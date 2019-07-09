Что именно не так с телемостом? Неполитический анализ

Во всём этом скандале с NewsOne и телемостом, который канал организовывал вместе с российскими пропагандистами, не хватает чисто телевизионного взгляда. Анализа того, что именно планировалось.

Большинство комментариев по ситуации либо эмоциональные (фактически, реакция на Россию), либо политико-правовые – восходящие к заявлениям президента, СБУ, генпрокурора, партий и так далее. А что сказал бы телевизионщик?

Ведь, в данном случае, именно телевизионный разбор планировавшегося телемоста может чётко показать, почему бы он нарушил действующее в Украине законодательство.

Давайте для начала посмотрим на позицию Василия Голованова, который должен был стать одним из ведущих телемоста. На то, как он оправдывается. Благо, он уже успел дать комментарий, в котором сказал явно больше, чем стоило бы:

"Как объясняют юристы, то, что планировалось – это не ретрансляция сигнала, продукта российского телевидения. Это свой собственный, украинский продукт, который в эфире украинского ТВ пройдёт с элементом телемоста. То есть прямого включения. Мы же включаем наших журналистов из Европы, включаем выступление нашего президента в Брюсселе. И это – такое же включение в наш эфир с события, которое происходит в другой стране".

Таким образом, можно увидеть, что Голованов строит защиту на простой манипуляции: мол, телемост это всего лишь вариант включения. Зачем ему это нужно? Чтобы обойти запрет на ретрансляцию в Украине телевизионного продукта Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), с одним из каналов которой NewsOne и организовывал телемост.

Но вот в чём штука: включение какого-нибудь журналиста из Европы и телемост между студиями двух каналов с двумя парами ведущих, о чём было заявлено, – это принципиально разные эфирные продукты. Например, если сорвётся какое-нибудь включение корреспондента, то ничего не помешает просто продолжить программу. Эфир от этого не развалится. А если бы во время эфира 12 июля сорвалась российская часть телемоста, то пропал бы весь смысл в этом эфирном продукте. Потому что российская часть была бы существенной частью программы, без которой – ну никак.

Иными словами, это не "свой собственный, украинский продукт", как говорит Голованов, это кооперация для производства двух существенных частей одной программы.

Почему я обращаю внимание на все эти детали? Потому что у нас существует специальный закон "О телевидении и радиовещании". И в нём, как и в других законах, даны определения терминов, имеющих значение для сферы его (закона) применения. А именно:

"Передача (телерадіопередача) – змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт".

"Ретрансляція – прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником".

NewsOne и ВГТРК организовывали эфирное событие (передачу) из двух частей, соединённых вместе общим замыслом. Каждая из двух частей имела бы существенное значение для передачи в целом. Наличие двух студий с двумя ведущими подразумевает, что пришлось бы периодически переключаться между студиями, предоставляя слово то тем, кто в Киеве, то тем, кто в Москве. Технологически это означает, что российский канал должен был бы брать сигнал из Киева и некоторое время ретранслировать его у себя на территории, а NewsOne должен был бы брать сигнал из Москвы и некоторое время ретранслировать его в украинском телеэфире. А вот как раз это в Украине и запрещено!

Ещё раз: телемост это такой эфирный продукт, который не может случиться без одновременной работы двух студий, двух команд и создания двух телевизионных сигналов, которые путём взаимной ретрансляции превращаются в одну целостную передачу.

Причём только представьте: какое количество технических деталей пришлось согласовать с представителями телеканала государства-агрессора, чтобы не только выдать такой телемост в эфир, а даже подготовить его к эфиру.

А ещё по анонсам передачи ясно, что это – именно политический проект, который требовал самых подробных форматных и содержательных согласований между сторонами. О чём говорить и о чём умолчать, кого пригласить и от кого отказаться. То, что организаторы подчёркивают, что планировалось обойтись без политиков, экспертов или других людей, способных заговорить о политике в отношениях Украины и России, лишь показывает, насколько важной была базовая идейная задача передачи – проигнорировать войну, которая объективно существует, и создать особую телевизионную реальность.

То есть, по факту, здесь полный набор нарушений. И если бы тот же Голованов читал нормативные акты, а не доверял бессовестным юристам, то он бы понял, во что ввязывается.

Специально для LIGA.net

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