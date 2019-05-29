Будут ли интересы Украины главным приоритетом Зеленского?

Президент Владимир Зеленский должен дистанцироваться от недавних заявлений олигарха Игоря Коломойского о том, что Украина может отказаться от выполнения обязательств перед МВФ, считает успешный и респектабельный украинский бизнесмен Мохаммед Захур.

«Чтобы сказать это напрямую, нужно иметь характер», - сказал Захур, бывший владелец Kyiv Post, в одном из интервью. «Он должен лично и решительно сказать: Коломойский удаленный от власти олигарх и не имеет к нам никакого отношения. Мы сами управляем нашими решениями, и он никак на это не влияет».

Коломойский недавно высказал свои спорные соображения в интервью The Financial Times. На следующий день ключевой член команды Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк, отклонил комментарии олигарха по поводу МВФ. Однако Захур считает, что этого недостаточно.

«Зеленский должен это сделать лично», - говорит Захур. - «Бизнес-сообщество и иностранные инвесторы обеспокоены тем, что Коломойский вернулся в Украину и позволяет себе такие заявления. Пусть Зеленский хотя бы раз лично одернет Коломойского, и заявления олигарха перестанут восприниматься так остро. Все увидят, что Коломойский не имеет влияния на Зеленского».

Захур - успешный бизнесменом пакистанского происхождения, который много лет был владельцем Kyiv Post, англоязычной газеты, которая более двадцати лет выступала за демократию, верховенство закона, свободные рынки и западную интеграцию. В ней подробно рассказывалось для западной аудитории о настроениях в Украине, ее деловых кругах, а также о возможных планах олигархов.

«У меня впечатление, что такие ребята вообще не собираются отказываться от своих привычек, разве что некоторые из них надолго сядут за решетку», - считает он. - «Например, возвращение Коломойского беспокоит и меня, и многих других, потому что он не был здесь несколько лет».

Олигархи вновь предпринимают усилия, чтобы получить как можно больше мест на парламентских выборах. Вернулись некоторые деятели времен одиозного режима Януковича. Пророссийские олигархи и политики, такие как Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов, Юрий Бойко и другие, намерены увеличить свое представительство в парламенте по итогам предстоящих выборов, говорит Захур.

Американцы и европейцы начали беспокоиться о влиянии Коломойского после того, как Зеленский назначил давнего адвоката олигарха Андрея Богдана главой Администрации президента. «Никто не одобрял это назначение настолько открыто, поэтому оно похоже на откровенное действие в интересах Коломойского», - сказал Захур. «И это прямой конфликт интересов, поскольку Коломойский борется с правительством, чтобы вернуть свой банк или получить миллиарды в качестве компенсации. А представлявший его адвокат становится руководителем Администрации президента».

Говорили что специальный представитель США Курт Волкер раскритиковал это назначение на закрытой встрече. (У США сейчас нет посла США в Киеве, а Волькер был в городе на инаугурации Зеленского.) Но если Зеленский докажет, что он не марионетка Коломойского и не никак с ним связан, это могло бы значительно поправить ситуацию, сказал Захур.

Пока что опросы перед парламентскими выборами показывают, что партия Зеленского наберет примерно 40 процентов голосов. Добрав в парламенте поддержку еще 10 процентов депутатов, он сможет контролировать Верховную Раду. Варианты коалиции включают партии Юлии Тимошенко Батькивщина (9,6 процента); партию бывшего министра обороны Анатолия Гриценко (4,3 процента); и партию Голос во главе с известным певцом Святославом Вакарчуком.

«Украинцы - романтики, и сейчас они любят Зеленского. Я считаю, что Тимошенко может стать следующим премьер-министром; она поддерживает его во всем, что он говорит. Она может согласиться на то, чтобы войти в коалицию», - сказал Захур. - «Прежде она не показала себя хорошим премьер-министром. Но, возможно, она действительно изменилась.

Если Зеленский получит контроль над парламентом, он сможет процесс очистки судебной системы, вывести из нее коррумпированных судей и прокуроров и обеспечить расследования из преступлений. «Если он не отправит их в тюрьму, не конфискует их имущество и банковские счета, все они поймут, что реальных изменений не будет, и продолжат грабить страну», - говорит Захур. - «Если посадить одного высокопоставленного человека, например, Коломойского, в тюрьму, это станет важнейшим сигналом для иностранных инвесторов, украинских промышленников и частных предпринимателей, крупных или мелких».

Другие приоритеты включают в себя пресечение хищений миллиардов сотрудниками таможни на пунктах пропуска и эффективное преследование таких, как бывший президент Виктор Янукович, который украл у страны от 60 до 70 миллиардов долларов. Зеленский также должен уточнить свое предложение по амнистированию капиталов за 5 процентов, направленную на то, чтобы вернуть капиталы в страну. «Если бы этой налоговой амнистией смог воспользоваться Янукович, люди бы этого не поняли. Необходимо уточнить, что деятели, которые продали свою страну России, не могут просто так вернуться без всяких для себя последствий», - считает Захур.



Разворот Украины на либеральный курс - непростая задача, которую может решить только сплоченная команда. «Допустим, у нас есть Зеленский, который ставит интересы страны на первое место. Но ему все равно нужно создать команду единомышленников», - говорит Захур. - «До сих пор в Украине брали верх только лидеры и чиновники, которые ставили свои интересы выше украинских».

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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