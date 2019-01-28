Cлава сдался без боя: интриге конец

Наверное, плохо мы все-таки попросили Святослава Вакарчука – не убедили его идти в президенты. А если серьезно, когда Вакарчук заявлял в Лондоне, что он "в игре", то имел в виду не президентские выборы, как подумали многие эксперты и обыватели. На самом деле - он в большой политической игре. Причем рассчитанной на долгую дистанцию.

А в этой игре, особенно в его шатком положении "внекланового" игрока, претендующего на политические высоты, один необдуманный шаг может привести к печальным и катастрофическим последствиям. Просто перечеркнуть все политические перспективы.

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Поэтому Вакарчук не спешил, анализировал и, как мог, откладывал момент принятия решения. При этом, будучи как бы в стороне от политических процессов, заставлял говорить о себе в их контексте.

Но теперь-то карты наконец раскрыты. Он не идет в президенты.

Соответственно, кого-то из кандидатов в президенты он, возможно, аккуратно поддержит на президентских выборах тем или иным способом. По крайней мере, именно так я бы расшифровывал его тезис "вместе с командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили". Или же он может, наоборот, вручить "черную метку" пророссийским кандидатам, и на этом его благородная задача будет выполнена.

То есть, уверенность в его неучастии в президентских выборах в качестве кандидата породила очередную интригу. Впрочем, какой бы это был Вакарчук, если бы мы не ломали голову над его туманными и загадочными намеками.

А вот по поводу парламентских выборов определенности больше – "я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов". Другого способа "привести во власть" как можно больше молодых, кроме как через выборы в Верховную Раду, не просматривается.

Хотя, по правде говоря, и тут есть элемент непредсказуемости. Например, пойдет ли на парламентские выборы Вакарчук с собственной политической силой? Или же пойдет на них в связке с другими политическими лидерами, которые близки ему по духу?

И самое интересное – кто же выиграет от того, что Вакарчук не идет в президенты.

Во-первых, Петр Порошенко.

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Не зря действующий президент встречался и с Вакарчуком, и с комиком Владимиром Зеленским в конце прошлого года, чтобы намекнуть им о том, что их выдвижению будут не рады.

Порошенко достиг своей цели наполовину – теперь все избиратели, которые не определились с выбором и ждали появления "новых лиц", лишились самого ожидаемого предложения - Вакарчука. Фактически, их лишили именно той фамилии, напротив которой они были готовы поставить галочку в бюллетене.

А если взять неопределившихся среди молодежи, то их выбор с этого момента сводится к трем опциям. Первая - вообще не идти на выборы (собственно, молодежь и так практически не ходила до этого на выборы). Вторая - голосовать за Владимира Зеленского как за другое "новое лицо", пусть даже с комическим оттенком. Но молодежный электорат у Зеленского и Вакарчука все-таки разный, а потому перетекание будет незначительным. И последний вариант: голосовать за действующего президента ввиду отсутствия достойных "новых лиц".

Голоса явных и скрытых симпатиков Вакарчука уж точно не перетекут к лидеру рейтингов Юлии Тимошенко, ядерный электорат которой составляют люди пожилого возраста.

Во-вторых, от того, что Вакарчук не идет в президенты, выиграет сам Вакарчук.

Он точно не будет облит грязью и компроматом во время президентской кампании. И будет свежо выглядеть перед парламентскими выборами на фоне соперников.

Кроме того, он сэкономит значительные финансовые ресурсы перед осенней кампанией. Все-таки, не надо забывать, что Вакарчук – не олигарх, чтобы разбрасываться деньгами на рекламу на телевидении, биллбордах, в Интернете и так далее. А брать деньги у других – значит, попадать в зависимость от них.

Также он точно не проиграет на президентских выборах и не пойдет на парламентские "лузером". А необходимая "старым политикам" мобилизация электората перед парламентскими выборами Вакарчуку в значительной степени не нужна.

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Таким образом, отказ от рискованного (без гарантированной победы) участия в президентских выборах открывает для Вакарчука больше возможностей и шансов на осенних выборах в Раду.

Поэтому есть все основания говорить, что в сложившейся ситуации он принял мудрое решение и сделал взвешенный шаг. Особенно на фоне нынешней "кандидатомании", когда число кандидатов в президенты бьет все рекорды.

Специально для LIGA.net