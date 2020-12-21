Дело замглавы Офиса президента Татарова не разваливается. САП подписала подозрение

Ще декілька днів тому проросійські "політики" по типу Максима Бужанського та Андрія Портнова розганяли тезу, про те, що нібито справа заступника голови Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до надання хабара у справі екснардепа Максима Микитася, розвалюється, а докази в ній сфальсифіковані Національним антикорупційним бюро.

А вже 18 грудня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підписали Татарову підозру. Це перший кейс у практиці НАБУ та САП, коли підозрюваним опиняється впливовий чиновник з Банкової.

А всі тези про "фальсифікацію справи" насправді були звичайнісінькою брехнею і типовою маніпуляцією проросійських і проолігархічних сил, спрямованою на дискредитацію НАБУ і відбілювання свого союзника Татарова. Ніяка справа не розвалюється, а оголошені підозри в ній є чинними.

Тепер трохи деталей

На початку грудня детективи повідомили про нового підозрюваного у справі Микитася про заволодіння 81 млн грн під час передачі квартир Національній гвардії. Ним виявився посадовець криміналістичного центру МВС Костянтин Дубонос.

НАБУ та САП встановили, що Дубонос отримав від експрезидента Укрбуду Максима Микитася хабар у вигляді паркомісця за 250 000 грн. За ці гроші він мав допомогти через експертизу зменшити суму збитків у квартирній справі з 81 млн до 7 млн грн.

Наступного дня ВАКС обрав Дубоносу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн 51 тисячі грн застави. І тут найцікавіше. На судовому засіданні прокурор САП Олександр Іванющенко озвучив інформацію, що між посадовцем компанії Укрбуд та заступником голови ОП Олегом Татаровим відбувалася переписка, в якій він надсилав скан паспорту особи, на яку треба було зареєструвати паркомісце зі 100% знижкою (тобто хабар).

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю з цього приводу заявив наступне: "Пан Татаров працював в Укрбуді, там де був Микитась. Вони дали хабар одному із керівників експертної установи за те, що буде експертиза, яка дасть можливість цю справу фактично похоронити. При чому там така цікава переписка: "Давай бігом, бо справу забирає НАБУ і тоді буде важко щось вирішити". І за таке рішення одному із керівників експертної установи було надано хабар у вигляді паркомісця".

Ситник також додав, що Татаров "фактично разом із Микитасем давав хабара": "Є люди, які одержали хабар, і люди, які дали хабар. І є цьому докази. І підозра, де все це розписано, вона вже визнана судом обґрунтованою".

На рішення по запобіжці адвокати Дубоноса подали апеляцію. І Апеляційна палата ВАКС скасувала його по одній єдиній і формальній причині: "у засіданні брав участь не уповноважений прокурор".

Чому ж так сталося? Все через генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка всіма силами намагалася "відмазати" Татарова від підозри.

Виявилося, що пізно ввечері, прямо у переддень засідання, вона незаконно виключила зі справи прокурорів, в тому числі Олексія Скибенка, який підписував клопотання про обрання запобіжного заходу Дубоносу, і Олександра Іванющенка, який ходив на засідання у ВАКС і навіть не знав, що Венедіктова виключила його із групи.

Із рішення апеляції ВАКС також стало відомо, що офіційна підстава, вказана у постанові Венедиктової про зміну групи прокурорів, є абсолютно незаконною: "у зв'язку із винятковою складністю провадження". КПК ж дозволяє змінювати прокурорів виключно з передбачених у ст. 37 причин, а цієї підстави там немає.

Тобто Венедіктова незаконно вибила із групи тих прокурорів, які підписали і готові були вручити Татарову підозру. Натомість призначила у групу чотирьох інших прокурорів (Грищука, Довганя, Лугового і Жовницьку).

Більше того, вона додала у групу прокурорів по цій справі саму себе нібито "з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження усіх обставин справи", а насправді щоб мати доступ до всіх матеріалів та інформації по справі, а також планів НАБУ та інших прокурорів. Щоб, не дай Бог, прокурори знову не надумали вручати Татарову підозру.

Але в неї нічого не вийшло. Також стало відомо, що в.о. керівника САП Максим Грищук теж підписав Татарову підозру. У ЗМІ також повідомляють, що детективи НАБУ отримати право на проведення обшуків в Офісі президента та у житлі Татарова.

Тож які висновки можна підбити

По-перше, "справа Татарова" не розвалюється, САП нарешті підписала йому підозру. Підозра Дубоносу також залишається чинною і буде повторний розгляд щодо запобіжного заходу у ВАКС.

По-друге, ми впевнилися, що рішення Венедіктової про зміну прокурорів є безпрецедентним і грубим втручанням у роботу САП. А її, своєю чергою, захищають такі персонажі, як Бужанський і Портнов. Ланцюжок продовжуйте самі.

Також Центр протидії корупції звернеться до ДБР із заявою про злочин, оскільки дії Венедіктової підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівників правоохоронного органу).

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