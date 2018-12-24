Будапештский формат: два шага к деэскалации российской агрессии

Пришло время в развитие темы Будапештского меморандума обсудить будущую стратегию Украины с использованием будапештского формата, который я предлагаю считать главным институциональным и международным основанием для обеспечения безопасности Украины.

Рассмотрим тему предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО и обеспечения посредничества.

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В пункте 4 решения СНБО от 26.11.2018, введенного Указом Президента Украины № 390/2018, в связи с очередным актом открытой военной агрессии в отношении моряков ВМС Украины в Черном море, МИДу Украины предписано: «Обратиться к государствам, подписавшим Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».



На момент написания этой статьи, никто из участников Будапештского меморандума, стран-гарантов территориальной целостности, суверенитета, политической и экономической независимости Украины (США, Великобритания, Франция, Китай) официально не отказался от проведения консультаций в будапештском переговорном формате - за исключением России. Однако отказ России от участия в будапештском переговорном формате вовсе не означает, что этот формат переговоров не может состояться. Переговоры могут состоятся без участия России. Поэтому ситуация вокруг соблюдения всеми сторонами Будапештского меморандума и результаты переговоров в рамках одноименного формата должны стать предметом серьезного контроля со стороны общественности, СМИ, различных политиков и экспертов.

На прошедшей 17 декабря 2018 года 2-й международной пресс-конференции "Будапештский меморандум: эффективный путь принуждения к имплементации и стратегии деоккупации", я рассказал о двух основных шагах, которые Украина должна осуществить в рамках проведения консультаций в будапештском формате.

Эти шаги являются формой имплементации будапештского меморандума путем заключения международных многосторонних договоров.

Как было рассмотрено в одной из предыдущих публикаций, будапештский меморандум создал для США юридическую обязанность перед Украиной по обеспечению суверенитета, политической независимости и территориальной целостности такого же рода, как и перед союзниками по НАТО.

Из этого прямо вытекает необходимость для Украины в рамках будущих консультаций в будапештском формате с США, Великобританией и иными участниками-подписантами Будапештского меморандума, уже на первом заседании будапештской группы согласовать следующие договора:

а) о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО;

б) о международном посредничестве.

Основной союзник вне НАТО

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1.Процедуры предоставления. Попытки предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО (далее ОСВН), были предприняты как со стороны США, так и Украины. В 2014 году в Конгресс США был внесен законопроект, согласно которому данный статус может быть предоставлен также Грузии, Молдове и Украине. Данный законопроект прошел два чтения в Сенате и был передан в Комитет по международным отношениям, где по сей день находится "на хранении". Затем, в 2017 году Верховная Рада Украины, во исполнение будапештского меморандума большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Судьба этого обращения пока неизвестна. Подобные попытки имеют информационное, политическое и опосредованное юридическое влияние на предоставление Украине статуса ОСВН.

Однако, право присвоения государству статуса ОСВН принадлежит президенту США, с согласия министра обороны, государственного секретаря и присваивается по истечении 30 дней с момента уведомления Конгресса. Итоговым документом о наделении статуса ОСВН является меморандум, подписанный президентом США.

В дальнейшем, после присвоения статуса ОСНВ, соглашения о проведении совместных с союзниками исследований и разработок подписывает министр обороны США с согласия госсекретаря без участия президента.

Важным моментом, является тот факт, что процедура присвоения статуса не предполагает одобрения Конгресса, например, в отличие от процедуры заключения военно-политических договоров, которые не могут вступить в силу без утверждения законодательного органа, в соответствии с разделом 10 статьи I Конституции США.

2. Преимущества статуса ОСВН. Участнику статуса ОСВН предоставляются следующие права и возможности:

а) размещение на своей территории американских военных ресурсов, объектов, баз, воинских контингентов, в том числе частных военных компаний;

б) получение помощи от США в приобретении боеприпасов с обедненным ураном, коммерческих спутников, их компонентов и систем (доставка спутников и соответствующего оборудования на территорию страны с ОСВН осуществляется только американскими компаниями, которым правительство США выдает экспортную лицензию);

в) возможности приоритетной поставки оборонной техники американского производства по льготным ценам;

г) получать кредиты в виде материалов и оборудования для совместной реализации исследовательских проектов в военной сфере;

д) заключать соглашения с правительством США о проведении совместных учений на двусторонней или многосторонней основе при условии их взаимного финансирования.

Страны со статусом ОСВН, обладают всеми правами и привилегиями стран членов НАТО, однако на них не распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора 1949 г. о гарантиях коллективной обороны на случай военной агрессии против одного из членов альянса.

США и Украина имеют общие стратегические интересы по противодействию российской агрессивной войне, оккупации временно оккупированных территорий Украины и угрозе России, как на европейском континенте, так и во всем мире, а также одинаково привержены демократическим ценностям.

Посредничество

Посредничество в рамках будапештского формата будет играть значительную роль по решению вопросов обмена военнопленных, освобождения украинских военнослужащих и гражданских лиц из российских тюрем, где они содержатся в плену под прикрытием юридических процедур, демилитаризации Азовского и Черного морей, возвращения похищенного оккупантами имущества, а главное – деоккупации временно оккупированных Россией территорий Украины.

Украина не обязана вести переговоры по вышеуказанным вопросам непосредственно со страной агрессором Россией. Во-первых, такие переговоры не вписываются в логику международного права и позитивной практики международных отношений, а также противоречат логике войны. Для осознания этих вещей, важно знать международное публичное право и понимать логику агрессора.

Россия начала и продолжает вести четвертую мировую войну, в том числе против Украины, не для того, чтобы в этой войне капитулировать, а удерживать завоеванный статус-кво и дальше продолжать разрушать систему международного права и международной безопасности. Почти 5-летняя практика навязанных Украине Россией минского, а затем и нормандского форматов показала, что Россия использует эти не основанные на международном праве и законодательстве Украины форматы, для дезинформирования его участников в целях облегчения осуществления военной агрессии и продолжения удержания временно оккупированных территорий.

В рамках имплементации будапештского меморандума, посредником между страной жертвой агрессии Украиной и страной агрессором Россией должны стать США, или Великобритания, а также иные подписаны данного международного договора. Посредниками могут одновременно быть и несколько стран, например США и Великобритания, что, безусловно, усилит позиции Украины. Поскольку США являются инициаторами присоединения Украины к договору о нераспространении ядерного оружия под гарантии будапештского меморандума, то априори по умолчанию за ними остается первенство в вопросах обеспечения посредничества.

После перехода в международно-правовое поле США спасут свой авторитет, как страны, реально выполняющей свои международные обязательства. Коллективная российская неприятельская пропаганда утверждает, что «США воюют с Россией на территории Украины», и все потому, что США не выполняют свои обязательства по будапештскому меморандуму. А так США будут иметь статус официального посредника и российским пропагандистам нечего будет возразить.

Процедура посредничества регламентирована Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 г.г., и Уставом ООН (ст. 33).

После установления посредничества, Украина должна расторгнуть дипломатические отношения с Россией.

Следовательно, в рамках имплементации будапештского меморандума, формат переговоров должен проходить на официальном уровне Белого Дома и Кремля при участии Украины, как полноправного субъекта международного права, без каких-либо посредников, типа В. Медведчука, представителей российской оккупационной администрации на оккупированном Россией Донбассе, всяких неформальных договоренностей и пр.

Тему выработки согласованных санкционных, дипломатических, информационных и правовых мер, направленных на предотвращение российской агрессии и обеспечение деоккупации временно оккупированных территорий Украины в рамках имплементации норм будапештского меморандума, я предполагаю раcсмотреть в следующем материале.