозиции, и от независимых депутатов, вышедших из состава Либерал-демократической партии. Короче, от всех аутсайдеров и колеблющихся.

Главная ставка Джонсона - это игра в "дурочку", демонстрация собственной уверенности, манипуляции и расчёт на то, что депутаты не успеют прочесть весь договор и осознать его, а также шантаж тем, что единственная другая альтернатива - это выход из ЕС без договора.

С нетерпением ожидаю завтрашнего дня и его последствий для миллионов британцев и европейцев.

(Источник - блог автора)

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: Брекзит, выход из состава ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Тереза Мэй, brexit, выход из Евросоюза, Брексит, жесткий Brexit
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