Что ждет Украину. Простые вопросы к кандидатам в президенты

Мне не интересны их анализы.

И я не хочу, чтобы мне опять было стыдно за выбор моей страны. Мне было уже стыдно. Дважды когда выбирали Черновецкого мэром Киева. Еще один раз – когда страна выбрала Януковича. Я не хочу повторять.

Реклама

У меня нет сил снова терпеть унижения. Я не хочу новый Майдан, потому что боль от прошлого еще жива. Мне нужен рост экономики и не нужен кризис. Потому что мне некогда ждать. Я не могу потерять еще 10 лет. Или еще 20 лет. Потому что мне уже 37 лет. И еще лет 20 я смогу работать так, чтобы зарабатывать деньги. Чтобы обеспечивать свое будущее на пенсии, будущее своей семьи, поддерживать мою маму, которой бездарная экономическая политика не оставила шансов получать высокую пенсию.

Я родился в СССР, когда экономика летела в пропасть, я в 6 лет копал гребанную картошку, собирал колорадских жуков и топил их в речке. Я ходил в школу в Украине, когда гиперинфляция уничтожала все, в том числе доходы, за счет которых меня кормили и одевали. Я пошел в университет сразу после дефолта и моя первая стипендия была 10 гривен, на которые я мог купить один тортик или 3 бутылки пива. Я заканчивал университет вместе с первым Майданом, получив надежду, что все будет по другому, и поверив в мессию. Больше в мессию я не поверю никогда.

Я потерял работу в 2008 году на фоне кризиса. Я снова выходил на Майдан, после которого казалось, что теперь мы должны просто работать, зарабатывать и жить. Я больше не хочу. Мне нужно развитие моей страны. И я не хочу кризисы, стресс, дефолты. Мне надоело.

И я не прошу стабильности болота. Я хочу знать, как будущий кандидат сделает экономику моей страны сильнее. Чтобы завтра инвестиций было больше чем вчера. Я не верю в чудо, но я верю в то, что главное не то, где мы находимся, а то, куда мы движемся. Я хочу двигаться вперед. Потому что времени падать и снова вставать у меня уже нет.

Я не хочу жить, думая лишь о том, что моим детям лет через 30 будет хорошо. Мне самому должно быть хорошо. Мне должно становится лучше и лучше. И я хочу быть в этом уверен, когда я буду бросать бюллетень в урну. То, куда будет двигаться украинская экономика, напрямую влияет на то, как я буду себя чувствовать через год, через 3 года и через 10 лет.

Я понимаю, что чуда не бывает. И я не хочу, чтобы мне его обещали. Но я хочу увидеть план, а не мираж. И я хочу услышать об этом плане от самого кандидата. От обоих кандидатов. От больших мальчиков, которые могут быть мужчинами и принимать ответственные решения. И говорить правду. Я хочу ее услышать. И я не хочу говорить об анализах, даже если это очень весело. Мы выбираем не тамаду на свадьбу, а менеджера, который будет принимать решения. И я хочу услышать непосредственно от него, какие решения будут приняты. И почему.

Мне интересно:

сохранится ли сотрудничество с МВФ

будет ли продолжена интеграция в ЕС и НАТО

сохранится ли независимость Национального Банка

будет ли рынок земли с 2020 года и если да, то каким он будет

будет ли преследоваться Коломойский и получит ли государство компенсацию за спасение ПриватБанка за счет его активов

поддерживает ли кандидат Уляну Супрун

будет ли ликвидировано экономическое подразделение СБУ, налоговая полиция и прочие поборники экономических преступлений вместе с созданием Службы Финансовых Расследований

будет ли проведена ценовая либерализация на рынке газа

что кандидат планирует делать в рамках судебной реформы

что кандидат думает по поводу высоких зарплат менеджеров государственных компаний

кого кандидат уволит из силовых структур (надеюсь уволит), а кого назначит

почему у нас до сих пор полно региональных криминальных царьков и что с ними будут делать

Мне нужно, чтобы на эти вопросы кандидат ответил. Это даже проще, чем сдать анализы. И быстрее.

Реклама

И, да, именно сам кандидат. А не его советник, бабушка или жена. Я хочу знать. Мне надо это знать, чтобы сделать выбор. Ведь выбор должен быть ответственным. И я уверен, что я такой не один, кому интересно будущее, а не прошлое. Будущее моей страны. Которая может развиваться. А может полететь в пропасть. Я не хочу в пропасть.

Мы можем сделать это вместе? Просто выйти и в прямом эфире ответить на эти простые вопросы? Это важно. Для страны. Для развития. Для меня. Больше всего для меня. Ведь это важнее для каждого из нас.

(Источник - блог автора)