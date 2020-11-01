Декларация Грейт Баррингтон, или Локдауны наносят странам и обществу огромный ущерб

О смелых и умных трех ученых – американце, британке и шведе (или же убийцах в белых халатах, как считает другая сторона, – те, кто в США о себе говорят "либералы", но также откликаются на кличку "левые"), которые 4 октября 2020 года создали и подписали в Грейт-Баррингтоне (США) декларацию о Целенаправленной Защите от коронавируса.

Вот кто эти люди:

Доктор Мартин Куллдорф – врач и экономист, изучал эпидемиологию в Гарварде и там же профессор. Доктор Джей Бхаттачарья – биостатистик, изучал эпидемиологию в Стэнфорде и работает профессором в Медицинской Школе Стэнфорда, и доктор Сунетра Гупта – профессор эпидемиологии в Оксфорде.

С такими людьми трудно спорить по сути. Эту декларацию на сегодня подписали уже более 40 000 врачей и ученых. Ну и обычные люди подписывают (я тоже), хотя от этого, конечно, толку мало.

Сам документ занимает примерно одну страницу текста. И он очень простой (авторы сказали, что специально сделали его таким коротким, чтобы прочитали как можно больше людей).

Локдауны приносят ОГРОМНЫЙ ущерб обществу – как экономический, так и социальный. Использовать локдауны пока не будет доступна вакцина – неверный путь. В основном пострадают более бедные люди. Мы уже знаем, что коронавирус более чем в тысячу раз опаснее для старых и/или больных, чем для молодых. Для детей он менее опасен гриппа. Цель – достижение коллективного иммунитета. С вакциной (лучше), но если ее нет, то без нее. К это цели надо идти, минимизируя смерти и социальный ущерб. Мы предлагаем метод Focused Protection (Целенаправленная Защита) – те, кто в группе минимального риска, должны жить обычной жизнью, формируя иммунитет к вирусу. Те, кто в группе большого риска, должны быть защищены (государством и обществом). Но если человек из группы высокого риска сам выберет жить как раньше, ему должно быть это позволено. Далее, в приложениях, они советуют, как правильно защищать людей из группы риска. И почему это дешевле для экономики, чем все закрыть на локдаун. 7. Школы, университеты, рестораны, театры, музеи, спорт – все должно быть открыто.

Все, что произошло далее, показывает что коронавирус стал во многом уже не только эпидемией, но еще и большой политикой. На авторов сразу наехали их оппоненты и просто "активисты" (таких сейчас очень много в мире) и назвали их "убийцами", псевдоучеными, Трампистами и много чего еще.

Им начали присылать личные угрозы и вообще писать всякие гадости.

Ведь надо признать, во всех странах мира, где весной этого года объявили локадуны, люди их приняли беспрекословно и соблюдали.

Но вот теперь, когда во многих странах, ссылаясь на "вторую волну", вводят новые локдауны (хотя они все мягче чем весной – школы, например, не закрывают, ресторанам часто разрешают работать, но с ограничениями), люди идут на демонстрации и отказываются подчиняться властям.

Протестуют, конечно же, те, кто владеет или работает в бизнесах, связанных с сервисом (рестораны, салоны красоты, фитнесы, отели, магазины). Они строили свои бизнесы 10-15 лет – не для того чтобы их вдруг потерять по воле политиков.

У тех, кто там работает, банально не осталось денег на жизнь (даже богатые страны уже не так мощно помогают безработным, а бедные и в первом локдауне не помогали).

На фоне этого, у людей, которые работают на государство (учителя, чиновники, политики, полиция), все хорошо. Им платят в независимости от того, что происходит в экономике. Это вызывает проблемы в обществе...

Тем более, сейчас во многих медиа есть такой мотив: "Все равно переболеем, а те, кто младше 60-ти лет, не умирают, а вакцина непонятно когда будет"! (вот, кстати, статистика – средний возраст умерших от коронавируса в Великобритании – 82 года. Похожие цифры и в других развитых странах). Врачи научились лечить, много стран воспользовались летним перерывом и резко нарастили свои медицинские мощности.

Больше всего, мне кажется, в данной ситуации страдает наука и ее репутация особенно. Ведь по сути, есть две большие группы ученых с диаметрально противоположными мнениями.

Политики всего мира выучили за последние полгода фразу "В своих решениях я всегда следую науке", потому что это показывает, какой он правильный, и, к тому же, это снимает с него часть ответственности.

Но теперь науки ДВЕ (и это, если забыть о разных суб-теориях). Каждый политик найдет ту, которая ему нравится. В Америке, например, республиканцы/Трамп пытаются идти по пути "Баррингтона". А демократы/Байден – по пути "Анти-Баррингтона".

Вся эта история (точнее полное ее отсутствие в русско- и украиноязычном Интернет-просторе) показывает, что пока что мы вообще не часть глобального мира. У нас тут свои местечковые дискуссии – сажать ли наконец за коррупцию в тюрьму или наоборот за это выбирать в депутаты? Или про дефолт – это очень плохо для экономики или же наоборот -свидетельство самостоятельности маленькой, но гордой страны?

Кстати, те кто хочет понять, почему так называется декларация – Грейт Баррингтон – это такой город (ну почти – там живет 7 000 человек) в штате Массачусетс, США. В городе находится AIER – Американский институт экономических исследований. Он и организовал весь этот движ. Частично спонсируют этот Институт братья Koch – довольно консервативные миллиардеры.

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