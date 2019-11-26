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26.11.2019, 16:09

Действия Коломойского - угроза Украине. Почему молчит Зеленский?

Действия Коломойского - угроза Украине. Почему молчит Зеленский?
президент инвестиционной группы Универ

В последние дни заметно выросла активность главного олигарха страны Игоря Коломойского и его явных и скрытых слуг (укр.)

Варто відзначити зухвалу заяву Коломойського про те, що Міжнародний валютний фонд знає, що незабаром Коломойському і партнерам повернуть ПриватБанк. При клятвах всієї верхівки української влади - президента Володимира Зеленського, керівника його Офісу Андрія Богдана та прем'єр-міністра Олексія Гончарука - не допустити такого варіанту розвитку подій. 

Не менш зухвале інтерв’ю вийшло на минулому тижні, в якому Коломойський погрожував Заходу про переорієнтацію України на Схід, а також заявив про можливість продатися за $100 млрд Путіну

Читайте також - Його потрібно вгамувати. Зеленський - про справу Коломойського і ПриватБанку

Крім того, ми бачимо зростання протестів під Національним банком України. Організована і проплачена масовка, основна ударна сила - в помаранчевих обладунках, намагається сьогодні захопити будівлю Нацбанку. Вимагали відставки керівників НБУ - Якова Смолія та Катерини Рожкової

Ще один напрямок атаки наймитів олігарха - власне державний ПриватБанк і його керівництво. Злорадство від хвороби керівника Петра Крумханзла банку, певні погрози незалежному члену Наглядової Ради Роману Сульжику, протести у м. Дніпро, намагання паралізувати діяльність банку - це нові активності протягом останньої доби. 

Також ЗМІ та Telegram-канали поширюють чутки про нових адвокатів Коломойського в Сполучених Штатах. Ніби-то ці захисники якось пов’язані з оточенням президента США Дональда Трампа. А сам олігарх такими каналами сподівається отримати політичну підтримку Білого Дому. 

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Роблю висновок, що ІВК почав метатися. І не просто так, є підстави для паніки. Навколо нього стискається кільце справжніх судів - лондонського та американського. Щоб не провести довгі роки в неволі, Коломойський намагається: 

- дискредитувати МВФ, розірвати з ним стосунки, щоб не втручався;

- перехопити контроль над Нацбанком через зміну керівництва;

- повернути собі ПриватБанк через скасування націоналізації;

- залякати керівництво НБУ та ПриватБанку, щоб не давали свідчень проти нього;

- відкликати всі позови держрегулятора та фінустанови у Лондоні та не надавати тамошнім служителям Феміди жодних документів про свої шахрайські дії з активами Привату. 

Всі ці кроки - реальна загроза державі. Чому мовчить Гарант?

Читайте також інтерв'ю Катерини Рожкової - Про долю Привату, Коломийського, Дубинського, МВФ і пожежу у Гонтаревої

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Теги: Владимир Зеленский, МВФ, Катерина Рожкова, ПриватБанк, игорь коломойский, гонтарева, митинг под НБУ
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