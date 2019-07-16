Для Кремля политический дефолт Украины актуальнее "русского мира"

Если на пике агрессии против Украины со стороны России преобладала имперская пропагандистская домината "русского мира", то теперь (не отвергая ее полностью) Кремль делает ставку на подрыв украинской экономики через ее собственную неэффективность и внешнюю управляемость. Стратегия Кремля - действовать через ослабление государственных институтов и пытаться "нащупывать дно", пока власти и общество в Украине не начнут оказывать агрессору адекватное сопротивление.

Примером может быть попытка трансляции пропагандистского телемоста в Украине вопреки санкциям СНБО.

Расчет Кремля основывается на ожидании слабого состава парламента и неэффективного правительства, отсутствии реальных реформ, деградации государственных институтов и продолжения падения уровня жизни большинства граждан Украины.

В Кремле владеют практически всей полнотой информации о структуре собственности украинских олигархов. Кремлевские стратеги вместе с Путиным прекрасно понимают, что с приобретенной преступным путем собственностью в Евросоюз "не берут". И что структуры украинских олигархов образовывают искусственные монополии и неконкурентоспособны против закаленной индустрии цивилизованных стран. Для украинских олигархов Украина является лишь источником личного обогащения. Поэтому украинский олигархат на самом деле заинтересован скорее в подвешенном "нейтралитете", нежели в реальном членстве Украины в Евросоюзе. И в этом смысле интересы украинского олигархата совпадают с интересами Кремля. И при этом олигархат продолжает оказывать существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Неспособность к модернизации экономики, ежегодно увеличивающиеся внешний государственный долг, существенный отток работоспособного населения за рубеж, приоритет теневой экономики над легальной и финансовая неэффективность государственного сектора способны рано или поздно привести страну к дефолту.

А дефолт неминуемо приведет к уходу зарубежных инвестиций из украинской экономики, резкому повышению цен, росту безработицы, падению уровня жизни населения, курсу в 40 гривен за доллар - и даже выше.

В интересах Российской Федерации

Все перечисленные выше негативные явления вполне способны породить в Украине гражданское противостояние. В Москве же жизненно заинтересованы в том, чтобы в Украине действительно началась настоящая, а не выдуманная Кремлем гражданская война. Не случайно же российская пропаганда день за днем трезвонит о "внутреннем вооруженном конфликте" в Украине. В случае начала в Украине реального внутреннего противостояния, как и в 2014 году, Россия более чем готова действовать на стороне одной из сторон. Гражданская война - именно то, что нужно Кремлю. Самый лучший и наименее затратный способ установить контроль над всей территорией Украины - это уничтожение украинцев руками их же сограждан при минимальной "гибридной" поддержке со стороны Москвы. Именно в этом направлении - на уничтожение Украины - в Москве работают ряд ведомственных и внегосударственных аналитических центров.

Многие события последних месяцев, а также нынешние политические процессы внутри Украины, вполне могут быть использованы Российской Федерацией в своих интересах .

Уже сейчас российского дискурса в украинском информационном пространстве стало больше, чем украинского. Большинство основных телеканалов Украины находятся под серьезным российским влиянием. Именно так, через телевизор, граждан Украины принуждают к "управляемой капитуляции".

В сложившихся внутриполитических условиях высока вероятность того, что следующий (9-й) созыв Верховной Рады по своему качеству будет значительно хуже почившего в бозе нынешнего (8-го) созыва, более рыхлым и одновременно более противоречивым. Депутатский корпус будет представлять собой смесь регионалов-реваншистов, "людей олигархов", опытных лоббистов, приспособленцев, политических мумий и открытой российской агентуры - при явном меньшинстве честных людей и убежденных сторонников реформ.

Что общего могут иметь наивный юрист, идущий в Верховную Раду ради улучшения ситуации в стране, и попавший в парламент через "договорняк" бывший директор публичного дома? Естественно, ничего. Стало быть, планируемая вокруг президента новая "коалиция большинства" обречена на раскол. Причем этот раскол сможет стать реальностью быстрее, чем распад бывшей коалиции времен Порошенко.

