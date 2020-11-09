Будет сложно. Но Америка готова. Я и Джо тоже

Перед смертью, американский конгрессмен Джон Льюис написал: "Демократия — это не состояние. Это действие". И он имел в виду, что демократия Америки – не данность, это не гарантированный факт.

Она сильна настолько, насколько сильна готовность граждан страны за нее бороться, охранять ее и никогда не принимать как должное.

Чтобы защитить нашу демократию, нужно бороться. Она требует самопожертвования. В этом сила прогресса. Потому что "Мы люди", которые способны построить лучшее будущее.

И, когда на этих выборах в бюллетенях стал вопрос о будущем нашей демократии, на кон была поставлена душа Америки, а весь мир наблюдал за кампанией, именно вы возвестили новый день для страны.

Всем сотрудникам и волонтерам нашей избирательной кампании, этой выдающейся команде — спасибо, что вы привлекли больше людей, чем когда-либо прежде, к демократическому процессу и сделали эту победу возможной.

Всем работникам и сотрудникам избирательных комиссий, неустанно трудившихся по всей стране, чтобы каждый голос был подсчитан — Америка в долгу перед вами за то, что вы защитили целостность нашей демократии.

И американскому народу, составляющему нашу прекрасную страну, спасибо, что вы пришли на избирательные участки в таком рекордном количестве, чтобы ваши голоса услышали.

Я знаю, времена были трудными, особенно последние несколько месяцев.

Горе, печаль и боль. Беспокойство и борьба.

Но мы также стали свидетелями вашего мужества, стойкости и щедрости духа.

Четыре года вы собирались, боролись за равенство и справедливость, за нашу жизнь и планету. А потом вы проголосовали. И дали всем ясно понять.

Вы выбрали надежду, единство, порядочность, науку и, да, истину.

Вы выбрали Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки.

Джо — целитель. Он объединяет. У него проверенная и твердая рука. Его собственный опыт потерь дает ему чувство цели, которое поможет нам, как нации, заново обрести собственное чувство цели.

Он – мужчина с большим сердцем, его любовь беззаветна.

Это его любовь к его Джилл, и она станет невероятной первой леди. Это его любовь к Хантеру, Эшли, его внукам и всей семье Байденов.

И хотя я в первую очередь знала Джо, как вице-президента, я по-настоящему узнала его как отца, любившего Бо, моего дорогого друга, которого мы вспоминаем здесь сегодня.

Моему мужу Дагу, нашим детям Коулу и Элле, моей сестре Майе и всей нашей семье — я люблю вас всех сильнее, чем могу это выразить. Мы очень признательны Джо и Джилл за то, что они приняли нас в свою семью в этом невероятном путешествии.

И женщине, которая в наибольшей степени ответственна за то, что я нахожуть сегодня здесь — моей маме Шьямале Гопалан Харрис, которая всегда остается в наших сердцах. Когда она приехала сюда из Индии в 19 лет, она врят ли представляла себе этот момент. Но она глубоко верила в ту Америку, где такой момент возможен.

Я думаю о ней и поколениях женщин — темнокожих женщин. Азиатках, белых, латиноамериканках и коренных американках, которые на протяжении всей истории нашей страны прокладывали путь к этому моменту сегодня.

Эти женщины боролись и многим пожертвовали ради равенства, свободы и справедливости для всех, включая темнокожих женщин, на которых слишком часто не обращают внимания, но которые так часто доказывают, что они – основа американской демократии.

Все те женщины, которые больше века боролись над тем, чтобы обеспечить и защитить свое право голоса: 100 лет назад с 19-й поправкой, 55 лет назад с Законом об избирательных правах, и сейчас, в 2020 году, с новым поколением женщин в нашей стране, которые проголосовали и продолжили борьбу за свое фундаментальное право голосовать и быть услышанными.

Сегодня я размышляю об их борьбе, решимости и силе их проницательности. Я стою на их плечах.

Джо хватило наглости сломить один из самых существенных барьеров, которые существуют в нашей стране, и выбрать женщину вице-президентом. Это еще одно свидетельство его характера.

Но хотя я и буду первой женщиной на этом посту, не стану последней. Потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит на нас сегодня, знает, что Америка – это страна возможностей.

Всем детям нашей страны, независимо от пола, Америка послала четкий сигнал: мечтайте с амбициями, идите с уверенностью и смотрите на себя так, как никто на вас не смотрит, просто потому что они никогда раньше этого не видели. А мы будем аплодировать каждому вашему шагу.

Американскому народу: независимо от того, за кого вы голосовали, я буду вице-президентом, каким был Джо для президента Барака Обамы — лояльным, честным и подготовленным, каждый день просыпаться с мыслями о вас и ваших семьях.

Потому что именно сейчас начинается настоящая работа. Тяжелая работа. Необходимая работа. Хорошая работа. Важнейшая работа по спасению жизней и победе над пандемией. По восстановлению экономики страны – она должна работать на благо трудящихся.

Мы должны искоренить системный расизм в нашей системе правосудия и обществе. Бороться с климатическим кризисом.

Мы должны объединить нашу страну и исцелить души нашего народа.

Предстоящий путь сложный. Но Америка готова. Я и Джо тоже.

Мы избрали президента, который представляет все лучшее в нас.

Лидера, которого будет уважать мир, и на которого будут равняться наши дети.

Главнокомандующего, которого будут уважать военные, защищающие нашу страну.

И президента для всех американцев.

Перевод выступления Камалы Харрис — нового вице-президента США, которая 7 ноября вместе с избранным президентом США Джо Байденом обратилась к нации. Текстовая английская версия стенограмы доступна на сайте The New York Times, видеоверсия выступления – здесь.

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