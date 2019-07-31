Депутатский дневник: день второй. Google, стимулы и эффект кобры

"Навіщо їхати вчитися в Гарвард, якщо є Трускавець". Поки в фейсбуках палає дискусія щодо того, де, кого і як (не) треба вчити, ми в Трускавці власне вчимося. Якби ви прийшли працювати в Google, вам би теж кілька днів розповідали про те, як у них все там працює і як отримати необхідний результат. Держава ще більше ніж Google – про процедури та стимули.

Хороші люди з хорошими намірами можуть створювати погані стимули. Ілюстрацією цього парадоксу є відомий "ефекти кобри": якщо ви хочете знищити всіх кобр в країні, то платити людям за їхній збір – це погана ідея. Вони почнуть їх розводити.

В другий день "Школи депутата" ми говорили з Олексієм Гончаруком саме про те, що хороших намірів недостатньо для того, щоб бути ефективним депутатом. Нардеп, міністр, чи будь-який чиновник повинен починати будь-яку свою роботу з формулювання проблеми людини. Чому? Бо наш клієнт - це українець. Не бізнес, не промисловість, не профспілки, навіть не група людей – як то "шахтарі" чи "студенти", а Василь Петрович з Червонограда, який працює в збитковій шахті та три місяці не отримує зарплату.

Чи

Наприклад, монополізацію економіки. Це не проблема сама по собі. Проблема полягає в тому, що моя сусудіка з першого поверху не має гарячої води кожного літа два місяці, тому що монополісту не вигідно підтримувати гаряче водопостачання влітку і він не має економічних стимулів для надання більш якісних послуг.

Ми говоримо про те, що депутат має ставитись до людини, як до клієнта, який найняв його на роботу. Це всі розумують в теорії, але часто забувають на практиці. "Ви не можете йти в парламент з планом ухвалити якісь законопроекти, ви повинні йти з бажанням вирішити проблему", - пояснює Гончарук.

І це має сенс. Є велика спокуса взятись за якусь гучну історію: корупція, тарифи, податки, і просто щось зробити. Увійти в історію, отримати визнання. Але кому це потрібно? Без якісного аналізу легко потрапити в пастку, коли ваш законопроект усуває причину проблеми, але не найбільшу і не найголовнішу, – відтак, гаряча вода в моєї сусідки не з’являється.

Як в справжній Школі нам задають домашні завдання (і змушують здавати до п'ятої ранку наступного дня!). Сьогодні кожен повинен взяти свої ідеї і розібрати їх як конструктор Lego - до великої проблеми маленької людини. Якщо ти не можеш це зробити, отже, твої законопроекти не потрібні.

Зрештою, держава-сервіс – це не просто смартфон і електронні послуги онлайн. Це в першу чергу про цінності. Про модель побудови суспільства, де чиновники і депутати вирішують проблеми людей, а не створюють їх.

Що і як вчили нардепи Слуги народу в перший день інтенсиву в трускавці, читайте в матеріалі Депутатський щоденник.