Изучение биографий большинства кандидатов в народные избранники показывает, что звание political animals (в позитивном смысле этого термина) можно присвоить лишь нескольким десяткам кандидатов.

В условиях политической коррупции и постоянной активности вражеской агентуры, более чем вероятна инфильтрация агентов российского влияния теми или иными способами почти в каждую политическую партию Украины.

Изучение политического потенциала показывает, что для проведения по-настоящему эффективных реформ и улучшения уровня и качества жизни граждан Украины отсутствуют реальные предпосылки. Как минимум, у влиятельных групп в политическом истеблишменте пока еще не сформулированы адекватные этим задачам политико-правовые рабочие концепции. Нет ответов на злободневные вопросы внешней и внутренней политики, отсутствует политический консенсус между представителями правящих элит. А главное - нет политической воли высшего политического руководства страны. В стране по-прежнему нет четкой системы государственной службы. Нет специалистов высокой квалификации и соответствующих научных школ, способных подготовить пакеты качественных современных реформ, зато имеется серьезный дефицит кадров для их реализации.

Все это дает основания опасаться, что в ближайшие годы, как и в период президентства Петра Порошенко, у Украины не будет собственной суверенной внешней политики, основанной на максимальном использовании инструментов международного права для эффективной защиты национальных интересов, а предполагаемые внутренние изменения могут вылиться в очередную имитацию реформ.

Партийные "вождистские" проекты, созданные узкой группой лиц, в случае получения ими мест в новом парламенте, попытаются снова навязать свою волю обществу. При таком раскладе фактически не будет обратной связи между новыми партийными лидерами и украинским обществом, и такие партийные структуры будут действовать в интересах лишь этих узких групп.

В то же время граждане Украины по-прежнему ожидают от новой власти повышения качества уровня жизни, радикальных реформ в социальной и политической сферах. Общество ждет торжества справедливости и наказания тысяч коррупционеров, олигархов и сепаратистов.

Виновник - кто?

За то, что сейчас Украина оказалась на грани утраты государственности, ответственно в первую очередь бывшее и действующее высшее политическое руководство страны.

Коррумпированные мэры-сепаратисты, олигархи и тысячи коллаборантов так и не были привлечены к уголовной ответственности. Вместо борьбы с этим злом, оно было просто допущено в политический контекст. Не были проведены эффективные реформы. В итоге эта и прочая бездеятельность привели к краху политического режима Петра Порошенко.

Прогнозы и выводы

В нынешних общественно-политических условиях велика вероятность того, что будущий созыв Верховной Рады, как и предыдущий, завершит свою каденцию досрочно. Нельзя исключить и досрочное проведение президентских выборов. На фоне общего ослабления экономики, влияния олигархии и отдельных бизнес-кланов и региональных князьков, вероятно даже появление в Украине квазипарламентской структуры, параллельной Верховной Раде - как новой попытки гражданского общества реально повлиять на политические процессы.

В Украине наступает время платить за невыученные уроки. Отсутствие сопротивления политической и экономической агрессии России сначала привело к установлению в Украине режима Януковича, затем к временной оккупации Крыма и части Донбасса, к гибели более 13 тысяч украинцев и миллиону вынужденных переселенцев.

Большинство моих коллег зарубежных экспертов до сих пор не находят ответ на вопрос: "За что же погибла Небесная Сотня?" Люди на Майдане, равно как и воины на востоке Украины, погибли уж точно не за то, чтобы сапог "русского мира" снова топтался по нашей земле. Именно по этой причине политическое руководство Украины не имеет права на ошибки.

Но оно все равно такие ошибки совершает, а потому мы находимся накануне серьезнейшего кризиса, связанного с "откатом в Россию".

Украинцы, впрочем, уже научились с такими кризисами справляться. Вопрос только в том, какую цену за независимость страны нам придется заплатить на этот раз.

Специально для LIGA.net