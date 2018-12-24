Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.12.2018, 07:00

Будапештский формат: два шага к деэскалации российской агрессии

Будапештский формат: два шага к деэскалации российской агрессии
Юрист, директор Института национальной политики

Логичным развитием темы были бы решения о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО и международном посредничестве в переговорах с РФ

Реклама
Реклама

Пришло время в развитие темы Будапештского меморандума обсудить будущую стратегию Украины с использованием будапештского формата, который я предлагаю считать главным институциональным и международным основанием для обеспечения безопасности Украины.  

Рассмотрим тему предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО и обеспечения посредничества.  

Реклама

В пункте 4 решения СНБО от 26.11.2018, введенного Указом Президента Украины № 390/2018, в связи с очередным актом открытой военной агрессии в отношении моряков ВМС Украины в Черном море, МИДу Украины предписано: «Обратиться к государствам, подписавшим Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».     

На момент написания этой статьи, никто из участников Будапештского меморандума, стран-гарантов территориальной целостности, суверенитета, политической и экономической независимости Украины (США, Великобритания, Франция, Китай) официально не отказался от проведения консультаций в будапештском переговорном формате - за исключением России. Однако отказ России от участия в будапештском переговорном формате вовсе не означает, что этот формат переговоров не может состояться. Переговоры могут состоятся без участия России. Поэтому ситуация вокруг соблюдения всеми сторонами Будапештского меморандума и результаты переговоров в рамках одноименного формата должны стать предметом серьезного контроля со стороны общественности, СМИ, различных политиков и экспертов.

На прошедшей 17 декабря 2018 года 2-й международной пресс-конференции "Будапештский меморандум: эффективный путь принуждения к имплементации и стратегии деоккупации", я рассказал о двух основных шагах, которые Украина должна осуществить в рамках проведения консультаций в будапештском формате.   

Эти шаги являются формой имплементации будапештского меморандума путем заключения международных многосторонних договоров.  

Как было рассмотрено в одной из предыдущих публикаций, будапештский меморандум создал для США юридическую обязанность перед Украиной по обеспечению суверенитета, политической независимости и территориальной целостности такого же рода, как и перед союзниками по НАТО.   

Читайте также
Россия отказалась от встречи в Будапештском формате - Волкер 21.12.2018Будапештский меморандум, пропаганда РФ и бездействие Запада 12.12.2018Украина созывает ядерные государства из-за агрессии России 05.12.2018

Из этого прямо вытекает необходимость для Украины в рамках будущих консультаций в будапештском формате с США, Великобританией и  иными участниками-подписантами Будапештского меморандума, уже на первом заседании будапештской группы согласовать следующие договора:    

а) о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО;  

б) о международном посредничестве.  

Основной союзник вне НАТО 

Реклама

1.Процедуры предоставления. Попытки предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО (далее ОСВН), были предприняты как со стороны США, так и Украины. В 2014 году в Конгресс США был внесен законопроект, согласно которому данный статус может быть предоставлен также Грузии, Молдове и Украине. Данный законопроект прошел два чтения в Сенате и был передан в Комитет по международным отношениям, где по сей день находится "на хранении".  Затем, в 2017 году Верховная Рада Украины, во исполнение будапештского меморандума большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО.  Судьба этого обращения пока неизвестна. Подобные попытки имеют информационное, политическое и опосредованное юридическое влияние на предоставление Украине статуса ОСВН.  

Однако, право присвоения государству статуса ОСВН принадлежит президенту США, с согласия министра обороны, государственного секретаря и присваивается по истечении 30 дней с момента уведомления Конгресса. Итоговым документом о наделении статуса ОСВН является меморандум, подписанный президентом США.  

В дальнейшем, после присвоения статуса ОСНВ, соглашения о проведении совместных с союзниками исследований и разработок подписывает министр обороны США с согласия госсекретаря без участия президента.  

Важным моментом, является тот факт, что процедура присвоения статуса не предполагает одобрения Конгресса, например, в отличие от процедуры заключения военно-политических договоров, которые не могут вступить в силу без утверждения законодательного органа, в соответствии с разделом 10 статьи I Конституции США.  

