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Деньги пахнут. Особенно те, что из Москвы

Деньги пахнут. Особенно те, что из Москвы

журналист
03.02.2021, 10:33

Санкции против соратника Медведчука Тараса Козака и телеканалов NewsOne, Zik и 112 уже успели окрестить "цензурой в Украине". Но какая же это цензура?

За последние годы партия Кремля выстроила довольно мощный медиахолдинг. 

Наверняка многие из тех, кто работает на пророссийских телеканалах, скажут, что именно они в своей работе придерживались стандартов и никаких антиукраинских вещей не произносили. Но нужно быть очень наивным, чтобы полагать, будто сегодня "повестка реванша" сводится к прямым призывам дружить с Москвой.

Напротив, любое медиа, которое ориентировано на цели Кремля, сегодня просто торпедирует проевропейский курс. Рассказывает о внешнем управлении. Требует для Украины внеблоковости и нейтральности. 

Мы так долго учились бояться слова "цензура", что отучились называть вещи своими именами. Например, рассуждать о том, где лежит грань между журналистикой и провокацией. Между оппозиционностью и саботажем. 

Мы привыкли к тому, что в стране нет института репутации, что можно брать деньги у подлецов и считать себя при этом порядочным человеком.  

Украинское медиаполе состоит из двух частей. В одной его части, собственно, украинские СМИ: леволиберальные и праволиберальные. Провластные и оппозиционные. Самоокупаемые и дотационные. Ангажированные и нейтральные. Скучные и интересные. Профессиональные и не очень. Придерживающиеся стандартов и нарушающие их. 

А во второй его части – площадки, собственники которых решают задачу по деконструкции украинской государственности. СМИ, которые получают деньги из Москвы, либо от ее украинских адвокатов. Там платят большие зарплаты и не экономят на расходах. Они могут быть разными по уровню профессионализма, но их владельцы вряд ли хотят победы Украины в той войне, которая началась семь лет назад. 

Это ведь и правда очень удобно – не задумываться о том, из чьих рук ты берешь деньги. Думать, что ты в оппозиции, не замечая, что ты по другую сторону окопов. Считать, что не несешь ответственность за СМИ, в котором работаешь. Успокаивать себя тем, что "все одинаковые". Тем более, что люди, нацеленные на идеи реванша, готовы платить на порядок больше, чем в среднем по рынку. Хорошая анестезия совести. 

Вдобавок всегда можно успокоить себя тем, что память украинского общества как у золотой рыбки. Что любая страничка в трудовой книжке легко перелистывается. Что деньги не пахнут. 

Так вот, это неправда. Пахнут.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
NewsOne ZIK козак 112 украина викитор медведчук

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