Черноморская безопасность: какой сюрприз подготовили россиянам США и НАТО

Цей тиждень виявився дуже активним на події, які стосуються Чорноморської безпеки. А вона, в свою чергу, є критичною складовою національної безпеки України. Кораблі країн НАТО, які другий тиждень перебувають в Чорному морі, приєдналися до українсько-американських навчань Sea Breeze. Для цього есмінець ВМФ США USS Porter (DDG 78) минулого тижня зайшов до Чорного моря. Але, як виявилося, американці підготували ще один сюрприз – 22 липня до Чорноморського басейну навідалися американські винищувачі F-16 з крилатими ракетами великого радіусу JASSM. А тепер про все по порядку.

Цього року навчання Sea Breeze проходять виключно на морі – через загрозу поширення COVID-19. Та і кількість бойових кораблів, які беруть участь, менша ніж у 2019 році. Проте, це ні скільки не заважає навчанням Sea Breeze виконувати своє головне призначення – шляхом активнішого залучення позарегіональних країн-членів НАТО стримувати нездорові амбіції РФ в басейні Чорного моря.

Для кращого розуміння варто пам’ятати лише один факт – потенціалу американського есмінця USS Porter (DDG 78) і фрегату ВМС Іспанії Álvaro de Bazán (F101), який очолює зараз 2-гу постійну військово-морську групу НАТО, вистачить, щоб в разі потреби ефективно протидіяти повітряним і морським загрозам з боку окупованого Росією Криму. По суті лише ці два кораблі своєю присутністю нівелюють будь-які переваги РФ в Чорноморському басейні і дозволяють відновити баланс сил на користь НАТО.

Проте виявилося, що це далеко не все, що приготували американці по питанням Чорноморської безпеки цього тижня. Як виявилося, 22 липня, ВПС США провели дуже цікаві тренування по цій проблематиці. Американські винищувачі F-16, які розташовані на базі Авіано (Італія), провели тренування над Чорним морем, відпрацьовуючи нанесення ударів крилатою ракетою AGM-158 JASSM. Дозаправку винищувачів здійснювали американські літаки-танкери КС-135, які базуються в Великій Британії.

Дальність крилатої ракети JASSM до 320 км, а її покращеної версії JASSM-ER до 800 км. Тим самим, навіть винищувачі четвертого покоління мають можливість працювати цією ракетою, не заходячи в зону дії ППО противника. Таким чином американці прямо демонструють росіянам, що дивізія систем С-400 розгорнута в окупованому Криму, не завадить їм в разі потреби виконати поставлені завдання.

Крилаті ракети мають можливість довгий час йти нижче радіогоризонту РЛС систем ППО, що значно зменшує час на реакцію. Власне, для ефективного перехоплення крилатих ракет, необхідним є залучення літака виявлення і цілевказання, який краще висвітлює ситуацію. Проте літаків типу А-50, росіяни в Криму не тримають – хоча і залучали їх неодноразово до навчань навколо півострова в 2019 році. Так чи інакше, але боротьба із крилатими ракетами буде важким завданням для російського угруповання в Криму.

Відпрацювання винищувачами F-16 можливості використання крилатих ракет JASSM є по суті логічним продовженням активних польотів розвідувальної авіації США навколо окупованого півострова. Мова йде про літаки Р-8А Poseidon та RC-135, а також БПЛА стратегічної розвідки RQ-4 Global Hawk. Часті польоти систем розвідки, дозволяють США постійно обновляти свою базу потенційних цілей, по яким, в разі потреби, будуть наносити удари крилатими ракетами із потенціалом stand-off. Таким чином Вашингтон закладає відповідну основу для реакції на агресивні кроки РФ в акваторії Чорного моря.

Врешті решт, польоти американських F-16 з бази в Італії для відпрацювання нанесення ударів крилатими ракетами - це гарне нагадування росіянам, що Вашингтон має потенціал для відповіді на ескалацію із боку РФ, навіть без залучення з самого початку сил з континентальної частини США.

Саме із континентальних США стартували стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer, які 29 травня над Чорним морем відпрацьовували удари протикорабельними ракетами LRASM, які створені на основі крилатих ракет JASSM. Тобто поки американські стратегічні бомбардувальники будуть лише вилітати із США для відповіді, сили в Європі вже зможуть активно реагувати на кризову ситуацію. Таким польотами своєї авіації США знову демонструють, що конвенція Монтрьо 1936 року не буде перешкодою для відповіді на російську агресію в разі крайньої необхідності. Власне такі польоти нагадують, що це російський флот закритий в Чорному морі, в той же час НАТО має потенціал гнучко відповісти на російську загрозу.

Що маємо в сухому залишку?

Польоти авіації США і відпрацювання нанесення ударами крилатих ракет є новим елементом американської політики по підтриманню миру і стабільності в акваторії Чорного моря. Американці таким чином компенсують те, що цього року, на відміну від 2019-го, вони не вийдуть скоріше за все на 125 днів присутності в Чорному морі – по тій простій причині, що запит на присутність есмінців ВМФ США для підтримання стабільності в водах Європи в умовах поширення COVID-19 значний.

Проте польоти авіації з ударним ракетним озброєнням додають політиці підтримання стабільності більшої гнучкості. А головне, є гарною асиметричною відповіддю на подальшу мілітаризацію окупованого Криму і більш агресивну політику РФ в Чорному морі. Вашингтон чітко показує, що Чорноморська безпека є інтегральною частиною Європейської безпеки, і США готові бути активним гравцем по цим питанням.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.