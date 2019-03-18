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18.03.2019, 09:35

Исчезающий "крымнаш": россияне больше не рады аннексии Крыма

Исчезающий "крымнаш": россияне больше не рады аннексии Крыма
Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

Судя по данным опросов общественного мнения, одобрение аннексии Крыма снизилось в России больше чем вдвое

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Если в марте 2014-го 91% россиян были "за" вхождение Крыма в состав России, то сейчас число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось до 39 процентов.

Такой неприятный сюрприз соотечественники приготовили Путину аккурат к визиту в Крым этого «собирателя земель русских» по случаю пятилетия аннексии 16 марта.

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Цифры сегодняшней поддержки крымской авантюры Кремля в российском обществе представил полностью лояльный Кремлю российский социологический центр «Фонд общественного мнения» (ФОМ).  Здесь уточнение насчёт контроля Кремля над этим центром важно потому, что центр намеренно сужает сравнительную базу данных. Не приводя в своём опросе свои же цифры поддержки аннексии Крыма весной 2014-го. Поскольку в таком случае контраст с уровнем поддержки в российском обществе этой затеи Путина бы получается слишком разительным.

Однако в марте 2014 года ФОМ и его коллеги из ещё одного подконтрольного Кремлю крупнейшего социологического центра ВЦИОМ цифры  поддержки россиянами «присоединения» Крыма так стыдливо не прятали. Наоборот, на следующий же день после крымского референдума 16 марта, уже 17 марта, ФОМ и ВЦИОМ представили данные общественного мнения о присоединении Крыма к России. В их масштабном исследовании приняли участие почти 50 тысяч респондентов из всех регионов РФ.

«Мы видим фантастические цифры. Ни по одному вопросу никогда мы не видели такого единодушия»,  - комментировал тогда президент ФОМ Александр Ослон «северокорейски единодушную» поддержку аннексии Крыма более, чем 90% россиян.

В нынешнем исследовании этого центра отношение россиян к отторжению у Украины Крыма куда скептичнее. Даже с учётом того, что ФОМ осторожно берёт уже немного меньшие цифры поддержки крымской авантюры Кремля весны 2015 года,  контраст получается впечатляющим. 

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Так, число россиян, считающих аннексию Крыма, полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов. Доля тех, кто полагает, что польза и вред сопоставимы, за четыре года выросла с 15 до также 39 процентов.

Вместе с тем по данным опроса число россиян, уверенных, что «присоединение» нанесло вред, увеличилось очень не значительно - с 5 до 7%.

При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику страны, 46% респондентов считают, что оно плохо повлияло на международное положение России.

Таким образом, не слишком быстро, но россияне всё же начинают ощущать на себе, к чему привела аннексия Крыма. И рост скептицизма в российском обществе по поводу последствий авантюры с отторжением полуострова у Украины будет постепенно нарастать.

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Но высоких темпов роста недовольства аннексией в российском обществе ждать всё же не приходится. В основном из-за устойчивой связки двух ключевых факторов. 

Фактор первый: имеется полнейшая уверенность значительной части россиян в том, что «Крым  - это исконно российская земля, Хрущёв передал его Украине неправильно, и Россия имела полное право забрать своё назад». 

Второй – за пять лет всё увеличивающаяся изоляция РФ от мира и пропаганда приучили российское общество к жизни в условиях осаждённой крепости. В стратегии обороны этой крепости отдать врагам крепостную башню с названием «Крымнаш» - значит открыть путь в разрушению всей России. 

(Источник - блог автора на LIGA.net)

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Теги: аннексия Крыма, социологический опрос
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