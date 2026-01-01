Мнение
Диагноз – война и мания величия. Трамп и Путин теряют контроль над геополитическим сюжетом
Леонид Швец
журналист
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Минувший год для планеты был, несомненно, годом Трампа. Американский президент был и остается в центре всеобщего внимания – все, как он любит.
Правда, это внимание на протяжении 2025 года переходило от искренней заинтересованности и больших ожиданий от его второго срока, в полном спектре от позитивных до негативных, к недоумению, разочарованию и откровенным насмешкам.
Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)