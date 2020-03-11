Дети Кузькиной матери: как Украину настраивают против Запада

Еще до того, как появились первые зеленые человечки, еще до того, как пуля оккупанта прошла через сердце прапорщика Кокурина, еще до того, как между нами и россиянами вконец встала непробиваемая стена, мы уже во многом отличались.

Например, в видении стран на запад от нас.

Россия бережно хранила свою ненависть к Западу, к либерализму, к демократии. После короткого периода девяностых эта ненависть вновь стала национальной скрепой и культурной доктриной.

В Украине же, тем временем, шло "расколдовывание" земли. Не такое стремительное, как в странах Балтии, но довольно уверенное. С убеждением, что на Западе "мерзкие пиндосы", "гадящая англичанка" и "подлые пшеки" мы расставались, пожалуй, быстрее, чем с другими элементами советского индуцированного бреда.

А уж с началом российской агрессии в Украине, и почти совпавшим с ним по времени получением безвиза с ЕС, процесс пошел семимильными шагами. Цивилизационный барьер между Украиной и Западом начал падать, как Берлинская стена.

Однако же есть люди, которые эту стену пытаются спасти и укрепить. И в последние месяцы они начали набирать вес.

У нас тихо формируется собственное антизападное лобби. И у него есть несколько источников.

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Источник первый - российская и пророссийская пропаганда. С ней все ясно. Одна из ее основных задач в Украине - множить "идейных ватников", или, хотя бы, замедлять процесс их превращения в сознательных граждан. Никаких новых лекал здесь не используется - точно так же российские "башни-излучатели" обрабатывают собственных граждан. Запад представляется великим врагом восточной (и здесь не важно, коммунистической или православной) державы, гадящим и вечно точащим зуб на ее ресурсы. Поскольку россиянам, для объяснения собственной сомнительной ситуации "ракеты есть, а нормальных телевизоров нет", нужно кого-то бояться и ненавидеть, это работает. В Украине российская пропаганда представлена как прямо, через пробивающиеся сквозь барьеры российские медиа, так и опосредованно - через медиапул Медведчука и других политиков, спекулирующих на советской ностальгии.

Источник второй - пропаганда группы, аффилированной с Игорем Коломойским. Это временные, вынужденные антизападники. И его медиа, и его депутаты активно воюют с "соросятами" и твердят, что сотрудничество с западными финансовыми институциями совершенно излишне, зарубежные либералы нам не указ, а дефолт почти что полезен для здоровья страны.

Важно - вы заметили, что эти два источника слились в единую реку?

По опыту и долгу профессии автор этих строк внимательно следит за кричалками, мемчиками и смыслами, которые вбрасывают в народ мозгопромывочные машины тех или иных олигархов. Вы заметили, что медиапул Медведчука синхронизировался с группой Коломойского в продвижении Сороса в роли вселенского зла?

Это выглядит, как скоординированные действия, за которыми стоит общий интерес.

Наконец, источник третий - сам по себе не столько источник и не столько пропаганды, сколько непротивления ей со стороны действующей власти. Проблема в том, что антизападная риторика во многом ложится в собственную картину мира ребят из Кривого Рога, состоявшихся как звезды при помощи российского телевидения.

Нет, они не идейные ватники. Скорее их горизонт понимания мировой политики и экономики опасно близок к дилетанту, очень циничному, но не очень образованному. Это проскакивало даже в сериале Слуга народа, где международные кредиторы выступали в роли такого себе злых ростовщиков, с которым нужно было срочно расплатиться золотыми зубами.

Но дальше начинается ирония судьбы. Именно международные кредиторы сейчас могут спасти - или не спасти - украинскую экономику.

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Давайте поглядим, что у нас на руках. У нас на руках:

- падение промпроизводства и ВВП, нестабильная национальная валюта;

- отсутствие экономического блока в правительстве. Все, кто мог бы, попросту взяли самоотвод, не желая подписываться на самоубийственную миссию. И логично: они видели, как президент оттоптался по тому же Нефьодову, который точно не заслужил издевок от президента Зеленского. И прекрасно понимают, что их роль - принять на себя репутационный удар в случае, если все рухнет. Чтобы виноваты были они, а не президент;

- признаки глобального финансового кризиса, проседание всех рынков, обвал цен на сырье;

- риск глобальной пандемии опасного вируса;

- война. Вы же о ней помните, правда?

Итого - три всадника апокалипсиса, Война, Чума и Глад. И молодой стажер.

В этой ситуации отказываться от внешней помощи - последнее дело. Но именно этим и озабочена часть украинской команды власти, от Дубинского до Гетманцева. Причины просты и очевидны: условием сотрудничества с МВФ есть независимость Нацбанка, вменяемый Минфин (бюджетная дисциплина) и целостность украинской банковской системы (то есть, будем честны - сохранение нынешнего статуса Приватбанка).

Все это крайне мешает Игорю Валерьевичу Коломойскому.

А дефолт Украины не мешает Игорю Валерьевичу Коломойскому. О чем он, как своеобразно честный человек, говорит прямым текстом.

И разворот в сторону России ему тоже не мешает - о чем он тоже говорит.



Проблема в том, что с одной стороны - интересы одного богатого человека, а с другой - миллионов украинцев. Но власть, избранная этими же миллионами, больше прислушивается к этому же одному.

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Если программа сотрудничества Украины и МВФ прервется и не будет восстановлена в течение года - а к тому идет, вариантов развития событий останется немного.

Вариант 1 - для стабилизации бюджета власть попытается занять деньги у США напрямую. По информации автора этих строк, на Банковой верят, что получится, если помочь руководству США с внутриполитическими вопросами. Но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, прекращение сотрудничества с МВФ в любом случае очень сильно ударит по остаткам инвестиций в Украину. Так что помощь господина Трампа может оказаться недостаточной.

Вариант 2 - власть попробует пойти по сценарию, озвученному Коломойским и проталкиваемому Медведчуком, и попытается для хоть какой-то стабилизации ситуации в экономике и на улицах опереться на поддержку Российской Федерации. Тут достаточно будет сказать, что так уже делал Виктор Янукович в конце 2013 года. Но в нынешней ситуации есть отдельная ирония: в отличие от 2013 года, у РФ сейчас у самой заметные проблемы с защечными мешками.

Вариант 3 - экономика страны рушится, инфляция галопирует, народная любовь к власти в течение недель сменяется клокочущей ненавистью. Последствия непредсказуемы. Особенно если учесть, что защищать власть особо и некому. К сожалению, это вариант губительный для всей страны, а не только для тех, кто к нему ведет.

Так что оптимальным для всех вариантом остается нулевой - в котором руководство не ссорится с международными кредиторами, не разгоняет антизападные настроения и не обрушивает национальную экономику в угоду одиноким доброжелателям.

На него не так сложно вырулить. Достаточно захотеть.