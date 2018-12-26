Что пообещал кандидат Зеленский

Дмитрий Гордон сделал большое трёхчасовое интервью с Владимиром Зеленским. Среди прочего, Зеленский презентовал и основные пункты своей политической программы.

Конечно, до сих пор не прозвучал прямой ответ – а будет ли вообще Зеленский баллотироваться. Но при этом он уже ведёт себя по-кандидатски. И взвешивает каждое слово, стараясь не ошибиться, когда разговор касается действительно важных вещей с точки зрения президентства.

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Примечательно, что его ответы не выглядят вымученными – он не искал их на ходу. То есть было видно, что многое уже обсуждалось и уже хорошо обдумано. А кое-что сформулировано даже чётче, чем у других кандидатов, которые провели в эфирах, представляя свои программы, несравнимо больше времени.

Олигархи и журналистика

Например, олигархические медиа. Зеленский описывает себя в том числе как телевизионного топ-менеджера, который успел поработать и понять суть процессов на крупнейших украинских телеканалах. Говорит – нужно отделить собственников от информационной политики, то есть сделать новости чистыми. Влиять на новости, на журналистику олигархи не должны.

И он говорит об этом с эмоцией. Так, что видно: это давно прочувствованная позиция, а не какой-то чисто предвыборный тезис. Другие кандидаты в президенты с реальными шансами на выход во второй тур эту тему вообще обходят стороной, как будто проблемы не существует.

Зеленский подчёркивает: саму медиа-собственность ни у кого из олигархов отбирать не надо, но нужно договориться о новых правилах.

Экономика

И тут важно понимать контекст. Это была часть разговора об экономике, а не об усилении государственной власти самой по себе. То есть это не про борьбу с оппонентами или какими-то конкретными олигархическими группами. Это о том, что все бизнесы в стране могут стоить больше, если политическая модель заработает по-другому. В том числе и медиа-активы.

Зеленский говорит и о так называемой "нулевой декларации" для бизнеса, чтобы люди могли показать реально заработанное и легализовать за некий процент. Оговорка – такой нулевой декларации не может быть для чиновников. Плюс максимально либеральные правила для иностранных инвесторов. Говорит – привлекать нужно и арабов и китайцев, не только ориентироваться на Европу и Америку. Плюс, расширение приватизации и допущение о легальном обороте земли.

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Знает, что такое бедность. Осознаёт что для очень многих людей в нашей стране бедность уже беспросветная. Говорит – государство не должно мешать людям, и общество само поднимется, "нарастит жирок".

Отдельный акцент – заробитчане. Мол, Украина не может внезапно начать добывать нефть или получить какие-то большие предприятия, как по команде. Ориентация должна быть на людей – на мелкий и средний бизнес. Чтобы вернуть в Украину тех, кто уехал работать или, лучше сказать, батрачить в соседние страны. И это звучит по-другому, чем у Тимошенко, например. То есть это не про давление сверху – через масштабное вмешательство государства в экономику и регулирование Нацбанка, а сильно либеральнее.

Порошенко

Кандидатская часть разговора Зеленского с Гордоном неминуемо выстраивалась как бы через противопоставление с Порошенко. Получилось уважительно, хотя и разгромно для Порошенко. Сам Зеленский говорит – впечатление от нынешнего президента такое, как если бы довелось посмотреть в кинотеатре средненький фильм, ожидая превосходный. Впрочем, и не пинает Порошенко так больно, как делают другие кандидаты.

Но Зеленский вкладывает в слова о разочаровании в Порошенко такую точно отмеренную эмоцию, что даже вопроса не возникает, а может ли быть у Порошенко ещё какое-то политическое будущее после этих выборов. Не может. Причины описывает – мол, не надо лезть во всё сразу. Плюс, Порошенко умный человек, но такое впечатление, что бОльшую часть времени тратит на что-то другое.

Коломойский

Естественный вопрос – о связи с Коломойским. Естественный ответ – считает себя достаточно независимым, чтобы принимать самостоятельные решения.

