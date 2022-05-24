"Бросок Мангуста". Три месяца спустя: первые итоги российско-украинской войны

Через несколько часов будет ровно три месяца с начала полномасштабной войны России против Украины. За это время русская армия должна была добиться военного успеха и полностью разгромить украинскую армию, оккупировать всю территорию страны со столицей включительно. И, как писали россияне, "закрыть украинский вопрос" – точно так это называли нацисты, когда говорили о евреях.

В самом начале, когда русские еще верили, что это возможно, российские военные избегали трогать украинские символы – гербы, флаги. Мол, это просто временная оккупация, мы сейчас уйдем.

Первое громкое поражение случилось под Киевом, когда стало ясно, что украинская столица надежно защищена и захватить ее не получится. Передовые отряды россиян даже смогли прорваться на столичную Оболонь, но были откинуты и разбиты. Второе громкое поражение случилось под Харьковом, где также были разбиты колоны российских войск. Российская армия начала попадать в окружения повсеместно, а под Киевом оказались в оперативном котле. Солдаты сотнями сдавались в плен. Более 600 человек – это был первый большой обменный фонд.

Захват столицы был ключевым звеном плана: шоковая ракетная атака, молниеносный бросок тяжелой техники, стремительная высадка десанта на аэродромах вокруг Киева. Но успешно высадиться удалось лишь в Гостомеле. Этого было недостаточно для окружения Киева.

На этом этапе русские увидели, что так называемый план "Бросок Мангуста" превратился в национальный позор. Миф о великой русской армии рассыпался. Десятилетиями российская пропаганда представляла украинцев как нелюдей, неспособных воевать.

Панические заявления Путина, сделанные в первый месяц вторжения, когда он открыто призвал военных в Киеве к перевороту и "брать власть в свои руки", уже говорила о многом. Ведь военному победителю нет нужды просить армию врага прекратить сопротивление. Глава Кремля публично продемонстрировал: победы над Украиной военным путем он уже не видит и лихорадочно дергает за все возможные ниточки. И поражения, которые следовали по пятам российской армии от города к городу, это подтвердили.

Не помогли ни ракеты, ни численное превосходство, ни современная российская бронетехника. Сгорело все. Русская армия была полностью разгромлена под Киевом и была вынуждена спасаться бегством.

Череда поражений на этом не остановилась. Битва за Чернигов закончилась таким же военным позором для России. Окружить город не удалось, зайти в город – тоже. Сразу за Черниговом обрушился фронт под Сумами, где россиян расстреливали из каждого окна. Битву за город россияне тоже проиграли.

Российская армия проиграла и битву за Харьков, который вовсе считался легкой целью, а оказался неприступной крепостью. До конца месяца русские войска будут полностью отброшены от Харькова. Уже сейчас в этом районе единственное, что сдерживает натиск Вооруженных Сил Украины на границе с РФ – ракетные удары с территории России.

После разгрома русской армии под Николаевом и проигранной битвы за город, высадка десанта под Одессой стала маловероятной и самоубийственной миссией для российской верхушки. С уничтожением флагмана "Москва", уничтожения и повреждения нескольких больших десантных кораблей и катеров прикрытия такая операция стала невозможной в принципе.

Те корабли, которые в этом смысле представляли серьезную опасность, были уничтожены. Тех, что остались, для такого уровня операции недостаточно. Новые корабли Россия не может доставить из-за позиции Турции, закрывшей проход в Черное море. А поставки в Украину ракет Гарпун из Дании с максимальной дальностью поражения в 260 км сделают Черное море минным полем и загонят российские военные корабли в порты навсегда до конца войны.

Разгром русской армии под Запорожьем и Кривым Рогом – что стало возможно во многом благодаря героической роли защитников Мариуполя, сковавших русские войска на целых три месяца – похоронил идею "Новороссии", план разделить Украину и окружить города. Украинский фронт встал стеной, времени подготовиться героические "Азов", морпехи, пограничники и другие силы предоставили достаточно.

Российская армия позорно проиграла и битву за небо. Глупость и самонадеянность привела к настоящей авиационной катастрофе – сотни уничтоженных самолетов и вертолетов, сотни убитых и плененных русских пилотов. Таких грандиозных потерь в небе не знала ни одна страна на планете со времен Второй мировой войны.

В итоге небо над Украиной полностью контролируется авиацией Вооруженных Сил Украины и закрыто для российской боевой авиации. Одиночки-самоубийцы, влетающие из России, достойны премии Дарвина.

