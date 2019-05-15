Что нужно Зеленскому, чтобы дистанцироваться от Коломойского

Багато хто питає - чому ви вважаєте, що Зеленський буде залежним від Коломойського і далі? Усе ж може бути, можливий конфлікт, можливе охолодження відносин, можливо все що завгодно - це ж Україна.

Можливо все, але реально не все.

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Наприклад, неважливо що зараз особиста охорона Зеленського від Коломойського. Ніхто не заважає новообраному зробити з Держслужби охорони або Служби Безпеки Президента підконтрольні йому особисто структури.

Що важливо?

Кваліфіковані кадри та медіа. Відкинемо усе інше, включно з Аваковим чи з силовим ресурсом у будь-якому вигляді.

У Коломойського є група Приват, є просто сила силенна людей та спеціалістів майже у всіх важливих секторах. Є персональна вага, є переговорні позиції, є власна кваліфікація - дуже, дуже висока кваліфікація.

Управління державою навіть в сфері повноважень президента потребує чималої кількості спеціалістів. Їх потрібно десь знайти - банальних менеджерів процесів.

Наприклад.

Макс Нефьодов здатний очолити митницю. Макс Нефьодов, якщо стане головою митниці (уявимо що стане) здатен знайти людей. Якщо не буде державних грошей на нормальну зарплатню - Макс здатен створити проектні офіси та вибити їм фінансування з фондів. Так, це будуть не зовсім незалежні спеціалісти. Але, по-перше, таку залежність ми здатні пережити, а по-друге це не завадить сталій роботі інституції.

Макс Нефьодов навіть здатен за рахунок оптимізації процесів підвищити зарплатню тим, хто потрібний і хто вміє працювати, або здатен пролобіювати підвищення заробітної платні в ДМС. Для цього можна банально презентувати стейкхолдерам з Ради план дій - кого «з’їдять» першим в поточному півріччі, а кого будуть пресувати через два роки, це чогось варте, бо все одно зробити все відразу просто неможливо. В нього просто є люди - питання лише в грошах і не дуже великих.

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А де менеджери Зеленського? Коли пані Яресько номінували на прем’єра - відразу почали збирати команду, хоча б у кількості для того щоб розуміти що відбувається, а не те що керувати.

Зараз повинні йти сотні співбесід з спеціалістами з дуже великої кількості питань. Десятки за день. Цього не відбувається, чи я не бачу цього процесу. Або цього не відбувається, або співбесіди йдуть в межах групи Приват.

Якщо усюди будуть люди Коломойського – то як ви уявляєте собі "вихід з під контролю" Зеленського? Де ресурс? Навіть щоб розуміти, де тебою маніпулють, потрібно чимала кількість спеціалістів, які працюють на тебе, а не «на дядю».

Далі.

Медіа.

Усі медіа що здатні впливати на електорат - вони чиїсь.

Щоб втратити підтримку ІВК і не отримати через пару тижнів майдан, потрібні медіа. Потрібно домовлятися.

Петро Порошенко, коли розійшовся з Коломойським, вимушений був опертися на Ахметова. А це Петро Порошенко - він сам собі був і медіа, і експерт, і ресурс.

Зеленський набагато слабкіший за Порошенко.

Коли Путін перехоплював владу у Березовського - він опирався на чималу кількість пітерського криміналітету, а переміг Путін завдяки Газпрому, який потім і купував медіа.

У нас навіть нема того Газпрому, захопивши над яким контроль, можливо це все купити. Його просто нема, немає таких ресурсів у країні.

Тобто якщо Зеленський розсварився з Коломойським, йому потрібні Ахметов або Пінчук. І це не гарантія – Порошенко отримав підтримку від Ахметова(ну він так вважав) та нейтралітет від Пінчука. І він все одно програв. Але ж Порошенко міг розмовляти з Ахметовим майже на рівних. А Зеленський не зможе, нема ресурсу.

Гарно розповідати про сегментацію аудиторії, але якщо по тобі вмикають телевізор-«артилерію», сегментація не допоможе.

Тому особисто я не бачу ніякої можливості для Зеленського бути окремо від Коломойського ще дуже довго. Та я і не дуже бачу будь-який інший формат кооперації або з кадрами, або з медіа, де сам новообраний президент залишається фігурою.

Такі справи.