Вообще одной из нитей через весь разговор проходит тема денег. Зеленский даёт понять, что считает себя человеком обеспеченным и свои деньги ценит, но не настолько, чтобы просто гнаться за бОльшим состоянием. Отсюда – некий фундамент отношения к политизированному богатству, как у того же Коломойского. Плюс, воспитание. Мол, Зеленский не будет смотреть на такие вот денежные мешки снизу вверх – может себе позволить.

Путин и война

Прозвучал и ключевой вопрос для значительной части электората: как клоун может быть главнокомандующим. Вспомнили даже Чаплина, который боролся с фашизмом.

Зеленский показывает, что клоун это не позорно или унизительно, это может быть разным. Плюс, он себя позиционирует как продюсера и руководителя одной из самых успешных (если не самой успешной) компаний в своей отрасли. И это точно не хуже для президентства, чем "коммерс из 1990-х".

Тема переговоров по войне тоже уже продумана. Зеленский допускает контакты с Кремлём в двустороннем формате. Не допускает контакты с боевиками – те всё равно сами ничего не решают.

Упоминает, что в центре дискуссий об ОРДЛО и вообще о войне должен быть человек. То есть сами люди, которые живут на этих территориях или могут погибнуть в боях, а не земля как таковая.

Подчёркивает, что с 2014 года прекратил все проекты в России и жёстко отстаивает украинскую позицию.

Референдумы

Считает, что разговор об условиях окончания войны должен быть публичным, как и само решение. Если в ходе переговоров, допустим, с Кремлём будет очерчен какой-то компромисс или названы какие-то возможные уступки, то они должны выноситься на всеукраинский референдум и открыто обсуждаться.

В этом контексте упоминает, что Минские соглашения не работают. И получается контраст между предлагаемой Зеленским ситуацией и нынешней, когда без какого-либо национального обсуждения Украина обязалась выполнять очень болезненные пункты об амнистии для боевиком или специальном статусе для оккупированных территорий.

Говорит – нравится швейцарская модель, когда общество само решает на референдумах, какие варианты политики должно осуществлять государство. И это не только самые серьёзные вопросы, а вообще любые. Считает, что Украине такая модель тоже подходит.

МВФ и иностранные специалисты во власти

Не принимает нынешний формат отношений между Украиной и МВФ. Кстати, чем-то при этом напоминает Коломойского, который в интервью и Гордону и Соне Кошкиной говорил, что выставленные Фондом условия – несправедливы. Мол, надо посмотреть, что предлагают другим странам и что предлагают нам. Но – не отказываться от траншей и вообще сотрудничества. Если дают, значит, надо брать. А вот условия – это вопрос. То есть в отличие от других кандидатов это история не про диктат МВФ, например, а про другую переговорную линию и формат, выбранные самой украинской властью.

Говорит, что было ошибкой назначать на публичные должности иностранцев. Максимум – они должны быть на третьей-четвёртой позиции в министерствах, ну или советниками.

Культура и политика памяти

Считает нужным пересмотреть языковую политику. Мол, мы не должны "выжигать" другие языки или копировать прежние, ещё советские репрессивные практики в культуре.

Вместо памятников Ленину и соответствующих улиц должны появляться символы, которыми может гордиться вся страна, а не какие-то новые разъединяющие элементы.

* * *

Хотя это всего лишь часть куда большего разговора о личности Зеленского, всё равно видно, какие принципы он может отстаивать как кандидат в президенты. Неожиданно либерально как для популярного шоумена, которого считают одним из главных примеров популизма в украинской политике. Заметно проработано как для человека, который вроде бы никак не может решить – то ли идти то ли не идти в президенты. И ну очень проблемно для всех других кандидатов, которые претендуют на внимание ненационалистической части избирателей, то есть большинства.

Главный вывод: Зеленскому не просто есть с чем идти на выборы, ему есть с чем побеждать.

Специально для LIGA.net