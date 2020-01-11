Дело Boeing 737: Иран нарушил несколько обязательств

З огляду на недуже коректні заяви та відсутність повноцінної реакції на заяву Ірану, хочу пояснити алгоритм наступних дій України, як це передбачено міжнародним правом.

Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом.

Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність.

Ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:

а) повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

б) припинити ці дії негайно;

в) надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

г) забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Україна має вимагати від Ірану переговорів щодо цих порушень міжнародного права та правових наслідків, що випливають з них.

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