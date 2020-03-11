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11.03.2020, 19:15

Дети Кузькиной матери: как Украину настраивают против Запада

Дети Кузькиной матери: как Украину настраивают против Запада
журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"

С началом агрессии РФ в Донбассе, барьер между Украиной и Западом начал рушиться, как Берлинская стена. Но есть люди, которые пытаются ее спасти

Еще до того, как появились первые зеленые человечки, еще до того, как пуля оккупанта прошла через сердце прапорщика Кокурина, еще до того, как между нами и россиянами вконец встала непробиваемая стена, мы уже во многом отличались.

Например, в видении стран на запад от нас.

Россия бережно хранила свою ненависть к Западу, к либерализму, к демократии. После короткого периода девяностых эта ненависть вновь стала национальной скрепой и культурной доктриной.

В Украине же, тем временем, шло "расколдовывание" земли. Не такое стремительное, как в странах Балтии, но довольно уверенное. С убеждением, что на Западе "мерзкие пиндосы", "гадящая англичанка" и "подлые пшеки" мы расставались, пожалуй, быстрее, чем с другими элементами советского индуцированного бреда.

А уж с началом российской агрессии в Украине, и почти совпавшим с ним по времени получением безвиза с ЕС, процесс пошел семимильными шагами. Цивилизационный барьер между Украиной и Западом начал падать, как Берлинская стена.

Однако же есть люди, которые эту стену пытаются спасти и укрепить. И в последние месяцы они начали набирать вес.

У нас тихо формируется собственное антизападное лобби. И у него есть несколько источников.

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Источник первый - российская и пророссийская пропаганда. С ней все ясно. Одна из ее основных задач в Украине - множить "идейных ватников", или, хотя бы, замедлять процесс их превращения в сознательных граждан. Никаких новых лекал здесь не используется - точно так же российские "башни-излучатели" обрабатывают собственных граждан. Запад представляется великим врагом восточной (и здесь не важно, коммунистической или православной) державы, гадящим и вечно точащим зуб на ее ресурсы. Поскольку россиянам, для объяснения собственной сомнительной ситуации "ракеты есть, а нормальных телевизоров нет", нужно кого-то бояться и ненавидеть, это работает. В Украине российская пропаганда представлена как прямо, через пробивающиеся сквозь барьеры российские медиа, так и опосредованно - через медиапул Медведчука и других политиков, спекулирующих на советской ностальгии.

Источник второй - пропаганда группы, аффилированной с Игорем Коломойским. Это временные, вынужденные антизападники. И его медиа, и его депутаты активно воюют с "соросятами" и твердят, что сотрудничество с западными финансовыми институциями совершенно излишне, зарубежные либералы нам не указ, а дефолт почти что полезен для здоровья страны.

Важно - вы заметили, что эти два источника слились в единую реку? 

По опыту и долгу профессии автор этих строк внимательно следит за кричалками, мемчиками и смыслами, которые вбрасывают в народ мозгопромывочные машины тех или иных олигархов. Вы заметили, что медиапул Медведчука синхронизировался с группой Коломойского в продвижении Сороса в роли вселенского зла? 

Это выглядит, как скоординированные действия, за которыми стоит общий интерес. 

Наконец, источник третий - сам по себе не столько источник и не столько пропаганды, сколько непротивления ей со стороны действующей власти. Проблема в том, что антизападная риторика во многом ложится в собственную картину мира ребят из Кривого Рога, состоявшихся как звезды при помощи российского телевидения. 

Нет, они не идейные ватники. Скорее их горизонт понимания мировой политики и экономики опасно близок к дилетанту, очень циничному, но не очень образованному. Это проскакивало даже в сериале Слуга народа, где международные кредиторы выступали в роли такого себе злых ростовщиков, с которым нужно было срочно расплатиться золотыми зубами. 

Но дальше начинается ирония судьбы. Именно международные кредиторы сейчас могут спасти - или не спасти - украинскую экономику. 

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Давайте поглядим, что у нас на руках. У нас на руках: 

- падение промпроизводства и ВВП, нестабильная национальная валюта;
- отсутствие экономического блока в правительстве. Все, кто мог бы, попросту взяли самоотвод, не желая подписываться на самоубийственную миссию. И логично: они видели, как президент оттоптался по тому же Нефьодову, который точно не заслужил издевок от президента Зеленского. И прекрасно понимают, что их роль - принять на себя репутационный удар в случае, если все рухнет. Чтобы виноваты были они, а не президент;
- признаки глобального финансового кризиса, проседание всех рынков, обвал цен на сырье;
- риск глобальной пандемии опасного вируса;
- война. Вы же о ней помните, правда? 

Итого - три всадника апокалипсиса, Война, Чума и Глад. И молодой стажер. 

В этой ситуации отказываться от внешней помощи - последнее дело. Но именно этим и озабочена часть украинской команды власти, от Дубинского до Гетманцева. Причины просты и очевидны: условием сотрудничества с МВФ есть независимость Нацбанка, вменяемый Минфин (бюджетная дисциплина) и целостность украинской банковской системы (то есть, будем честны - сохранение нынешнего статуса Приватбанка). 

Все это крайне мешает Игорю Валерьевичу Коломойскому. 

А дефолт Украины не мешает Игорю Валерьевичу Коломойскому. О чем он, как своеобразно честный человек, говорит прямым текстом. 

И разворот в сторону России ему тоже не мешает - о чем он тоже говорит.

Проблема в том, что с одной стороны - интересы одного богатого человека, а с другой - миллионов украинцев. Но власть, избранная этими же миллионами, больше прислушивается к этому же одному. 

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Если программа сотрудничества Украины и МВФ прервется и не будет восстановлена в течение года - а к тому идет, вариантов развития событий останется немного. 

Вариант 1 - для стабилизации бюджета власть попытается занять деньги у США напрямую. По информации автора этих строк, на Банковой верят, что получится, если помочь руководству США с внутриполитическими вопросами. Но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, прекращение сотрудничества с МВФ в любом случае очень сильно ударит по остаткам инвестиций в Украину. Так что помощь господина Трампа может оказаться недостаточной. 

Вариант 2 - власть попробует пойти по сценарию, озвученному Коломойским и проталкиваемому Медведчуком, и попытается для хоть какой-то стабилизации ситуации в экономике и на улицах опереться на поддержку Российской Федерации. Тут достаточно будет сказать, что так уже делал Виктор Янукович в конце 2013 года. Но в нынешней ситуации есть отдельная ирония: в отличие от 2013 года, у РФ сейчас у самой заметные проблемы с защечными мешками. 

Вариант 3 - экономика страны рушится, инфляция галопирует, народная любовь к власти в течение недель сменяется клокочущей ненавистью. Последствия непредсказуемы. Особенно если учесть, что защищать власть особо и некому. К сожалению, это вариант губительный для всей страны, а не только для тех, кто к нему ведет. 

Так что оптимальным для всех вариантом остается нулевой - в котором руководство не ссорится с международными кредиторами, не разгоняет антизападные настроения и не обрушивает национальную экономику в угоду одиноким доброжелателям. 

На него не так сложно вырулить. Достаточно захотеть.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: МВФ, игорь коломойский, война в добассе, экономика Украины, Виктор Трегубов, вадимир зеленский, соросята
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