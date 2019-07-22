Что происходит, когда избирателю нечего терять

События и тенденции последних нескольких лет в мировой политике отчетливо показывают, что электорат, - как в США, так и на европейском континенте, в том числе и в Украине, - начал заметно больше рисковать на выборах, или же просто стал менее серьезно относиться к своему выбору и выборам как институту в целом.

Многие политические эксперты говорят, что ренессанс мирового популизма начался с выборов в Штатах в 2016 году, когда на президентских выборах победил человек с далеко не лучшей репутацией, патологический лжец, миллиардер Дональд Трамп. Удивительно даже не то, что нынешний президент США выиграл голоса обывателей, ведь Трампа в целом тяжело назвать «близким к народу», поскольку Дональд рос несколько «отсепарированным» от 99% своих сверстников. Удивителен тот факт, что Трамп с самого начала своей кампании не притворялся высокоморальным или супер-честным политиком - и при этом все равно победил.

На самом же деле «призрак популизма» зашагал по Европе еще в 2014 – 2015 годах, когда сначала на президентских выборах в Польше победил кандидат от Права и Справедливости Анджей Дуда, а затем на парламентских ПиС и вовсе взяла победу большинством, что случилось в РП впервые с 1989 года. Стоит сделать акцент на том, что память о кошмарном и провальном правительстве Права и Справедливости 2005-2007 года никого не напугала и в итоге граждане Польши пошли на риск, выбрав их повторно.

Несмотря на все недостатки правительства Права и Справедливости (а их, скажем прямо, хватает), нынешняя власть в РП не просто продолжает удерживать результаты, а даже улучшает их, примером чему послужили выборы в Европейский парламент, где еврореалисты (читай: евроскептики) ПиС победили еврооптимистичную оппозицию на их традиционном электоральном поле, да еще и с лучшим результатом, чем на парламентских выборах в 2015 году. Возникает вопрос: чего же тогда ждать от них осенью 2019? Быть может, захвата конституционного большинства?

Сходная ситуация сегодня складывается и в Британии, где наибольшие шансы стать преемником Терезы Мей имеет Борис Джонсон, в немалой степени ответственный за дезинформацию при кампании за Brexit, систематически продолжающий лукавить, рассказывая о необходимости выхода Великой Британии из Евросоюза и "профитах" от такого исторического события. Многократно пойманный на публичной лжи, Джонсон остается в Британии достаточно популярным политиком.

В 2019 году популистский призрак "дошагал" и до Украины. На президентских выборах в 2019 году победил Владимир Зеленский – человек без малейшего политического опыта, который фактически учится управлять государством в режиме реального времени. И все бы ничего, но в момент, когда Украина является объектом большой геополитической игры, неопытность руководителя государства может привести к последствиям самым разнообразным, скорее негативным последствиям, и довести нас даже до потери государственности.

Зеленскому и его политической силе удалось победить на выборах, не сказав и не сделав ничего конкретного, только лишь подготовив и реализовав эффектную предвыборную кампанию, которая объяснила избирателю, что "хуже уже не будет". При этом хорошо заметно, что украинский избиратель пошел за мировым трендом и на выборах повел себя как в казино – сделал ставку и рискнул.

Возникает вопрос: а почему случается так, что избиратели осознают всю неправильность или рискованность своего выбора, но при этом все равно его совершают?

Польский журналист Славомир Шераковски утверждает: избиратели выбирают явных популистов, потому что думают, что им уже "нечего терять". Их выбор находится между "плохо" или "еще хуже". Электорат, голосующий за явного демагога, отталкивается от условного "дна", на которое его опустила прежняя, демократическая и непопулистская власть.

Возьмем для примера хотя бы Право и Справедливость. Электорат называет их правительство политизированным, использующим власть в партийных интересах, но при этом отмечает их "заботу о Польше" и "о народе".

Около-авторитарное правительство Польши действительно заботится о гражданах тут и сейчас, а не обещает результат завтра или когда-то еще. Да, в скором времени это обязательно приведет к неким, скорее всего, негативным экономическим последствиям, но обывателя подобные соображения обычно не интересуют.

И понять граждан, руководствующихся желанием получить опеку от государства или "сильного лидера" очень легко, ведь если задуматься, то зачем им государство, которое только изымает налоги с дохода, с каждой покупки, и в итоге они не получают не то что материальную помощь, но лишены даже качественных госуслуг в виде такой банальщины, как отсутствие очередей в государственных учреждениях?

Поинтересуйтесь у типичного избирателя Владимира Зеленского или Слуги народа, почему он проголосовал за "неизвестную переменную", и вы услышите набор фраз вроде "хуже точно не будет" или "мы хотим справедливости". А как вы думаете, в чем заключается несправедливость, о которой заявляют избиратели Зе-команды? В том, что украинские политики, которые, прикрываясь национал-патриотизмом и апелляциями к бойкоту России и борьбе с коррупцией одновременно, сами продолжали активно торговать с РФ и усиленно получали "неправомерную выгоду".

Разве можно винить избирателя в том, что после наблюдения за неприкрытым лицемерием элит, он не хочет повторно за них голосовать? Да, возможно, потом он не захочет голосовать и за Зеленского. Но кто сегодня составляет альтернативу нынешним элитам, кроме Зе-команды или того же Голоса, который по факту ничем не отличаются от Слуги народа? Где альтернатива?

Это не просто констатация факта, это призыв на будущее к тем, кто сегодня называет или считает себя элитой. Именно из-за вашего поведения Украина переживает нынешние "тектонические" изменения политического ландшафта. Именно из-за вас избиратель "отталкивается от дна" и думает, что хуже вас быть уже ничего не может.

Этот текст нацелен не столько на сегодняшний день, сколько в будущее. Сегодня победа Слуги народа стала фактом, который, как я писал выше, может привести к самым разным последствиям. Изменить ситуацию сейчас не представляется возможным, поскольку "живая сила" на стороне Слуги. И если в течение следующих пяти лет мы будем наблюдать распад государственности, то винить за это нужно не Зеленского или его партию. Придется посмотреть в зеркало и, ткнув пальцем в отражение, сказать: "за все это отвечаешь ты".