Когда российский сценарий с захватом Украины и импортом гауляйтеров в столицу во главе с Януковичем, Азаровым и Царевым стал невозможным, флаги и гербы Украины в оккупированных городах россияне стали озлобленно уничтожать. А в Херсоне – единственном областном центре, который так называемой великой российской армии удалось захватить за три месяца войны – стали экстренно готовить город к аннексии в пользу России. Всю остальную Украину, похоже, решили от отчаяния бомбить ракетами, убивая гражданских (наводить террор) и инфраструктуру (уничтожать экономику). Но и это невозможно делать бесконечно – ПВО Украины все сильнее, а ракет – все меньше.

Россия проиграла почти все битвы за ключевые города в Украине. Все оставшиеся боеспособные силы собраны на Донбассе. В бой брошены десятки тысяч принудительно мобилизованных жителей оккупированных Луганска и Донецка, представляющих сомнительную военную силу. А также все силы, которые только смогла собрать Россия во всех горячих точках на планете, где участвовала. Путин пытается хоть где-то победить, хоть чем-то оправдать десятки тысяч убитых россиян и разрушенную экономику России с мировой изоляцией впридачу.

В итоге, по истечению трех месяцев войны, случилось так, что все, что российская армия теперь может – угрожать нескольким районам Луганской и Донецкой области. Вполне вероятно, что для захвата районов Луганской области сил хватит. Для захвата Донецкой области – нет. Поражение России в битве на реке Северский Донец – отчаянной попытке русских генералов показать ретивость – обрушила их последние хрупкие надежды.

Режим Путина готовит оправдания поражению. И, судя по всему, единственный захваченный за три месяца город областного значения Херсон решено сделать военным трофеем стоимостью в почти 30 000 российских жизней и более чем в треть всей боевой техники российской армии, которая находилась в боеспособном состоянии на 24 февраля. Хотя весь первый месяц войны россияне постоянно повторяли, что этого не будет, что они пришли воевать с "нацистами", а не с украинцами. Теперь же приказано считать, что украинцев не существует, а значит и города их никому не принадлежат. Россияне даже начали сжигать украинские книги – совсем как немецкие нацисты.

Тот факт, что в захваченных городах россиянам приходиться назначать гауляйтерами дворников – тоже достаточно красноречив. Вкладывая миллиарды в создание сети влияния в Украине, на выходе русские получили несколько десятков депутатов районного значения, парочку областного и полный провал русской идеи в Украине. Согласно опросам, сторонников Путина и России в Украине в статистически значимых цифрах (выше 1%) не осталось.

Как не осталось у России и друзей. Огромная военная коалиция в 47 стран, которая вооружает Украину, снабжает ресурсами, боеприпасами, топливом, деньгами и даже добровольцами, создает для России ситуацию с "головой и бетонной стеной". Как бы сильно Путин не бил в эту стену – время играет против него. Этим летом Россию ждет череда новых крупных военных поражений из-за техники, которая поступит в Украину, в том числе по ленд-лизу.

Россия пытается застолбить ситуацию. Сохранить позиции, которые успела захватить. И с этой целью ищет политическое решение – просит Запад надавить на Украину, сбиваясь на панические нотки. Ищет слабые звенья в Европе, готовые ей в этом помочь. Москва заявляет, что Киев не ищет дипломатического пути. Хотя еще три месяца назад Путин лично обещал Украине военное поражение и требовал сдаться и выполнять условия. Теперь Кремль ищет встречи и компромиссов, которые ему никто не собирается всерьез предлагать. Россия должна быть побеждена военным путем, говорят лидеры Европейского Союза. Заявления, которых в Кремле не ожидали услышать от пацифистов Евросоюза, пожалуй, никогда.

Рано или поздно Путин окончательно поймет, куда попал, и что голова не железная. И тогда придется принять еще один факт: российско-украинская война закончится военным поражением русской армии вторжения.

Череда позорных отступлений и проигранных битв за города ведет не к триумфу, а к бесславной кончине. На длинную войну у России просто нет ресурса, даже если деньги все еще есть.

В итоге все, что было оккупировано, придется отдать. А поколениям россиян, которые поддержали войну, резню в Буче, Мариуполе, изнасилование детей по всей Украине, поддержали русский нацизм и убийства украинцев, придется платить Украине военные репарации (сверх российских $300 млрд, сейчас замороженных, которые передадут Украине). Извинения никому не нужны. Стыд, позор и трибунал – это все, что ждет русских годы спустя, когда они будут вспоминать поражение от рук украинцев.

Но нет иллюзий. Три месяца военного позора России наверняка станут полугодием позора, а затем и годом позора. Для этого у Украины есть ресурсы и сила духа. У России для военной победы над Украиной нет ни того, ни другого.

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