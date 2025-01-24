С управленческой точки зрения мы должны определить, кто виновен, а кто наоборот – спасал ситуацию

Такие важные случаи на войне, которые приводят к гибели многих людей, требуют обязательного расследования и анализа. Для начала, конечно, хотелось бы видеть профессиональный анализ, как это принято в армиях НАТО.

То есть послеоперационный разбор, профессиональные оценки с определением ответственности, ошибочных и успешных действий. У нас такого стандарта нет.

Поэтому уголовное дело сейчас – это единственная возможность выяснить, как так произошло, что мы заранее знали о российском наступлении в Харьковской области, знали все маршруты, состав сил, заранее готовились к этому, и вдруг в один день потеряли большое количество позиций, понесли потери в людях, и враг занял некоторые очень важные участки, за которые теперь мы вынуждены вести бои.

Встречные бои, вместо того чтобы отбить атаки врага на хорошо подготовленных рубежах. Это, безусловно, требует изучения.

И совсем другой вопрос – как проводится это расследование, какова его технология.

У нас выдвинуты подозрения только некоторым должностным лицам. А именно командующему ОТГ "Харьков" бригадному генералу Галушкину, командиру 125-й бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Горбенко и командиру 415-го стрелкового батальона полковнику Лапину.

Я считаю, что это ошибка следствия, потому что эти должностные лица, согласно всем уставным нормативным документам, не были единственными, кто принимал решения и несет ответственность за ситуацию.

Безусловно, оборона Харьковской области находилась под контролем и руководилась также другими должностными лицами.

Теперь мы видим, что в уголовном деле ответственность за ненадлежащую подготовку рубежей обороны несет исключительно командир 125-й бригады, исключительно командующий ОТГ, который занимал должность всего один месяц.

Я не хочу сказать, что мы должны снимать с них ответственность. Но абсурдно выглядит, что людей взяли под стражу.

Чего от них требуют? Чтобы они признались, взяли ответственность исключительно на себя? Это абсурдно и противоречит структуре управления. Я не считаю это адекватным.

С управленческо-организационной точки зрения мы должны определить, как всё произошло, кто в какой степени виноват, кто, наоборот, пытался исправить ситуацию. И решить, всех ли этих людей нужно наказывать, всем ли им давать срок или, наоборот, нужно отметить, что они пытались спасти безнадежное положение. В этом нужно разобраться.

Это нужно всем нам. Для этого должен быть честный разговор.

По моему убеждению, офицеры, генералы не должны быть задержанными. Это позорная история. Они должны быть на свободе, потому что выполняли приказы и были назначены на должности другими должностными лицами, которых почему-то обошло расследование. И которых следствие даже не допрашивает.

Считаю неправильным задержание офицеров, которые нигде не скрывались. Это неуважение к ним. Следствие может ограничить их передвижение домашним арестом или личным обязательством. Нет оснований полагать, нет никаких признаков того, что они пытались скрыться от следствия.

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Это недостойно для страны и недопустимо по отношению к их личным правам.

Мнение автора высказано в рамках проекта Liga интервью.

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