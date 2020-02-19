Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.02.2020, 14:29

Часть ЕС за то, чтобы дать России шанс. Это набат для Украины

Часть ЕС за то, чтобы дать России шанс. Это набат для Украины
народный депутат Украины

Кремль хочет договориться с Западом, часть которого призывает дать РФ стратегический шанс. Путин это понимает, как "добро" к следующему витку агрессии

Знаменитая песня "Бухенвальдский набат" и Мюнхенская конференция по безопасности — почти ровесники. Переход из 50-х в 60-е был тревожен, а потому заключительная фраза из песни — "Берегите мир!" — была крайне актуальна для тех времен. 

Остается такой она и сегодня. Фактически, ее можно сделать девизом 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Ведь там прозвучал не просто колокольчик, звон которого должен привлечь внимание Украины, а самый настоящий набат, который нельзя не услышать. 

Немного предыстории конференции.

Президент России Владимир Путин регулярно использует Мюнхен для продвижения своей повестки дня. В 2007 году его речь на этой конференции фактически ознаменовала разворот российской политики к новому противостоянию на международной арене. Именно тогда президент РФ почувствовал себя достаточно сильным, чтобы снова бросить Западу перчатку. На следующий год была Грузия. А спустя еще несколько лет — Украина.

Читайте также - Отношения с РФ: мир любой ценой - катастрофа для Украины

Не изменяет себе Путин и 12 лет спустя. На этот раз в Мюнхене произошел вброс так называемых "12 шагов к большей безопасности в Украине и Евро-Атлантическом регионе". Для нашей страны это, скорее, 12 шагов в плен или 12 шагов к капитуляции перед Кремлем. 

Разберем, скажем, "последний" шаг — 12-й. Он называется "Запуск нового национального диалога об идентичности". Его предлагается запустить "чем скорее, тем лучше…с привлечением соседей, особенно Польши, Венгрии и России". То есть, после шести лет войны и 13 000 убитых украинцев, нам надо обсудить с агрессором свою идентичность. Это выглядит так же, как предложить обсудить свою идентичность евреям с нацистами в Бухенвальде. 

Читайте также - Выборы на Донбассе: патрули не помогут, пока там орудует Кремль

После бурной реакции на это со стороны представителей Украины и многих западных экспертов, документ с сайта конференции исчез. Но после приезда в Мюнхен и выступления здесь президента Украины Владимира Зеленского, который даже ни словом не обмолвился об этих "12 шагах", документ снова "чудесным образом" появился на сайте конференции. Как будто никакого шквала критики и не было.

Итоги конференции

Что же касается итогов конференции, то выглядят они примерно так: Кремль хочет договориться с Западом, и часть Запада, похоже, не против. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает дать России стратегический шанс. И Путин это понимает не как шанс прекратить агрессивную политику, а как шанс закрепить свои завоевания, снять санкции и готовиться к следующему витку агрессии.

Читайте также - Украина и РФ в 2020: Кремлю выгодно продолжать оккупацию Донбасса

Эта конференция — набат для Украины и украинской власти. Надо немедленно переходить от общих фраз и заготовленных скетчей к жесткому отстаиванию национальных интересов.

Надо бороться на каждой площадке. Надо привлекать союзников (например, на этой конференции практически отсутствовала Британия, имеющая последовательную антипутинскую позицию). Надо выходить с инициативой о получении статуса основного союзника США вне НАТО (major non Nato ally of USA), продвигать идею Балто-Черноморского союза, добиваться присоединения к инициативе Триморья — объединению 12 стран Центральной и Восточной Европы, которые могу стать следующими жертвами Путина. 

Читайте также - Украине надо избавляться от розовых очков. И как можно скорее

Надо возрождать классическую дипломатию и роль Министерства иностранных дел в противовес дипломатии "договорняков". Иначе будет поздно. Не надо спрашивать по ком звонит этот колокол. Он звонит по нам.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: война на Донбассе, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, нато, балто-черноморский союз, Триморье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Основатель газеты Бизнес Сергей Мельничук заработал $100 млн и потерял все
Медиарынок Основатель газеты Бизнес Сергей Мельничук заработал $100 млн и потерял все
Медиарынок
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
 