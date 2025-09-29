Запрос передать "Томагавки" выглядит как инструмент политического давления на Кремль, но что будет, если эти ракеты таки появятся в Украине?

Когда появилась первая информация о просьбе Владимира Зеленского передать нам крылатые ракеты "Томагавк", я комментировал это с юмором: зачем нам этот американский хлам, если, по анонсам властей, у нас массово выпускается "значительно лучшая" ракета "Фламинго"? Кстати, у врага отсутствует ПРО, которая способна отразить 100 ракет, одновременно летящих на одну цель, так почему же Крымский мост до сих пор стоит (вопрос риторический)?

Если серьезно, "Томагавк" – замечательная крылатая ракета, потому что постоянно модернизируется. Сбить ее крайне трудно, потому что она ориентируется не столько по GPS, сколько по спутниковой карте, которая заложена в систему управления, что позволяет ракете летать очень низко – там, где ее не видит большинство радиолокационных станций. Но она преимущественно морского базирования. Конечно, есть комплексы наземного базирования, но их немного даже в США.

Поэтому просьба передать Украине "Томагавки" выглядит как весьма гипотетический инструмент политического давления на Кремль, чтобы напугать и принудить к конструктивным мирным переговорам. Однако поступают сообщения, что Штаты действительно рассматривают вопрос о "Томагавках" для Украины. Это откровенно удивляет несвойственной для Трампа решительностью, но если разобраться внимательно, то вариант может оказаться очень перспективным.

Дело в том, что передача может состояться исключительно в виде универсального мобильного ракетного комплекса MRC Typhon. "Томагавк" из нее летит на 1800 км с боевой частью 450 кг. И такая ракета достанет до большинства вражеских аэродромов, с которых атакуют Украину (в эффективности применения "Томагавков" мы убедились в Сирии).

Но другая ракета, СМ-6, которая может запускаться с Typhon, еще интереснее. Это современная зенитная ракета с дальностью – внимание! – 460 км при использовании с земли (воды). Но уже есть вариант запуска СМ-6 с американских самолетов, и тогда дальность достигает 600 км!

В дополнение эта ракета способна уничтожать баллистические ракеты, а также точечные наземные цели, в частности ракетные комплексы, а поскольку она сама псевдобаллистическая, то все происходит очень быстро.

Тогда сценарий может быть следующим.

США передают нам один комплекс Typhon, но большую партию ракет СМ-6 (с системой использования с F-16), которые способны устроить вражеской авиации настоящий воздушный геноцид. А Typhon будет легализировать ситуацию, еще и добавлять "Томагавки" на большую дальность.

И вот тогда гипотетический инструмент принуждения недоимперии к мирным переговорам превратился бы во вполне реальный.

Но все это при условии, что Трамп в очередной раз не возьмет бесконечные две недели на размышления.

