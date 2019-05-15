Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 13:07

Что нужно Зеленскому, чтобы дистанцироваться от Коломойского

Что нужно Зеленскому, чтобы дистанцироваться от Коломойского
засновник партії "Демократична Сокира"

Один из главных вопросов - сможет ли Зеленский принимать решения без влияния Игоря Коломойского и других олигархов. Шансов на это мало (укр.)

Реклама
Реклама

Багато хто питає - чому ви вважаєте, що Зеленський буде залежним від Коломойського і далі? Усе ж може бути, можливий конфлікт, можливе охолодження відносин, можливо все що завгодно - це ж Україна.

Можливо все, але реально не все.

Реклама

Наприклад, неважливо що зараз особиста охорона Зеленського від Коломойського. Ніхто не заважає новообраному зробити з Держслужби охорони або Служби Безпеки Президента підконтрольні йому особисто структури.

Що важливо?

Кваліфіковані кадри та медіа. Відкинемо усе інше, включно з Аваковим чи з силовим ресурсом у будь-якому вигляді.

У Коломойського є група Приват, є просто сила силенна людей та спеціалістів майже у всіх важливих секторах. Є персональна вага, є переговорні позиції, є власна кваліфікація - дуже, дуже висока кваліфікація.

Читайте также
Филарет: Зеленский понимает - без нас не было бы томоса 15.05.2019Коломойский о втором сроке Зеленского: Путин тоже не собирался 10.05.2019Коломойский описал коалицию в Раде и назначения при Зеленском 10.05.2019

Управління державою навіть в сфері повноважень президента потребує чималої кількості спеціалістів. Їх потрібно десь знайти - банальних менеджерів процесів.

Наприклад.

Макс Нефьодов здатний очолити митницю. Макс Нефьодов, якщо стане головою митниці (уявимо що стане) здатен знайти людей. Якщо не буде державних грошей на нормальну зарплатню - Макс здатен створити проектні офіси та вибити їм фінансування з фондів. Так, це будуть не зовсім незалежні спеціалісти. Але, по-перше, таку залежність ми здатні пережити, а по-друге це не завадить сталій роботі інституції.

Макс Нефьодов навіть здатен за рахунок оптимізації процесів підвищити зарплатню тим, хто потрібний і хто вміє працювати, або здатен пролобіювати підвищення заробітної платні в ДМС. Для цього можна банально презентувати стейкхолдерам з Ради план дій - кого «з’їдять» першим в поточному півріччі, а кого будуть пресувати через два роки, це чогось варте, бо все одно зробити все відразу просто неможливо. В нього просто є люди - питання лише в грошах і не дуже великих.

Реклама

А де менеджери Зеленського? Коли пані Яресько номінували на прем’єра - відразу почали збирати команду, хоча б у кількості для того щоб розуміти що відбувається, а не те що керувати.

Зараз повинні йти сотні співбесід з спеціалістами з дуже великої кількості питань. Десятки за день. Цього не відбувається, чи я не бачу цього процесу. Або цього не відбувається, або співбесіди йдуть в межах групи Приват.

Якщо усюди будуть люди Коломойського – то як ви уявляєте собі "вихід з під контролю" Зеленського? Де ресурс? Навіть щоб розуміти, де тебою маніпулють, потрібно чимала кількість спеціалістів, які працюють на тебе, а не «на дядю».

Далі.

Медіа.

Усі медіа що здатні впливати на електорат - вони чиїсь.

Щоб втратити підтримку ІВК і не отримати через пару тижнів майдан, потрібні медіа. Потрібно домовлятися.

Петро Порошенко, коли розійшовся з Коломойським, вимушений був опертися на Ахметова. А це Петро Порошенко - він сам собі був і медіа, і експерт, і ресурс.

Зеленський набагато слабкіший за Порошенко.

Коли Путін перехоплював владу у Березовського - він опирався на чималу кількість пітерського криміналітету, а переміг Путін завдяки Газпрому, який потім і купував медіа.

У нас навіть нема того Газпрому, захопивши над яким контроль, можливо це все купити. Його просто нема, немає таких ресурсів у країні.

Тобто якщо Зеленський розсварився з Коломойським, йому потрібні Ахметов або Пінчук. І це не гарантія – Порошенко отримав підтримку від Ахметова(ну він так вважав) та нейтралітет від Пінчука. І він все одно програв. Але ж Порошенко міг розмовляти з Ахметовим майже на рівних. А Зеленський не зможе, нема ресурсу.

Гарно розповідати про сегментацію аудиторії, але якщо по тобі вмикають телевізор-«артилерію», сегментація не допоможе.

Тому особисто я не бачу ніякої можливості для Зеленського бути окремо від Коломойського ще дуже довго. Та я і не дуже бачу будь-який інший формат кооперації або з кадрами, або з медіа, де сам новообраний президент залишається фігурою.

Такі справи.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, олигархи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 