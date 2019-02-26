Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.02.2019, 16:20

Дело Гладковского как повод вспомнить об "отрубании рук"

Дело Гладковского как повод вспомнить об "отрубании рук"
журналист

Журналистика снова может сыграть в президентской предвыборной кампании решающую роль

Реклама
Реклама

Едва наметилась тенденция к отрыву Порошенко в президентских рейтингах от Юлии Тимошенко, в очередной раз случилось то, что неизбежно должно было произойти. Когда стоишь во главе огромного неэффективного государственного аппарата, коррумпированного сверху донизу, скандал с участием какого-нибудь особенно дорогого президенту персонажа заранее обеспечен - с куда более уверенной гарантией, чем гарант гарантирует Конституцию. На кого тут сетовать, кроме собственной кадровой политики и тотальной толерантности к схемам в цветовом диапазоне от иссиня черного до светло-серого?

Реклама

Расследование BIHUS.Info, в котором фигурирует бывший бизнес-партнер президента первый секретарь СНБО Олег Гладковский и его не по годам шустрый сын с такими же друзьями-мажорами, становится событием, которое способно похоронить шансы Порошенко на второй срок. Подобных разоблачений запросто можно ожидать и в других сферах: не Денис Бигус и не Леся Иванова создают криминальные сюжеты, они их только фиксируют, причем лишь малую часть. И расследователи точно не должны входить в положение президента, у которого сложная предвыборная ситуация. Ведь она потому и сложная, что качество действующего руководства отвратительное, у основной массы избирателей никаких иллюзий на этот счет нет.

Отягчающим обстоятельством является то, что речь идет о мошенничестве в очень чувствительной оборонной сфере. Украина еще не забыла время, когда скидывались последней копейкой на чрезвычайные нужды фронта, и если кто-то тащит из военного бюджета в свой карман миллионы, снисходительности от общества ждать не приходится. Порошенко в курсе: "Тем, кто будет воровать в армии – отрублю руки. Это позиция президента. Армия – это предмет моей персональной заботы", - сказано было в октябре 2017 года. Ни одни руки ни до, ни после не пострадали, и красивые слова припоминают Петру Алексеевичу не реже, чем знаменитую "кулю" Арсению Петровичу. Персональная забота – персональная ответственность, за неотрубленные руки приходится расплачиваться такими дорогими баллами электоральной поддержки.

Не Денис Бигус и не Леся Иванова создают криминальные сюжеты, они их только фиксируют, причем лишь малую их часть

Юлия Тимошенко уже с удовольствием и, наверное, с облегчением подхватила тему коррупции в ближайшем окружении Порошенко. И, как ей свойственно, тут же переборщила, заявив о начале процедуры импичмента, отлично понимая, что никакого импичмента не будет, потому что не может быть: как раз правовая процедура-то и отсутствует. Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал заработки на крови "кабздецом". Анатолий Гриценко заявил, что Порошенко не удастся уйти от ответственности за "мародерство в армии". Несомненно, подключатся и прочие кандидаты, и до первого тура скандал будет подогреваться всеми оппонентами, вынуждая Банковую отбиваться и оправдываться, давая новые поводы для беспощадной критики. Крайне невыгодная позиция для кандидата с и без того рекордным антирейтингом.

Близость  выборов вынудила президента действовать расторопнее, чем ему свойственно в других случаях: на время расследования Олега Гладковского отстранили от обязанностей, Порошенко потребовал "срочной проверки информации". Стоит напомнить, что информация о многомиллионном состоянии и российских связях первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, которую программа того же Дениса Бигуса опубликовала еще в начале октября, проверяется до сих пор. И хотя в СБУ открыто уголовное производство по статье о государственной измене, а в НАБУ – о незаконном обогащении, никто Семочко от должности до сих пор не отстранил. Если и в случае нынешнего скандала будет такой же уровень срочности и принципиальности, то как раз к концу второго срока наступит какая-то ясность. Только вот как теперь втащить Порошенко во второй срок?

Читайте также
Выборы-2019: хроника избирательной кампании - все новости 26.02.2019Выборы, пенсионеры, деньги и дороги 25.02.2019Зеленский - 26%, Порошенко - 18%: опрос КМИС 25.02.2019

Команда BIHUS.Info пообещала продолжение: из четырех серий расследования вышло пока лишь две. Очевидно, следуя законам жанра, самые большие гвозди будут безжалостно вколочены в репутации задетых скандалом деятелей ближе к концу, то есть за пару недель до дня голосования. Кроме того, журналисты имеют возможность уже по ходу развернувшегося скандала вносить необходимые уточнения, пояснения и усиливать, где надо, акценты. Ни времени на адекватную реакцию, ни, главное, соответствующих талантов в избирательном штабе действующего президента нет. Совсем не исключено, что прекрасная Леся Иванова сыграет в политической судьбе Петра Порошенко ту же роль, что и Роман Скрипин в творческих перспективах дуэта ANNA MARIA.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: журналисты, скандал, коррупция в армии, выборы-2019, выборы 2019, пресса, олег гладковский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
1,5 млн коров и яхта за $2 млн: что искали украинцы в интернете
Технологии 1,5 млн коров и яхта за $2 млн: что искали украинцы в интернете
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 