Деоккупации Крыма: анализ резолюции ООН и особенности голосования

9 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов утвердила резолюцию, осуждающую оккупацию Россией Крыма и требующую вывода российских войск с полуострова. Поддержали документ 63 страны мира, "против" выступили 19 государств, и еще 66 воздержались.

Официальное название резолюции: "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей". Согласно ее положениям, Российская Федерация как оккупирующая сторона признается нарушителем национального суверенитета и территориальной целостности Украины. В документе подчеркивается "продолжающаяся дестабилизация обстановки в Крыму вследствие поставок Российской Федерацией систем вооружения, оружия и боеприпасов". Резолюция призывает РФ "вывести все свои вооруженные силы с территории Крымского полуострова и незамедлительно прекратить временную оккупацию" этой территории.

Данная резолюция практически полностью совпадает с предыдущим документом, принятым Генассамблеей ООН в конце 2018 года. Единственная разница: в данной резолюции "с удовлетворением отмечается освобождение Российской Федерацией 24 членов трех кораблей Военно-морских сил Украины" и "призывает без каких-либо условий вернуть Украине все имущество и оружие, изъятое у освобожденных кораблей".

Резолюции Генеральной Ассамблеей ООН имеют рекомендационный характер. Иными словами, они не являются обязательными для исполнения государствами-членами. Поэтому, данный документ вряд ли изменит международные политические расклады для Украины. Он голосуется не впервые, и изрядно из года в год принимается большинством голосов с похожим текстом, который сводится к осуждению временной оккупации Крыма, выражением "глубокой обеспокоенности" и призывом к РФ вывести все их войска с территории полуострова. Единственные резолюции ООН, которые имеют обязательную юридическую силу – это резолюции Совбеза ООН, но там Россия имеет право вето, и может блокировать любой подобный документ о Крыме.

Разумеется, резолюция Генассамблеи ООН никак не повлияет на поведение и позицию России, как и не повлияли подобные документы на другие страны, имеющие подобные проблемы. Поскольку документ имеет рекомендательный характер, то РФ не обязана его исполнять. А никакого наказания за неисполнение резолюции Генассамблеи ООН не предусмотрено. Государства могут в одностороннем порядке ввести санкции, но это уже произошло в 2014 году, и мало к чему привело, поскольку санкционный механизм сам по себе не является сильным фактором принуждения государства к определенным действиям, и не имеет сиюминутного эффекта.

Кроме того, сегодня мы еще и наблюдаем неготовность/нежелание отдельных стран вводить новые или ужесточать старые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Например, Турция до сих пор не вводила никаких санкций против России, и продолжает с ней торговать, вести дела по строительству газопроводов в обход Украины и сотрудничать по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. При этом Турция – один из авторов резолюции по Крыму, которая была принята 9 декабря.

Что действительно интересно, так это посмотреть на то, кто как голосовал в Генеральной Ассамблее. Если сравнивать с голосованиями предыдущих годов, то можно заметить, что количество проголосовавших "за" последовательно уменьшается. Если в 2014 году "за" осуждение оккупации Крыма голосовали 100 стран мира, то в 2016 году за резолюцию, признающую Крым "оккупированным Российской Федерацией", голосовало уже 70 стран. В этом году "за" отдали голоса 63 страны. Также наблюдается переток этих голосов в категорию "воздержавшихся" или и вовсе не голосовавших. Таким образом, возрастает численность государств, которые либо не желают голосовать по этому вопросу, либо не занимают ничью сторону, предпочитая просто воздержаться.

Причины, по которым страны проголосовали именно так, а не иначе, разные. Для кого-то это вопрос чувствительный, и они не хотят портить отношения с Россией (Алжир, Бангладеш, Эквадор, Индонезия, Малайзия, Босния, Аргентина, Бразилия, Казахстан). У кого-то существуют подобные проблемы с временно оккупированными территориями, и они не желают занимать чью-то сторону, дабы не подорвать последовательность своей национальной позиции и риторики (Азербайджан, Афганистан, Египет, ОАЭ, Марокко, Камерун). Кто-то и сам втянут в территориальные конфликты или является оккупантом (Индия, Китай, Пакистан). А кто-то близко сотрудничает с Российской Федерацией, зависит от нее в некотором роде и\или ее информационный нарратив по Украине доминирует в этой стране (Сербия, Сирия, Армения, Иран, Ирак, Мьянма, Никарагуа, Венесуэла, Филиппины, Куба).

Кроме происков Кремля, нужно отметить, что рост числа воздержавшихся или неопределившихся стран связан, прежде всего, с отсутствием системной и целостной внешней политики Украины и связей с этими государствами. Украина остается замкнутой в традиционных евроатлантических категориях и зацикленной на западноевропейском направлении. Поэтому, и получается, что основная поддержка резолюций в поддержку Украины исходит из стран ЕС, США, Канады и еще нескольких десятков государств, которые либо находятся с ними в союзных отношениях, либо близки идеологически.

А вот другие направления внешней политики для Украины пока что terra incognita, и в этом причина уменьшения количества стран, которые голосуют четко "за". Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия и даже большая часть Ближнего Востока – эти регионы остаются для Украины неизведанными, а политические контакты с ними остаются на минимальном уровне. Я убежден, что если начать работать с этими регионами теснее и ближе, то добиться как минимум их голоса "за", даже для резолюции, которая имеет лишь символический эффект, будет несложно.

Голосование за резолюцию ООН по Крыму в очередной раз демонстрирует, что Украине стоит активизировать свою дипломатию и вывести внешнюю политику на новый, гораздо более осмысленный уровень, а также вырваться за рамки евро-атлантического курса.

Развитие многосторонних отношений с разными странами и рост взаимодействия приводит в конечном итоге к появлению общих ценностей, позиций и интересов, которые становятся фундаментом для будущих тесных отношений и разного рода союзов. А это – залог крепкой международно-правовой поддержки Украины по Крыму и Донбассу, в которой мы, несомненно, нуждаемся, как государство, которое является бенефициаром международного права, – той неидеальной системы, от которой мы пока что зависим, и чьи правила нам выгодны.