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10.04.2019, 11:42

Дело Труханова и скользкие 95 миллионов из схемы "Краяна"

Дело Труханова и скользкие 95 миллионов из схемы "Краяна"
юрист Центра противодействия коррупции

Почти 100 миллионов, которые по решению суда должны были вернуться в бюджет Одессы еще год назад, до сих пор не выплачены. Почему? (укр.)

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Суддівський марафон у справі мера Одеси Геннадія Труханова триває. Уже дослідили всі докази та допитали свідків з боку антикорупційних органів та перейшли до доказів з боку адвокатів одеського мера.

Рішення у справі країна може почути вже наступного тижня. Труханова і його спільників обвинувачують у заволодінні 185 млн грн через купівлю руїн заводу для “європейської мерії”.

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У той час, коли йде активний судовий процес, до міського бюджету так і не повернули 95 млн грн одеситів, які продовжують лежати на рахунку компанії одного із фігурантів справи Петра Загодіренка.

У жовтні 2016 Одеська міськрада погодилася придбати будівлі заводу "Краян" для мерії за 185 млн грн і в грудні вже виділила ці кошти.

16 грудня 2016 вся сума надійшла на рахунки ТОВ “Девелопмент Еліт”, у якої купували руїни заводу.

Того ж дня Загодіренко намагався перевести частину коштів фіктивній компанії, але Державна фіскальна служба заблокувала операцію. Він хотів укласти угоду з фіктивною компанією про придбання неіснуючих 27 зернових комбайнів, щоб вивести отримані від мерії кошти.

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Згодом детективи НАБУ звернулися до Солом’янського суду Києва і 21 грудня суд наклав арешт на всі 185 млн грн, переведених на рахунок ТОВ “Девелопмент Еліт”.

Розслідування тривало. З’явилися результати судової експертизи, яка підтвердила, що вартість будівель “Краяну” завищена і становить не 185 млн грн, а вдвічі менше — всього 92,3 млн грн.

Для фігурантів справи став несподіванкою такий хід слідства. Двоюрідний брат екс-депутата Олександра Дубового, якому приписують цю схему, — депутат Одеської облради Олег Бабенко спробував дати детективам НАБУ хабар у розмірі півмільйона доларів. Цей варіант не спрацював.

Фігуранти вирішили піти іншим шляхом, зменшивши ціну будівель “Краяну” на 95 млн грн — з 185 до 90 млн грн, уклавши додаткову угоду. По суті, таке зменшення ціни є незаконним, адже, якщо угода виконана: об’єкт набув нового власника а гроші перераховано; — змінювати ціну не допускається.

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Але цього фігурантам вистачило. Факту зменшення ціни виявилося достатньо, щоб у лютому 2018 суддя Солом’янського суду Києва Людмила Кізюн двічі знімала арешт з 92 млн грн. Це реальна ціна “Краяна”, встановлена експертизою. Оча інші судді знову накладали арешт.

Рівно рік тому 5 квітня 2018 Апеляційний суд залишив арештованими лише 92 млн грн, які визначив передати в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Інша частина 97 млн грн мала б повернутися міськраді, бо додаткова угода укладалася для зменшення ціни і тому суди скасовували арешт. Однак це було звичайним прикриттям.

ТОВ “Девелопмент Еліт” повернули мерії лише 2 млн, залишивши собі 95 млн грн, на які і була зменшена ціна додатковою угодою.

Адекватною реакцією Одеської мерії мало б бути повернення цих 95 млн грн.

Натомість мерія виправдовується, що надсилала підприємству претензії щодо повернення 95 млн грн, але листи поверталися. Хоча директор фірми не переховувався і постійно відвідував засідання у справі разом з Трухановим.

Намагаючись виправдати бездіяльність, директорка юрдепартаменту мерії Труханова повідомила, що їм бракує 670 тис. грн на судовий збір, щоб повернути 95 млн грн.

На жаль, це лише розмови, правда проста – без обвинувального вироку 95 млн грн одеситів підуть у кишені злодіїв.

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Теги: завод Краян, Одеса, боротьба з корупцією
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