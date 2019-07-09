Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 08:25

Что именно не так с телемостом? Неполитический анализ

Что именно не так с телемостом? Неполитический анализ
журналист

NewsOne готовил ретрансляцию эфира российского государственного телеканала. А это прямо запрещено в Украине

Во всём этом скандале с NewsOne и телемостом, который канал организовывал вместе с российскими пропагандистами, не хватает чисто телевизионного взгляда. Анализа того, что именно планировалось.

Большинство комментариев по ситуации либо эмоциональные (фактически, реакция на Россию), либо политико-правовые – восходящие к заявлениям президента, СБУ, генпрокурора, партий и так далее. А что сказал бы телевизионщик?

Ведь, в данном случае, именно телевизионный разбор планировавшегося телемоста может чётко показать, почему бы он нарушил действующее в Украине законодательство.

Давайте для начала посмотрим на позицию Василия Голованова, который должен был стать одним из ведущих телемоста. На то, как он оправдывается. Благо, он уже успел дать комментарий, в котором сказал явно больше, чем стоило бы:

"Как объясняют юристы, то, что планировалось – это не ретрансляция сигнала, продукта российского телевидения. Это свой собственный, украинский продукт, который в эфире украинского ТВ пройдёт с элементом телемоста. То есть прямого включения. Мы же включаем наших журналистов из Европы, включаем выступление нашего президента в Брюсселе. И это – такое же включение в наш эфир с события, которое происходит в другой стране".

Таким образом, можно увидеть, что Голованов строит защиту на простой манипуляции: мол, телемост это всего лишь вариант включения. Зачем ему это нужно? Чтобы обойти запрет на ретрансляцию в Украине телевизионного продукта Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), с одним из каналов которой NewsOne и организовывал телемост.

Читайте также
"Медведчука под суд": акция у офиса NewsOne - видео, фото 08.07.2019Генпродюсер NewsOne прокомментировал отмену телемоста 08.07.2019 Телемост раздора: будет ли наказан NewsOne и за что конкретно 08.07.2019

Но вот в чём штука: включение какого-нибудь журналиста из Европы и телемост между студиями двух каналов с двумя парами ведущих, о чём было заявлено, – это принципиально разные эфирные продукты. Например, если сорвётся какое-нибудь включение корреспондента, то ничего не помешает просто продолжить программу. Эфир от этого не развалится. А если бы во время эфира 12 июля сорвалась российская часть телемоста, то пропал бы весь смысл в этом эфирном продукте. Потому что российская часть была бы существенной частью программы, без которой – ну никак.

Иными словами, это не "свой собственный, украинский продукт", как говорит Голованов, это кооперация для производства двух существенных частей одной программы.

Почему я обращаю внимание на все эти детали? Потому что у нас существует специальный закон "О телевидении и радиовещании". И в нём, как и в других законах, даны определения терминов, имеющих значение для сферы его (закона) применения. А именно:

"Передача (телерадіопередача) – змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт".

"Ретрансляція – прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником".

NewsOne и ВГТРК организовывали эфирное событие (передачу) из двух частей, соединённых вместе общим замыслом. Каждая из двух частей имела бы существенное значение для передачи в целом. Наличие двух студий с двумя ведущими подразумевает, что пришлось бы периодически переключаться между студиями, предоставляя слово то тем, кто в Киеве, то тем, кто в Москве. Технологически это означает, что российский канал должен был бы брать сигнал из Киева и некоторое время ретранслировать его у себя на территории, а NewsOne должен был бы брать сигнал из Москвы и некоторое время ретранслировать его в украинском телеэфире. А вот как раз это в Украине и запрещено!

Ещё раз: телемост это такой эфирный продукт, который не может случиться без одновременной работы двух студий, двух команд и создания двух телевизионных сигналов, которые путём взаимной ретрансляции превращаются в одну целостную передачу.

Причём только представьте: какое количество технических деталей пришлось согласовать с представителями телеканала государства-агрессора, чтобы не только выдать такой телемост в эфир, а даже подготовить его к эфиру.

А ещё по анонсам передачи ясно, что это – именно политический проект, который требовал самых подробных форматных и содержательных согласований между сторонами. О чём говорить и о чём умолчать, кого пригласить и от кого отказаться. То, что организаторы подчёркивают, что планировалось обойтись без политиков, экспертов или других людей, способных заговорить о политике в отношениях Украины и России, лишь показывает, насколько важной была базовая идейная задача передачи – проигнорировать войну, которая объективно существует, и создать особую телевизионную реальность.

То есть, по факту, здесь полный набор нарушений. И если бы тот же Голованов читал нормативные акты, а не доверял бессовестным юристам, то он бы понял, во что ввязывается.

Специально для LIGA.net

Читайте также: Телемост раздора: будет ли наказан NewsOne и за что конкретно

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: NewsOne, пропаганда россии, российское телевидение, медиагигиена, Василий Голованов, телемост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Номер важнее паспорта. Почему его страшнее потерять
Телеком Номер важнее паспорта. Почему его страшнее потерять
Телеком
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 