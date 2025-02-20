Трамп снова проснулся, увидел заголовки с ответом Зеленского и снова накатал истеричный пост.

Это как вечный двигатель. Это может продолжаться вечно. Маск сидит на наркотиках, Трамп сидит на кока-коле и гамбургерах. Сильный энергетик.

Мы все понимаем, кто такой Трамп. Но Трамп – это новые условия задачи. Это факт, на который мы не можем повлиять. И, похоже, не могут уже и сами американцы.

Но поддержка США нам нужна. Хотим мы этого или нет, уважаем новую администрацию в Вашингтоне или нет. А этот публичный срач не нужен. Кто от него получит оргазм – это Путин. Который продолжает лизать зад Трампу. Вербовать его таким образом.

Поэтому лучшее, что может сделать украинская власть, – это просто игнорировать задорные посты Донни. Пусть пишет, что пишет. Все с ним уже ясно. Зеленскому не нужно никому в Украине доказывать, что у него высокий рейтинг. Или что-то другое.

Каждый такой пост Трампа – это больше шока у нормальных людей. В ЕС. Кто и остался нашим самым большим союзником. Здесь не на что реагировать. Потому что это не факты и не аргументы, тем более что Трамп никогда не был известен следованием реальным фактам и мало обращает внимания на правдивость своих слов. Это поток сознания, нашпигованного российской пропагандой. От человека, который никогда не любил Зеленского и уже не полюбит.

Украине нужно быть взрослой. Потому что больше взрослых в мире не осталось. И просто спрятать эмоции. Как говорят мамы детям, которые вовлечены в конфликт: "Будь взрослее его", когда "кто как обзывается, тот так и называется". Молчание будет более показательным, чем еще 10 остроумных оскорблений в адрес Трампа. Потому что эти оскорбления порадуют только россиян. А мы же не хотим доставить им удовольствие.

А молчание сейчас будет проявлением достоинства. Мы можем показать, что мы выше этого.

Трамп уже обзывался на Канаду, унижал Трюдо. Что-то говорил про сектор Газа. Кто-то помнит, что? Он быстро может найти новую цель. Заявления, которые остаются просто заявлениями. Когда ему непублично говорили "нет", поглаживая по головке на публике.

Трампу нужно уметь говорить "нет". Но не публично. Потому что для него не важна суть. Ему важна форма. Он должен выглядеть сильным. И должен постоянно приносить какие-то победы.

А для нас главное – то, что происходит. И мы должны пожертвовать формой. Просто потому, что нам не нужно, чтобы эти срачи зашли слишком далеко. Нам нужна кооперация с США. Не как с партнером, конечно. При Трампе это невозможно. Не как с ценностным союзником, нет. А как со страной, которая производит ракеты для Patriot. Которые нам нужны.

Как со страной, у которой есть запасы оружия. Которое она уже не будет нам отправлять. Но, по крайней мере, может продавать за деньги Европы.

У нас нет права на эмоции. Потому что на кону будущее. Это не очередной эпизод сериала. Мы должны быть взрослыми. Игнорировать инфантильные оскорбления. Зная конечную цель.

Это может быть сложно. Иногда это может быть унизительно. По крайней мере, так может казаться. Но мы воюем с мощным врагом, нуждаясь в поддержке. И в США еще остались наши друзья.

Хотя они и молчат. Боятся. Не хотят, чтобы про них писали посты – то ли Маск, то ли Трамп. И мы должны помочь им помогать нам.

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