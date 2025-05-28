Мнение
думки вголос
Почему так быстро ушел Илон Маск и что еще происходит в окружении Трампа
Александр Краев
эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
LIGA.net тестирует новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
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