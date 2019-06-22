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22.06.2019, 14:13

Бунт Филарета как испытание для Православной церкви Украины

Бунт Филарета как испытание для Православной церкви Украины
журналист

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата. Сергей Руденко о вероятных последствиях этого шага

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) святейший Филарет объявил о намерении восстановить Киевский патриархат, который буквально полгода тому стал основой для создания ПЦУ. В четверг, 20 июня, так называемый "поместный собор" УПЦ КП во главе с Филаретом отменил решение архирейского собора этой же церкви о самороспуске, вхождении в ПЦУ и отказался принимать томос об автокефалии от Константинополя.

В Православной церкви Украины говорят, что для таких решений у почетного патриарха не было никаких полномочий, и все это - вне правового поля. Но как бы то ни было, этот бунт будет иметь негативные последствия для формирования единой украинской православной церкви.

Два украинца - три гетмана

Известная поговорка "где два украинца, там три гетмана" прекрасно иллюстрирует ситуацию, которая сложилась сегодня в украинском православном мире. Казалось бы, получение томоса об автокефалии от Вселенского патриарха раз и навсегда поставит точку в тех недоразумениях и распрях, которые до сих пор существовали между представителями разных церквей. Но не тут-то было. Создание в декабре 2018 года единой Православной церкви Украины, конечно же, стало важным историческим событием в жизни страны. Но оно, к сожалению, так и не решило вопрос "гетманства" в украинской церкви.

Уже буквально через несколько месяцев после провозглашения ПЦУ патриарх Филарет публично заявил о том, что новый глава церкви Епифаний и президент Петр Порошенко его обманули. Мол, знал бы, что Епифаний пойдет "кривым путем", никогда бы его не рекомендовал на пост главы ПЦУ. Что было обещано Филарету в случае создании единой православной церкви, знает только упомянутая троица. Но, очевидно, что одного статуса почетного патриарха ПЦУ для него показалось мало.

Еще полгода тому назад украинцы воспринимали Филарета как настоящего героя, отказавшегося от собственных амбиций ради будущего ПЦУ. После получения томоса почетный патриарх даже получил из рук президента Порошенко золотую звезду "Героя Украины". Но почет, слава и геройские отличия для 90-летнего Филарета оказались второстепенными. Он хочет быть главой церкви. Даже если эта самая церковь полгода назад приняла решение о своем самороспуске. Желание Филарета быть "гетманом" оказалось все-таки сильнее, чем возможность стать моральным авторитетом для украинцев.

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Развод, имущество и "девичья фамилия"

Сегодняшние действия Филарета выходят за рамки здравого смысла. Он собирает так называемый "собор" УПЦ КП, на котором кроме него присутствуют только два из 40 архиереев, которые, кстати, служат в России, отвергает томос и пытается реанимировать Киевский патриархат. Его нынешние ученики, которые стоят во главе Православной церкви Украины, намекают на то, что у 90-летнего почетного патриарха начались возрастные изменения. Мол, Филарету стоило бы больше отдыхать, а не бороться за власть в церкви.

Но почетный патриарх ПЦУ не намерен уходить на покой. Он уверен, что в Украине должен существовать Киевский патриархат, а не митрополия, на которую согласился Константинополь. И именно для этого Филарет заявил о возобновлении деятельности УПЦ КП, настаивая на том, что это - не раскол Православной церкви Украины, поскольку, по его словам, Киевский патриархат существовал, начиная с 1992 года. А это, очевидно, значит, что и все имущество этой церкви Филарет намерен оставить за УПЦ КП. Проще говоря, де-факто теперь будут существовать два Киевских патриархата - один является частью ПЦУ, а второй продолжает свое автономное существование.

В Православной церкви Украины довольно сдержанно комментируют действия Филарета. Бунт почетного патриарха - первое, но далеко не последнее испытание и для ПЦУ, и для Епифания. 24 июня собор ПЦУ планирует дать оценку действиям пока что еще почетного патриарха церкви.

Вряд ли собор будет предавать анафеме Филарета и идти на обострение отношений с ним. Он просто перестанет быть членом Православной церкви Украины. Каких-то более жестких оргвыводов, учитывая прежние заслуги патриарха, очевидно, не будет.

Что дальше?

Примечательно, что демарш Филарета произошел на фоне попыток УПЦ МП оспорить в суде регистрацию Православной церкви Украины. После ухода с должности президента Порошенко УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием пытается отвоевать свое право на существование в Украине.

А это означает, что процесс становления ПЦУ будет непростым и долгим. Пессимисты говорят о том, что нынешние распри в украинском православии лишат его томоса. Этого, наверняка, хотела бы и Москва. Но вряд ли это произойдет.

Трудно сказать, понимает ли Филарет, что его действия сейчас играют исключительно на руку русской православной церкви (РПЦ). Той церкви, на борьбу с которой он положил четверть века своей жизни. До сих пор Филарет был определенным маркером для украинского православия. Отныне его авторитет поставлен под сомнение. Только вот почему из-за этого должна страдать Православная церковь Украины?

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle
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Теги: автокефалия, филарет, томос об автокефалии, Православная церковь Украины
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