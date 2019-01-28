Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 14:05

Cлава сдался без боя: интриге конец

Cлава сдался без боя: интриге конец
политический обозреватель, блогер

Кто выиграет и кто проиграет от того, что Вакарчук не будет участвовать в нынешней президентской гонке

Реклама
Реклама

Наверное, плохо мы все-таки попросили Святослава Вакарчукане убедили его идти в президенты. А если серьезно, когда Вакарчук заявлял в Лондоне, что он "в игре", то имел в виду не президентские выборы, как подумали многие эксперты и обыватели. На самом деле - он в большой политической игре. Причем рассчитанной на долгую дистанцию.

А в этой игре, особенно в его шатком положении "внекланового" игрока, претендующего на политические высоты, один необдуманный шаг может привести к печальным и катастрофическим последствиям. Просто перечеркнуть все политические перспективы.

Реклама

Поэтому Вакарчук не спешил, анализировал и, как мог, откладывал момент принятия решения. При этом, будучи как бы в стороне от политических процессов, заставлял говорить о себе в их контексте.

Но теперь-то карты наконец раскрыты. Он не идет в президенты.

Соответственно, кого-то из кандидатов в президенты он, возможно, аккуратно поддержит на президентских выборах тем или иным способом. По крайней мере, именно так я бы расшифровывал его тезис "вместе с командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили". Или же он может, наоборот, вручить "черную метку" пророссийским кандидатам, и на этом его благородная задача будет выполнена.

То есть, уверенность в его неучастии в президентских выборах в качестве кандидата породила очередную интригу. Впрочем, какой бы это был Вакарчук, если бы мы не ломали голову над его туманными и загадочными намеками.

Читайте также
Определился. Вакарчук принял решение о выборах президента - видео 28.01.2019Урок Brexit не выучен: Тимошенко предлагает роковую ошибку 25.01.2019Вакарчук надоел 23.01.2019

А вот по поводу парламентских выборов определенности больше – "я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов". Другого способа "привести во власть" как можно больше молодых, кроме как через выборы в Верховную Раду, не просматривается.

Хотя, по правде говоря, и тут есть элемент непредсказуемости. Например, пойдет ли на парламентские выборы Вакарчук с собственной политической силой? Или же пойдет на них в связке с другими политическими лидерами, которые близки ему по духу?

И самое интересное – кто же выиграет от того, что Вакарчук не идет в президенты.

Во-первых, Петр Порошенко.

Реклама

Не зря действующий президент встречался и с Вакарчуком, и с комиком Владимиром Зеленским в конце прошлого года, чтобы намекнуть им о том, что их выдвижению будут не рады.

Порошенко достиг своей цели наполовину – теперь все избиратели, которые не определились с выбором и ждали появления "новых лиц", лишились самого ожидаемого предложения - Вакарчука. Фактически, их лишили именно той фамилии, напротив которой они были готовы  поставить галочку в бюллетене.

А если взять неопределившихся среди молодежи, то их выбор с этого момента сводится к трем опциям. Первая - вообще не идти на выборы (собственно, молодежь и так практически не ходила до этого на выборы). Вторая - голосовать за Владимира Зеленского как за другое "новое лицо", пусть даже с комическим оттенком. Но молодежный электорат у Зеленского и Вакарчука все-таки разный, а потому перетекание будет незначительным. И последний вариант: голосовать за действующего президента ввиду отсутствия достойных "новых лиц".

Голоса явных и скрытых симпатиков Вакарчука уж точно не перетекут к лидеру рейтингов Юлии Тимошенко, ядерный электорат которой составляют люди пожилого возраста.

Во-вторых, от того, что Вакарчук не идет в президенты, выиграет сам Вакарчук.

Он точно не будет облит грязью и компроматом во время президентской кампании. И будет свежо выглядеть перед парламентскими выборами на фоне соперников.

Кроме того, он сэкономит значительные финансовые ресурсы перед осенней кампанией. Все-таки, не надо забывать, что Вакарчук – не олигарх, чтобы разбрасываться деньгами на рекламу на телевидении, биллбордах, в Интернете и так далее. А брать деньги у других – значит, попадать в зависимость от них.

Также он точно не проиграет на президентских выборах и не пойдет на парламентские "лузером". А необходимая "старым политикам" мобилизация электората перед парламентскими выборами Вакарчуку в значительной степени не нужна.

Читайте также

Вакарчук надоел

Таким образом, отказ от рискованного (без гарантированной победы) участия в президентских выборах открывает для Вакарчука больше возможностей и шансов на осенних выборах в Раду.

Поэтому есть все основания говорить, что  в сложившейся ситуации он принял мудрое решение и сделал взвешенный шаг. Особенно на фоне нынешней "кандидатомании", когда число кандидатов в президенты бьет все рекорды.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Святослав Вакарчук, выборы президента, кандидаты в президенты, предвыборная кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Нацбанк, Донбасс и рок-н-ролл. Интервью с Владимиром Лавренчуком
Люди Нацбанк, Донбасс и рок-н-ролл. Интервью с Владимиром Лавренчуком
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 