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Человек, оружие, миссия: как изменились Вооруженные Силы Украины за 2022 год

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Человек, оружие, миссия: как изменились Вооруженные Силы Украины за 2022 год

военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля
02.01.2023, 15:45

Проблем еще очень много, но за восемь лет войны с РФ украинская армия обрела себя в трех измерениях – человека, миссии и качества оружия

Вооруженные Силы Украины до 24 февраля 2022 года и Вооруженные Силы Украины конца 2022 года это две совершенно разных армии. 

Первое и важнейшее отличие. Дело даже не в новом западном вооружении (хотя о нем еще будет сказано), а в том, как изменился внутренний стержень украинского войска, в понимании своего предназначения и связи со всем народом. Обычно такое состояние называется народной армией – или, как говорят в Израиле: "Народ формирует армию, а армия формирует народ".

До полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ВСУ находились восемь лет в состоянии ограниченной войны с РФ на востоке Украины. За эти восемь лет ограниченной войны сотни тысяч украинских защитников прошли через фронт или как минимум через службу в армии. Это создало колоссальный резерв людей с боевым опытом, мотивацией, пониманием и готовностью к тому, что ограниченная война перерастет в нечто большее и масштабное.

Именно эти люди стали главным стержнем мобилизации, объявленной в феврале 2022 года, и сегодня все Силы обороны Украины насчитывают уже под миллион человек.

Если ВСУ когда-то были типичной армией нашего времени (то есть просто силовым инструментом государства) и насчитывали всего несколько сотен тысяч служащих, то сегодня это — большое народное войско общенационального уровня. Добавьте к этому миллиону еще общенародное волонтерское движение – вы получите масштабы по-настоящему военной организации, невиданные в Европе со времен Второй мировой войны.

Второе важное отличие – понимание своего предназначения. 

Если ВСУ в редакции "до 24 февраля" не могли похвастаться какой-то более серьезной миссией, чем сдерживание врага на востоке Украины, то сегодня есть четкий перечень целей: защита граждан Украины, разгром Вооруженных сил РФ и возвращение территории Украины к границам 1991 года. 

Воистину, украинская армия, как это и было определено классиками государственности прошлого, – гарант защиты суверенитета украинского государства и живущего в этом государстве народа.

После этих двух факторов – человека (а человек это самое важное в армии) и понимания миссии этого человека – теперь можно упомянуть и про вооружение ВСУ.

Третье важное отличие. ВСУ на начало полномасштабного российского вторжения опирались как правило на советские образцы техники. Да, было некоторое количество как вездеходов HMMWV, так и образцов западного стрелкового оружия, но это все была капля в море советского наследия. Даже украинские разработки – и те опирались на советское прошлое: например, прекрасно показавшая себя в боях ПТРК "Стугна-П".

Теперь же 2023 год ВСУ встретили с большим перечнем не просто западных моделей вооружений, но и их новейших образцов в том числе. Западный подход к созданию оружия кардинально отличается от советского (а сегодня – российского) подхода. Это ставка на качество, человеческий фактор (военная эргономика, например), точность систем и многое другое. 

Со старым советским оружием невозможно реализовать многие концепты западного военного искусства – такие, как децентрализация командования, автономия командиров, быстрое закрытие циклов (время от обнаружения цели и до ее ликвидации) и синергия разных родов войск в едином сетевом военном механизме.

Это и есть третий фактор кардинального прогрессивного роста ВСУ за 2022 год. Западные образцы техники — это не штучные экземпляры, а массовое качественное усиление украинской армии. Взять хотя бы всевозможные бронированные машины (всех мастей и моделей), их передано украинской армии уже более 2000 штук. Это колоссальная помощь. А ведь еще есть сотни единиц артиллерии, ЗРК (лучших в своем классе) и других образцов вооружения – вплоть до легкого стрелкового.

Украинская армия обрела себя в трех измерениях – измерении человека, миссии и качества оружия. Да, проблем еще очень много. Сложен и дальнейший переход, в том числе на западные танки и авиацию. Это тернистый путь. 

Но главное то, что ВСУ уже на этом пути, а назад дороги нет – только вперед, к умножению всех своих мощностей, возможностей и эффективности.

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ВСУ армия украинская армия вооружение волонтеры вторжение россии в украину Игаль Левин
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