 2. Преимущества статуса ОСВН. Участнику статуса ОСВН предоставляются следующие права и возможности:  

а) размещение на своей территории американских военных ресурсов, объектов, баз, воинских контингентов, в том числе частных военных компаний;    

б) получение помощи от США в приобретении боеприпасов с обедненным ураном, коммерческих спутников, их компонентов и систем (доставка спутников и соответствующего оборудования на территорию страны с ОСВН осуществляется только американскими компаниями, которым правительство США выдает экспортную лицензию);  

в) возможности приоритетной поставки оборонной техники американского производства по льготным ценам;   

г) получать кредиты в виде материалов и оборудования для совместной реализации исследовательских проектов в военной сфере;   

д) заключать соглашения с правительством США о проведении совместных учений на двусторонней или многосторонней основе при условии их взаимного финансирования.  

Страны со статусом ОСВН, обладают всеми правами и привилегиями стран членов НАТО, однако на них не распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора 1949 г. о гарантиях коллективной обороны на случай военной агрессии против одного из членов альянса.     

США и Украина имеют общие стратегические интересы по противодействию российской агрессивной войне, оккупации временно оккупированных территорий Украины и угрозе России, как на европейском континенте, так и во всем мире, а также одинаково привержены демократическим ценностям.  

Посредничество 

Посредничество в рамках будапештского формата будет играть значительную роль по решению вопросов обмена военнопленных, освобождения украинских военнослужащих и гражданских лиц из российских тюрем, где они содержатся в плену под прикрытием юридических процедур, демилитаризации Азовского и Черного морей, возвращения похищенного оккупантами имущества, а главное – деоккупации временно оккупированных Россией территорий Украины.     

Украина не обязана вести переговоры по вышеуказанным вопросам непосредственно со страной агрессором Россией. Во-первых, такие переговоры не вписываются в логику международного права и позитивной практики международных отношений, а также противоречат логике войны. Для осознания этих вещей, важно знать международное публичное право и понимать логику агрессора.       

Россия начала и продолжает вести четвертую мировую войну, в том числе против Украины, не для того, чтобы в этой войне капитулировать, а удерживать завоеванный статус-кво и дальше продолжать разрушать систему международного права и международной безопасности. Почти 5-летняя практика навязанных Украине Россией минского, а затем и нормандского форматов показала, что Россия использует эти не основанные на международном праве и законодательстве Украины форматы, для дезинформирования его участников в целях облегчения осуществления военной агрессии и продолжения удержания временно оккупированных территорий.    

 В рамках имплементации будапештского меморандума, посредником между страной жертвой агрессии Украиной и страной агрессором Россией должны стать США, или Великобритания, а также иные подписаны данного международного договора. Посредниками могут одновременно быть и несколько стран, например США и Великобритания, что, безусловно, усилит позиции Украины. Поскольку США являются инициаторами присоединения Украины к договору о нераспространении ядерного оружия под гарантии будапештского меморандума, то априори по умолчанию за ними остается первенство в вопросах обеспечения посредничества.    

После перехода в международно-правовое поле США спасут свой авторитет, как страны, реально выполняющей свои международные обязательства. Коллективная российская неприятельская пропаганда утверждает, что «США воюют с Россией на территории Украины», и все потому, что США не выполняют свои обязательства по будапештскому меморандуму. А так США будут иметь статус официального посредника и российским пропагандистам нечего будет возразить. 

Процедура посредничества регламентирована Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 г.г., и Уставом ООН (ст. 33).  

После установления посредничества, Украина должна расторгнуть дипломатические отношения с Россией.   

Следовательно, в рамках имплементации будапештского меморандума, формат переговоров должен проходить на официальном уровне Белого Дома и Кремля при участии Украины, как полноправного субъекта международного права, без каких-либо посредников, типа В. Медведчука, представителей российской оккупационной администрации на оккупированном Россией Донбассе, всяких неформальных договоренностей и пр.          

Тему выработки согласованных санкционных, дипломатических, информационных и правовых мер, направленных на предотвращение российской агрессии и обеспечение деоккупации временно оккупированных территорий Украины в рамках имплементации норм будапештского меморандума, я предполагаю раcсмотреть в следующем материале. 

Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.

Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: будапештский меморандум, Будапештский формат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Мелким шрифтом: о чем расскажет этикетка продуктов питания
Продовольствие Мелким шрифтом: о чем расскажет этикетка продуктов питания
Продовольствие
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 