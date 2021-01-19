Дело Навального: надеятся на заграницу не стоит. Но Европа и ПАСЕ могут сделать многое

Сегодня Алексей Навальный должен был выступать на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), посвященном расследованию его отравления Слушания проводятся под председательством французского парламентария Жака Мэра, которого ассамблея назначила спецдокладчиком по этому вопросу.

Российская делегация заявила, что участвовать в слушаниях не будет. (А помните, как долго вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий боролись с пеной у рта за то, чтобы российскую делегацию в ПАСЕ вернули?).

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Ну и Навальный тоже не будет участвовать, по независящим от него причинам. Я буду выступать за него. И еще будет выступать расследователь из Bellingcat Христо Грозев, который нашел возможных отравителей Навального.

Что я скажу в ПАСЕ?

Хочу сказать по текущим событиям, которые непосредственно затрагивают юрисдикцию ПАСЕ:

1. Алексей Навальный — не просто в тюрьме, не просто политзаключенный. Хотя новости из России способны просто свести с ума своей иррациональностью, нам надо оставаться нормальным и помнить несколько простых вещей:

— президент РФ Владимир Путин приказал убить Алексея Навального, отравив его "Новичком";

— Вина Навального только в том, что он выжил, да еще и расследовал покушение на себя самого.

Plain and simple. Это отправная точка для здравого смысла, все прочее — конспирология, не проходящая проверку бритвой Оккама.

2. При этом формально Навальный прямо сейчас находится в "Матросской тишине" не в связи с отравлением и расследованием, а в связи с делом Ив Роше. Он якобы нарушил требования испытательного срока своего условного приговора, находясь на лечении в Германии после отравления.

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Это все равно не давало российскому суду права отправлять его под стражу, и вчерашнее выездное судилище в отделе полиции вызвало возмущение даже у провластных настроенных юристов, но есть и еще кое-что, о чем нельзя забывать.

4. Дело Ив Роше было возбуждено по заявлению менеджеров французской компании, на которых было оказано давление через ФСБ в 2012 году. И, хотя компания Ив Роше позже провела аудит и подтвердила отсутствие какого-либо ущерба, компания не отозвала заявления, не приносила извинений. То есть согласилась со своей ролью — послужить инструментом для Путина, помочь ему избавиться от своего главного оппонента. Так и работает экспорт коррупции и порочных практик из России в Европу — Европе есть о чем задуматься.

5. Приговор по делу Ив Роше был признан незаконным решением Европейского суда по правам человека в 2017 году. Россия не просто признала это решения — Россия выплатила Алексею и Олегу Навальным компенсации, которые присудил ЕСПЧ. На этом фоне нынешний арест по этому же делу выглядит циничным издевательством не только над российским правом (к этому, надо признать, все уже привыкли), но и над европейским, международным.

6. Так что Европа может — и, по моему скромному мнению, должна — сделать больше, чем просто высказать серьезную озабоченность.

ПАСЕ — вышестоящий орган для ЕСПЧ, в том смысле, что ПАСЕ избирает судей ЕСПЧ. Прямо сейчас Россия грубо вытирает ноги о решение ЕСПЧ.

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Более того, прямо сейчас Навальный незаконно заключен под стражу в СИЗО "Матросская тишина" — то есть находится в руках своих отравителей. Это подвергает его жизнь опасности — и дает все основания для ЕСПЧ задействовать те срочные механизмы для освобождения Навального из-под стражи, которые ЕСПЧ уже применял во время драматических событий 20-21 августа 2020 года. Тогда ЕСПЧ вынес немедленное решение о том, что транспортировка Навального в Германию должна быть беспрепятственной и безотлагательной.

7. Мы прекрасно знаем: в общем и целом "заграница нам не поможет". Российские граждане, выходя на улицу, защищая не только Навального, но и самих себя, могут добиться его освобождения и добьются этого.

Тем не менее, в нынешней ситуации, Европа в целом и ПАСЕ в частности могут сделать многое, и граждане России будут благодарны за эту помощь.

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