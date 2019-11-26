Действия Коломойского - угроза Украине. Почему молчит Зеленский?

Варто відзначити зухвалу заяву Коломойського про те, що Міжнародний валютний фонд знає, що незабаром Коломойському і партнерам повернуть ПриватБанк. При клятвах всієї верхівки української влади - президента Володимира Зеленського, керівника його Офісу Андрія Богдана та прем'єр-міністра Олексія Гончарука - не допустити такого варіанту розвитку подій.

Не менш зухвале інтерв’ю вийшло на минулому тижні, в якому Коломойський погрожував Заходу про переорієнтацію України на Схід, а також заявив про можливість продатися за $100 млрд Путіну.

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Крім того, ми бачимо зростання протестів під Національним банком України. Організована і проплачена масовка, основна ударна сила - в помаранчевих обладунках, намагається сьогодні захопити будівлю Нацбанку. Вимагали відставки керівників НБУ - Якова Смолія та Катерини Рожкової.

Ще один напрямок атаки наймитів олігарха - власне державний ПриватБанк і його керівництво. Злорадство від хвороби керівника Петра Крумханзла банку, певні погрози незалежному члену Наглядової Ради Роману Сульжику, протести у м. Дніпро, намагання паралізувати діяльність банку - це нові активності протягом останньої доби.

Також ЗМІ та Telegram-канали поширюють чутки про нових адвокатів Коломойського в Сполучених Штатах. Ніби-то ці захисники якось пов’язані з оточенням президента США Дональда Трампа. А сам олігарх такими каналами сподівається отримати політичну підтримку Білого Дому.

Роблю висновок, що ІВК почав метатися. І не просто так, є підстави для паніки. Навколо нього стискається кільце справжніх судів - лондонського та американського. Щоб не провести довгі роки в неволі, Коломойський намагається:

- дискредитувати МВФ, розірвати з ним стосунки, щоб не втручався;

- перехопити контроль над Нацбанком через зміну керівництва;

- повернути собі ПриватБанк через скасування націоналізації;

- залякати керівництво НБУ та ПриватБанку, щоб не давали свідчень проти нього;

- відкликати всі позови держрегулятора та фінустанови у Лондоні та не надавати тамошнім служителям Феміди жодних документів про свої шахрайські дії з активами Привату.

Всі ці кроки - реальна загроза державі. Чому мовчить Гарант?

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