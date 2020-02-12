Что не так с идеей Арахамии о воде в Крым

В украинском медиа-пространстве вновь заговорили о подаче воды в Крым. В этот раз инициатором стал народный депутат от "Слуги Народа" Давид Арахамия. Идея народного избранника проста - подача воды может быть картой обмена на вывод российских войск с Донбасса. А вода - это, дескать, гуманитарные соображения, водой будут пользоваться граждане Украины.

Признаться, не ожидал. И не ожидал, что придется очередной раз возвращаться к теме поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Но, видимо, стоит повторить в новом ролике то, что уже дважды разжевывал год назад.

В данном случае на пальцах попробую объяснить, почему вода в каналене имеет отношения к снабжению граждан Украины.

- Это ресурс для предприятий РФ, которые, кстати, Россия забрала у Украины - это экономическая поддержка оккупационной администрации.

- Это ресурс для предприятий, выпускающих военную технику и материалы для военного производства.

То есть мы обеспечиваем ресурсами предприятия, которые изготавливают ресурсную базу для блокирования экспорта из украинских портов а так же для оккупации Донбасса.

- Является обменом, который лишает Украину козырей в возможных переговорах по Крыму.

Более того, это создает условия признания фактической принадлежности полуострова России и делает бесполезными даже попытки выноса вопроса на международные площадки.

- Это не логично с точки зрения наших европейских и американских партнеров. Если Украина сама начинает подавать ресурсы для промышленности Крыма, то почему страны ЕС, США должны держать режим санкций? Нелогично.

- Подача воды как ресурса (т.е. платно) является нарушением украинского законодательства, поскольку предполагает заключение контракта между компанией-оператором канала и российской компанией, которая незаконным образом завладела активами.

- И, наконец, есть статья 55 конвенции ООН 1949 года. В которой в обязанности страны- оккупанта входит обеспечение мирного населения необходимым минимумом продовольствия, медикаментов и других материалов.

Более того, если таковых на оккупированной территории мало, оккупант обязан организовать ЗАВОЗ таких товаров.

То есть построили мост- стройте и акведук. Кто лошадь украл - тот ее и кормит.