Депутатский дневник: что и как учили нардепы в первый день

В Трускавці в понеділок, 29 липня, гаряче. Журналісти полюють на новообраних депутатів із запитаннями "Хто написав гімн?", "Скільки коштує хліб і 1000 кубів газу?". Хто "стратить" - опиниться в черговому їдкому репортажі про "неосвічених слуг народу". Хто відповість правильно, не опиниться ніде, бо це нецікаво. Все як у житті.

Більшість депутатів будь-якого скликання ніхто не знає поза межами, так званої, експертної фейсбук-тусовки. В публічне забуття відходять навіть чесні та ефективні. Особливо, чесні та ефективні. Наше скликання точно не стане винятком.

Тому перший день "Зе!Школи" був присвячений темі побудови особистої стратегії депутата. Чому? Бо відсутність фокусу, невміння комунікувати свої досягнення та вплив своїх рішень на життя людини породжує недовіру до парламенту загалом. Ніхто не розуміє, чим займаються усі ці люди, окрім натискання кнопок та селфі.

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Для мене цінно, що ми говоримо про те, як не стати "селфі-депутатом" (хоча всі ми грішні). Ключове для цього – не розпорошувати зусилля. "Краще зробити щось на 90%, ніж багато речей на 10%", - говорить нам Максим Нефьодов. "Працюйте за принципом 30/70, де 70% часу витрачається на великі системні реформи, а 30% - на важливі, але дрібні речі", - пише до новообраних депутатів Остап Єднак.

Результатом цього дня школи має стати документ – особиста стратегія.

Більшість депутатів вже знають, які питання вони планують вирішувати, але стратегія міститиме вузький перелік топ-проблем, які будуть у фокусі; критерії оцінки ефективності та основні етапи для досягнення мети.

Звісно, що цей документ потрібен для того, щоб систематизувати ідеї та плани, а не для того, щоб придумати собі нову ідентичність.

Майбутній депутат має відповісти на питання: "Чим ти хочеш бути відомий через чотири роки?". Якби кожен задавав собі це питання перед тим як скласти присягу, в нас не було б депутатів, які відомі тим, що ховаються за колоною сесійної зали під впливом психотропних речовин.

Моя особиста стратегія проста. За освітою я – економіст. Моє завдання – це вища якість життя для кожного українця: кращі товари та послуги за меншу ціну. Цього можна досягнути лише через розвиток економічної конкуренції. Тому разом з колегами планую працювати над вдосконаленням антимонопольного законодавства та деполітизацією АМКУ. Буду наполягати на скороченні державного сектору економіки та припиненні ручного управління державними підприємствами. Боротись за полегшення умов ведення бізнесу для малих підприємств.

Далі буде…