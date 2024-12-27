Происходит то, о чем давно предупреждали, а реакция европейских политиков вызывает в Кремле только смех

События на Балтике – разрыв подводного газопровода Balticcоnector и линии оптоволоконной связи между Эстонией и Финляндией 7 октября 2023 года, разрыв кабелей связи между Швецией и Литвой и Финляндией и Германией 18 ноября, а теперь вот на Рождество и силового кабеля между Эстонией и Финляндией являются индикаторами того, что Россия уже стала на путь агрессии против НАТО и ЕС.

Только в Брюсселе все еще этого не понимают.

Два года назад, в конце декабря 2022-го, в своем исследовании по проблематике гибридных действий России на море обращал внимание прежде всего на Балтику. Как раз после подрывов "Северных потоков".

Но я не был пионером. На опасную подводную активность России обращали внимание авторитетные военные ведущих стран НАТО. Внимание обращали, но никто ничего не делал – ни военные, ни политики.

Адмирал Джеймс Ставридис еще в 2015 году отметил: "Наши военно-морские силы должны быть готовы защищать наши подводные кабели так же, как мы защищаем свою энергосеть, промышленную базу и транспортные сети".

"97% глобальной связи и $10 трлн ежедневных финансовых операций передаются не через спутники в небе, а через глубоко лежащие кабели под океаном. Они очень уязвимы для атак на море и на суше", – говорилось в специальном отчете от 1 декабря 2017 года, автором которого был депутат-консерватор парламента Великобритании Риши Сунак.

Также в декабре 2017 года британский главный маршал авиации сэр Стюарт Пич предупредил, что Россия может "мгновенно и потенциально катастрофически" поразить мировые экономики, если подводные кабели общей протяженностью 545 018 миль в 213 автономных системах будут оборваны или повреждены.

Однако за прошедшее время после того, как эти важные оценки и призывы были сделаны, прогресс в защите подводных коммуникаций наблюдается незначительный. В континентальной Европе внимание к проблематике гибридной войны на море было слабым.

Бездействие или недостаточная деятельность ведущих стран Запада США, Великобритании, Германии, Франции и НАТО в целом создали немалую зону уязвимости, которой уже пользуется Россия в своей гибридной агрессии против Альянса.

Если общая слабость России делает конвенционный конфликт с НАТО малопривлекательным для Кремля, это автоматически повышает привлекательность асимметричных действий, таких как уничтожение подводных телекоммуникационных сетей во время "Ч".

Можно подытожить, что Россия долго готовилась и готова ко времени "Ч" в войне против НАТО на морских глубинах. Поражения, которые потерпел российский флот в боевых действиях против Украины на Черном море, не должны порождать лишние иллюзии относительно его полной неэффективности.

Задействование гражданских судов со смешанным экипажем для выполнения боевых задач является одним из механизмов ведения гибридной войны на море. Гражданское судно не вызывает подозрений, в то время как на его борту находится незадекларированное в соответствии с международным морским правом военное подразделение со специальной миссией.

Совершать гибридные морские операции способны как подразделения ГУ ГШ ВС РФ (морской спецназ ВМФ РФ), так и Главного управления глубоководных исследований.

ГУГИ (в/ч 45707) – одна из наиболее засекреченных воинских частей МО РФ, планирующая и занимающаяся специальными подводными операциями. Гидронавты ГУГИ ведут разведывательную деятельность, готовят диверсии на трансатлантических линиях связи между Европой и Северной Америкой.

Особого внимания требует деятельность 561-го Отдельного морского разведывательного пункта специального назначения ВМФ РФ (в/ч 10617), располагающегося в поселке Парусное в Калиниградской области, 313-го Отдельного отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами Балтийского флота, г. Балтийск

НАТО и политическим лидерам стран-членов Альянса следует отказаться от практики уклонения от публичной идентификации российского авторства диверсий во избежание эскалации. Подобная практика поощряет Россию к дальнейшим действиям, поскольку расценивается как проявление слабости Запада.

Об этом речь шла еще в конце 2022-го.

Последнюю подводную активность России на Балтике следует рассматривать в контексте предупреждения странам региона о недопустимости жестких действий относительно танкерного флота, перевозящего российскую нефть.

15-й пакет санкций ЕС заставил Кремль нервничать, но в большей степени это касается будущего 16-го пакета, который может быть принят на 3-ю годовщину полномасштабного вторжения и может быть еще более жестким.

Кроме того, в Кремле, видя всю (не)активность НАТО, дальнейшее избегание со стороны европейских политиков и лидеров государств называть вещи своими именами, считают, что нужно еще немного попугать их, действуя все более откровенно.

Активные меры на Балтике, а в ближайшее время и в еще более насыщенном подводными энергетическими кабелями, газопроводами Северном море должны отвлечь Европу от российской агрессии против Украины.

И, конечно, когда звучат заявления вроде общего немецко-финского о том, что стороны "глубоко озабочены разорванным подводным кабелем", что "наша европейская безопасность находится под угрозой не только из-за агрессивной войны России против Украины, но и из-за гибридной войны злоумышленников", то это только вызывает смех в Кремле.

Ведь "злоумышленника" никто не называет, а если даже и назовут, то Песков издевательски предложит – "а вы докажите!".

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