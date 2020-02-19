Часть ЕС за то, чтобы дать России шанс. Это набат для Украины

Знаменитая песня "Бухенвальдский набат" и Мюнхенская конференция по безопасности — почти ровесники. Переход из 50-х в 60-е был тревожен, а потому заключительная фраза из песни — "Берегите мир!" — была крайне актуальна для тех времен.

Остается такой она и сегодня. Фактически, ее можно сделать девизом 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Ведь там прозвучал не просто колокольчик, звон которого должен привлечь внимание Украины, а самый настоящий набат, который нельзя не услышать.

Немного предыстории конференции.

Президент России Владимир Путин регулярно использует Мюнхен для продвижения своей повестки дня. В 2007 году его речь на этой конференции фактически ознаменовала разворот российской политики к новому противостоянию на международной арене. Именно тогда президент РФ почувствовал себя достаточно сильным, чтобы снова бросить Западу перчатку. На следующий год была Грузия. А спустя еще несколько лет — Украина.

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Не изменяет себе Путин и 12 лет спустя. На этот раз в Мюнхене произошел вброс так называемых "12 шагов к большей безопасности в Украине и Евро-Атлантическом регионе". Для нашей страны это, скорее, 12 шагов в плен или 12 шагов к капитуляции перед Кремлем.

Разберем, скажем, "последний" шаг — 12-й. Он называется "Запуск нового национального диалога об идентичности". Его предлагается запустить "чем скорее, тем лучше…с привлечением соседей, особенно Польши, Венгрии и России". То есть, после шести лет войны и 13 000 убитых украинцев, нам надо обсудить с агрессором свою идентичность. Это выглядит так же, как предложить обсудить свою идентичность евреям с нацистами в Бухенвальде.

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После бурной реакции на это со стороны представителей Украины и многих западных экспертов, документ с сайта конференции исчез. Но после приезда в Мюнхен и выступления здесь президента Украины Владимира Зеленского, который даже ни словом не обмолвился об этих "12 шагах", документ снова "чудесным образом" появился на сайте конференции. Как будто никакого шквала критики и не было.



Итоги конференции

Что же касается итогов конференции, то выглядят они примерно так: Кремль хочет договориться с Западом, и часть Запада, похоже, не против. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает дать России стратегический шанс. И Путин это понимает не как шанс прекратить агрессивную политику, а как шанс закрепить свои завоевания, снять санкции и готовиться к следующему витку агрессии.

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Эта конференция — набат для Украины и украинской власти. Надо немедленно переходить от общих фраз и заготовленных скетчей к жесткому отстаиванию национальных интересов.

Надо бороться на каждой площадке. Надо привлекать союзников (например, на этой конференции практически отсутствовала Британия, имеющая последовательную антипутинскую позицию). Надо выходить с инициативой о получении статуса основного союзника США вне НАТО (major non Nato ally of USA), продвигать идею Балто-Черноморского союза, добиваться присоединения к инициативе Триморья — объединению 12 стран Центральной и Восточной Европы, которые могу стать следующими жертвами Путина.

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Надо возрождать классическую дипломатию и роль Министерства иностранных дел в противовес дипломатии "договорняков". Иначе будет поздно. Не надо спрашивать по ком звонит этот колокол. Он звонит по нам.