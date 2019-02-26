Дело Гладковского как повод вспомнить об "отрубании рук"

Едва наметилась тенденция к отрыву Порошенко в президентских рейтингах от Юлии Тимошенко, в очередной раз случилось то, что неизбежно должно было произойти. Когда стоишь во главе огромного неэффективного государственного аппарата, коррумпированного сверху донизу, скандал с участием какого-нибудь особенно дорогого президенту персонажа заранее обеспечен - с куда более уверенной гарантией, чем гарант гарантирует Конституцию. На кого тут сетовать, кроме собственной кадровой политики и тотальной толерантности к схемам в цветовом диапазоне от иссиня черного до светло-серого?

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Расследование BIHUS.Info, в котором фигурирует бывший бизнес-партнер президента первый секретарь СНБО Олег Гладковский и его не по годам шустрый сын с такими же друзьями-мажорами, становится событием, которое способно похоронить шансы Порошенко на второй срок. Подобных разоблачений запросто можно ожидать и в других сферах: не Денис Бигус и не Леся Иванова создают криминальные сюжеты, они их только фиксируют, причем лишь малую часть. И расследователи точно не должны входить в положение президента, у которого сложная предвыборная ситуация. Ведь она потому и сложная, что качество действующего руководства отвратительное, у основной массы избирателей никаких иллюзий на этот счет нет.

Отягчающим обстоятельством является то, что речь идет о мошенничестве в очень чувствительной оборонной сфере. Украина еще не забыла время, когда скидывались последней копейкой на чрезвычайные нужды фронта, и если кто-то тащит из военного бюджета в свой карман миллионы, снисходительности от общества ждать не приходится. Порошенко в курсе: "Тем, кто будет воровать в армии – отрублю руки. Это позиция президента. Армия – это предмет моей персональной заботы", - сказано было в октябре 2017 года. Ни одни руки ни до, ни после не пострадали, и красивые слова припоминают Петру Алексеевичу не реже, чем знаменитую "кулю" Арсению Петровичу. Персональная забота – персональная ответственность, за неотрубленные руки приходится расплачиваться такими дорогими баллами электоральной поддержки.

Не Денис Бигус и не Леся Иванова создают криминальные сюжеты, они их только фиксируют, причем лишь малую их часть

Юлия Тимошенко уже с удовольствием и, наверное, с облегчением подхватила тему коррупции в ближайшем окружении Порошенко. И, как ей свойственно, тут же переборщила, заявив о начале процедуры импичмента, отлично понимая, что никакого импичмента не будет, потому что не может быть: как раз правовая процедура-то и отсутствует. Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал заработки на крови "кабздецом". Анатолий Гриценко заявил, что Порошенко не удастся уйти от ответственности за "мародерство в армии". Несомненно, подключатся и прочие кандидаты, и до первого тура скандал будет подогреваться всеми оппонентами, вынуждая Банковую отбиваться и оправдываться, давая новые поводы для беспощадной критики. Крайне невыгодная позиция для кандидата с и без того рекордным антирейтингом.

Близость выборов вынудила президента действовать расторопнее, чем ему свойственно в других случаях: на время расследования Олега Гладковского отстранили от обязанностей, Порошенко потребовал "срочной проверки информации". Стоит напомнить, что информация о многомиллионном состоянии и российских связях первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, которую программа того же Дениса Бигуса опубликовала еще в начале октября, проверяется до сих пор. И хотя в СБУ открыто уголовное производство по статье о государственной измене, а в НАБУ – о незаконном обогащении, никто Семочко от должности до сих пор не отстранил. Если и в случае нынешнего скандала будет такой же уровень срочности и принципиальности, то как раз к концу второго срока наступит какая-то ясность. Только вот как теперь втащить Порошенко во второй срок?

Команда BIHUS.Info пообещала продолжение: из четырех серий расследования вышло пока лишь две. Очевидно, следуя законам жанра, самые большие гвозди будут безжалостно вколочены в репутации задетых скандалом деятелей ближе к концу, то есть за пару недель до дня голосования. Кроме того, журналисты имеют возможность уже по ходу развернувшегося скандала вносить необходимые уточнения, пояснения и усиливать, где надо, акценты. Ни времени на адекватную реакцию, ни, главное, соответствующих талантов в избирательном штабе действующего президента нет. Совсем не исключено, что прекрасная Леся Иванова сыграет в политической судьбе Петра Порошенко ту же роль, что и Роман Скрипин в творческих перспективах дуэта ANNA MARIA.

Специально для LIGA.net