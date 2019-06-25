Что скажет Фирташ в США и кому нужно приготовиться

Итак, украинский олигарх Дмитрий Фирташ, скоее всего, отправится в путешествие за океан, где с ним будут плотно работать американские следователи.

Ситуация неординарна, поскольку последствия события несколько более широки, чем просто возмездие, настигающее одного из самых влиятельных граждан Украины. По-большому счёту, в плюсе от этого окажутся многие. Даже если Фирташ не сядет, а пойдёт на сделку со следствием. Точнее, в плюсе будут многие, если Фирташ пойдёт на слелку со следствием и не сядет, либо сядет, но ненадолго.

Трамп, наконец имеет шанс получить нужный ему пакет компромата и, возможно, готовность дать свидетельские показания, если это понадобится. Очень важный козырь перед президентскими выборами.

Россия получит возможность говорить о тесной работе США с украинскими элитами, тем самым на внутреннем поле потверждая свой агитационный тезис про "руку Вашингтона" в событиях на постсоветском пространстве. На внешнем поле, в частности, в США, она может надеяться снять акценты с темы российского вмешательства в американскую политику. Последнее, естественно, если Фирташ будет говорить не обо всём. Если же он разговорится хорошо - американцы получат документальные подтверждения и показания, наоборот, о "руке Кремля" в регионе.

США получают пакет компромата практически на всех украинских олигархов. Причём не просто компромата, а в виде документов и показаний. Как бы там ни было, но за последние 20 лет все олигархи так или иначе сотрудничали друг с другом по различным схемам. В результате американские политики и дипломаты получат реальную возможность влиять на украинские политические элиты. Действительно: зачем пытаться говорить с зависимыми групами, если можно надавить на их хозяина.

Украинская власть, используя "кейс Фирташа", получает уникальный шанс по-новому поговорить с олигархами на тему их дистанцирования от политики.

Украинские олигархи в надежде на "вдруг пронесёт" получают (теоретическую) возможность слегка пощипать фирташевские активы. Почему бы и нет. Даже если потом пойти на сделку с государством и стать "обычным" крупным бизнесом, отжатый актив, скорее всего останется твоим. Игра стоит свеч.

Украинское общество, если будут выполнены первые пункты (на грызню олигархов за активы одного из них можно не обращать внимание) получит шанс, пусть не сразу, но выйти на возможность формирования нормальных политических элит.

Все вместе мы можем запасаться попкорном, поскольку история автрийского беглеца будет постепенно обрастать подробностями. Будет весело.

И напоследок: по Киеву ходят настойчивые слухи, что одним из мотивов спешного возвращения Коломойского в Украину стало как раз расследование против него, начатое в США. По крайней мере, активность за океаном совпала по дате переселения владельца "Плюсов" в Израиль, а когда за океаном "не успокоилось" - то и в Украину.

Подчёркиваю, это может быть совпадение. Два раза подряд.

(Источник - блог автора)

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