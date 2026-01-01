Заманили сами себя: почему ставка Кремля на Трампа обернулась стратегическим тупиком

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции





Минувший год для планеты был, несомненно, годом Трампа. Американский президент был и остается в центре всеобщего внимания – все, как он любит.

Правда, это внимание на протяжении 2025 года переходило от искренней заинтересованности и больших ожиданий от его второго срока, в полном спектре от позитивных до негативных, к недоумению, разочарованию и откровенным насмешкам.

