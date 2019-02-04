Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.02.2019, 09:40

Будет ли Украина в НАТО через пять лет?

Будет ли Украина в НАТО через пять лет?
ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований

Чем очевиднее становятся реальные барьеры на пути членства в Альянсе, тем настойчивее политики в Украине предпочитают их не замечать

Реклама
Реклама

Разнообразные обещания со словом "НАТО" стали гвоздем предвыборной программы. Даже привычные для украинцев разговоры о европейском выборе, европейских ценностях и просто о Европе оказались где-то на втором плане внешнеполитической риторики.

Ставку большинства претендентов на президентство на НАТО можно попробовать объяснить тем, что отсутствие дальнейшего сближения с ЕС – это исключительно "заслуга" Украины, упорно не желающей превращаться в демократическое, правовое и эффективное государство; а вот часть ответственности за тупик в отношениях с НАТО можно переложить на европейцев, столь же упорно не желающих по достоинству оценить ту роль, которую Украина играет в их собственной безопасности.

Реклама

Причины такого упорного нежелания – тема для отдельного разговора. Интересно другое: чем очевиднее становятся реальные барьеры на пути членства в Альянсе, тем настойчивее в Украине предпочитают их не замечать. В итоге реальность раздваивается. В одной вселенной есть внешняя политика Украины в довольно плачевном состоянии, ситуация в сфере безопасности в Европе, НАТО и реальные интересы ее стран-членов. В другой же вселенной продолжают жить собственной жизнью представления об одной из самых сильных армий Европы, троянских конях Москвы в Европе, и не понимающих своих собственных выгод Берлине и Париже. К какому из этих двух миров относятся разговоры о членстве Украины в НАТО в 2024 году?

Чтобы вступить в НАТО, необходимо получить согласие всех стран-членов. Если – хотя бы временно – отбросить разговоры о зловещей кремлевской руке, то дипломатическая задача сводится к получению такого согласия. А для этого нужно понимать мотивы, стоящие за логикой решений 29 (а в перспективе и большего количества) разных государств. В этих мотивах есть общий элемент – забота о состоянии коллективной безопасности и субъективная оценка того вклада, который Украина может в нее внести. Кроме того, есть элементы частные, относящееся к состоянию двусторонних отношений каждого государства с Украиной. Не очень радостный итог реализации нашей внешней политики в течение предыдущих пяти лет состоит в том, что Украина стала менее ценным активом для региональной безопасности, а также ухудшила некоторые из своих двусторонних отношений со странами-членами Альянса.

Зачем НАТО вообще нужны новые члены, - к примеру, Македония или Босния и Герцеговина? Военный бюджет Македонии немногим больше 100 миллионов долларов США, что составляет около 1% от ВНП страны. Эта сумма ничтожна даже по сравнению с не самыми внушительными оборонными расходами Украины, уступая им примерно в тридцать раз. В общих же военных затратах стран-членов НАТО эта сумма будет находиться на уровне сотой доли процента. Совершенно очевидно, что новых членов в НАТО принимают не для того, чтобы усилить свой военный потенциал за их счет.

Расширение НАТО задумано как процесс, призванный объединить страны Европы в одном пространстве безопасности. Внутри этого пространства, благодаря укреплению взаимного доверия и предсказуемости, можно будет преодолеть действие так называемой "дилеммы безопасности", сведя риски разнообразных кризисов к минимуму. Другими словами, Македонию будут принимать в НАТО для того, чтобы потом не принимать сложных решений о том, как реагировать на очередной кризис на Балканах.

Читайте также
НАТО о новых ядерных ракетах в ЕС: "Нам не надо подражать России" 01.02.2019НАТО поддержал приостановку США действия ракетного договора 01.02.2019Военный корабль Германии войдет в Черное море 01.02.2019

С этими соображениями связано и условие НАТО о том, что страна, претендующая на членство, должна быть демократичной. Этот критерий, в отличие от отсутствия территориальных споров с соседями, зафиксирован еще в Вашингтонском договоре 1949 года. Демократия в данном случае – не красивое слово или дань риторике, а вполне прагматичное требование: демократии лучше доверяют друг другу. Как обстоит дело с Украиной в свете всего этого?

Как актив безопасности мы смотримся не очень привлекательно. Имея открытый конфликт с Россией, который многие украинские политики называют "войной" и, возможно, готовы к более рискованным решениям, мы резко увеличиваем шансы для каждой из стран-членов НАТО быть втянутой в этот конфликт в том случае, если вступим в Альянс. Этого, понятное дело, мало кто хочет. Наш контраргумент о том, что как только Украину примут в НАТО, Россия сразу же испугается и отступит, не выдерживает критики: отступит Россия или нет неизвестно, а втягиваться в конфликт государствам-членам придется, если они хотят сохранить НАТО как действующий механизм.

Механизм этот представляет собой большую ценность для каждого члена, поскольку позволяет обеспечивать крайне надежную защиту за сравнительно небольшие деньги. И ключевым элементом такой защиты выступает не военный потенциал, опыт войны или количество солдат, а сохранение надежности и уверенности в том, что в случае агрессии все союзники придут на помощь. Уязвимость Украины перед лицом российской агрессии создает слишком много рисков для такой надежности. Это значит, что против нашего членства в НАТО могут выступать не только большие европейские государства, не готовые портить дальше отношения с Россией, но и средние и малые, ощущающие реальные угрозы своей безопасности. За пять лет конфликта с Россией мы не создали предпосылок превращения в ценный актив безопасности.

Но даже будь мы крайне ценным активом, пришлось бы решать вторую задачу: получать согласие государств-членов индивидуально. В этом отношении у нас не меньше проблем. Большим европейским странам, таким как Германия или Франция, мы пока не смогли доказать свою ценность. Для США мы во многом остаемся приложением к их большой российской стратегии. А отношения с западными соседями в последние годы резко ухудшились. Венгрия открыто говорит о том, что не будет поддерживать стремления Украины сблизиться с НАТО. Надеяться на то, что Вашингтон окажет достаточное давление и Будапешт изменит свое мнения – это не стратегия.

Реклама
Мы превратили вопрос членства в НАТО в элемент внутриполитической риторики, и стоит ли нам удивляться, если венгры из внутриполитических соображений делают то же самое

В 2008 году решающую роль в том, что мы не получили ПДЧ, сыграли Германия и Франция, при том что США активно лоббировали в пользу Украины. Сегодня и, скорее всего, завтра активно лоббировать в пользу Украины не будет ни одно из крупных государств-членов НАТО. Распространять на нас гарантии безопасности слишком рискованно.

Мы превратили вопрос членства в НАТО в элемент внутриполитической риторики – и зря удивляемся тому, что, например, венгры сделают то же самое. Внесение изменений в Конституцию – это, конечно, декорации для внутреннего потребителя. Чем больше таких шагов, тем в большей степени тема НАТО будет выглядеть именно как часть внутриполитической борьбы, а не осознанной внешнеполитической стратегии. Сегодня мы 84-е в глобальном рейтинге демократии, надежно закрепившись в группе "гибридных режимов", и 87-е в рейтинге слабых государств. Значительное продвижение вверх в первом случае и вниз – во втором; ощутимое уменьшение вероятности эскалации конфликта на Востоке и нормализация отношений с западными соседями – вот составляющие, способные приблизить нас к членству в НАТО. С сохранением нынешних тенденций украинской политики наблюдать что-то похожее через пять лет – сценарий почти невероятный.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: предвыборные обещания, стратегия внешней политики, нато, выборы президента, агрессия россии против украины, NATO
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Правила президентства Петра Порошенко
Политика Правила президентства Петра Порошенко
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 