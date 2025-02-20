Старому мировому порядку пришёл конец. Он никогда не был совершенным, но он существовал. Что нам нужно делать в новой ситуации

В "новом мире без порядка" США не будут защищать своих европейских или азиатских союзников. В этом мире больше нет союзов и союзников, нет взаимных обязательств, а старые договоры могут быть пересмотрены в одностороннем порядке.

Есть только большие сильные страны, которые берут то, что хотят, и маленькие слабые, которые становятся жертвами такой политики. По крайней мере так видит мир новая американская администрация. Они не изоляционисты – они экспансионисты, и нас не должны удивлять теперь требования о Гренландии, Канаде или Панаме.

Очевидно, нынешняя американская администрация не монолитна. Она состоит из множества групп с довольно разными ценностями и интересами, но сейчас отмечу лишь две самые важные.

Назовём их условно America First и техноолигархи (было бы правильнее назвать их технофашистами, используя это слово не как оскорбление, а для обозначения их идеологии). America First мечтает разрушить мировой порядок, но усилить американское государство, чтобы Америка доминировала над миром. Техноолигархи мечтают разрушить мировой порядок, включая американское государство, чтобы над миром доминировали их технокорпорации.

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Стратегия первой группы описана в Проекте-2025 от Heritage Foundation. Стратегию техноолигархов формируют Маск, Тиль, Сакс и другие представители этой когорты. Эти две группы имеют противоположные взгляды на налогообложение, спецслужбы, мигрантов и другие вопросы, так что рано или поздно они поссорятся. Но пока они едины в стремлении как можно быстрее разрушить то, что было. "Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем…" – где-то мы уже это слышали.

Новая Америка не хочет быть глобальным полицейским и следить за порядком в мире. Она не будет защищать демократию, распространять образование, развивать институты и т. д. – ей от вас нужны только ваши активы (раньше так делал только Китай).

Новая Америка не верит в союзы и договорённости, она верит в право сильного в многополярном мире. Если ты сильный – делай что хочешь. Если слабый – отдай "одежду, ботинки и мотоцикл", как говорил Терминатор. Это неоколониализм – в экономическом или силовом формате.

Новая Америка не верит в мультилатерализм (многосторонность), то есть ей не нужны международные институты, так что не исключено, что в ближайшее время США выйдут из НАТО (если не формально, то фактически), Всемирной торговой организации, а возможно, даже из ООН.

Маск будет объяснять это необходимостью сберечь американские деньги, Трамп – несостоятельностью институтов (и будет прав, но вместо ремонта предложит снести всё под ноль), Проект-2025 – тем, что если США нужно будет кому-то помочь, они могут сделать это напрямую, "без лишних бюрократов".

Что новая американская политика означает для Европы?

Контракт о безопасности с Европой, Pax Americana, завершился. Европа как центр силы невыгодна Америке: теперь это не союзник (потому что союзников нет), а альтернативный центр силы – а чем меньше центров силы, тем лучше.

И здесь цели Америки совпадают с целями России и Китая: разорвать связи Европы с Америкой, разрушить Европейский Союз и оставить Европу слабой, разобщённой и беспомощной – в виде отдельных незащищённых рынков и объекта грабежа. Такого себе неповоротливого тюленя, которого можно обгрызать со всех сторон.

Пока неясно, как американская администрация видит зоны влияния в Европе: будут ли её грабить вместе с обеих сторон, станет ли Западная Европа зоной исключительных интересов Америки, а Восточная Европа – России (как это было во времена холодной войны), что будет с притязаниями Китая (который уже постепенно скупает Европу по частям) и т. д.

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Но главное – им нужно разрушить Европейский Союз, разобщить всех, и для этого они открыто поддерживают евроскептиков с крайнего правого (а Россия также и с крайнего левого) фланга политического спектра. Если на обломках Европы появятся сильные индивидуальные лидеры, США будут с ними сотрудничать. Пока еще ни во Франции, ни в Германии, ни в Великобритании они таких не видят.

Что новая американская политика означает для России?

Америка видит Китай своим крупнейшим противником. И здесь мы имеем то, что я называю самой большой геополитической ошибкой XXI века: веру американцев в возможность оторвать Россию от Китая и развернуть её в противоположную сторону – против Китая.

На наш взгляд, это сделать невозможно. Но, как мы знаем, каждая американская администрация вначале стремилась "перезагрузить" отношения с Россией, ошибочно считая её частью западной цивилизации. Ничем хорошим все эти "перезагрузки" не заканчивались, но это выяснялось позже.

В такой ситуации главным опасением американской администрации является крах российского режима. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Ещё два года назад я писал, что страх поражения России настолько превосходит страх поражения Украины (без которой мир прекрасно жил сотни лет), что может наступить момент, когда вместо поддержки Украины против России Америка начнёт поддерживать РФ против Украины. Неприятно, но этот день настал.

Уже в первый месяц своего срока Трамп вывел Россию из международной изоляции, вместо агрессора и международного террориста представил её мощной страной, которая имеет право на своё место за столом великих держав. Не исключено, что вскоре санкции начнут снимать.

Представьте себе, что в разгар Второй мировой войны президент США вместо помощи Британии в борьбе с нацистским Рейхом, вместо ленд-лиза для СССР отправлял бы переговорщиков на встречу с представителями Гитлера, называл бы Адольфа своим лучшим другом, готовил бы личную встречу и объяснял всем, что Чехословакия, Польша, Франция сами виноваты в войне, а с другом Адольфом мы как-нибудь договоримся.

Что новая американская политика означает для Украины?

Во-первых, поддержки для Украины больше не будет. Ещё осенью украинские аналитики объясняли, что поддержки от США не будет, независимо от итогов президентских выборов.

Иногда нам кажется, что кто-то в американской администрации ненавидит Украину, а кто-то любит. Это детский подход: ребёнку кажется, что он в центре внимания и все вокруг как-то к нему относятся – хорошо или плохо. Взрослый человек знает, что мир в основном безразличен к нему. Мир не украиноцентричен. В их понимании Украина – это не хорошо и не плохо, это просто нерелевантно, то есть не имеет отношения к делу.

Украина мешает нынешней Америке сделать две вещи. Во-первых, ослабить Европу, чтобы она была беззащитной. Во-вторых, укрепить Россию, чтобы использовать её против Китая. Поэтому Украину нужно наказать – ничего личного, только бизнес.

Популярная ныне в среде новой американской администрации метафора сравнивает нынешнюю войну с американской Гражданской войной. Украина выглядит как мятежная южная провинция. Хорошие северяне в итоге победят плохих южан и наведут порядок. А сторонним державам (США, Европе) не стоит вмешиваться в чужую гражданскую войну.

Что нам делать в этой ситуации?

Во-первых, прекратить думать, что мы можем как-то "продать" себя новой американской администрации. Мы для нее — неприятное препятствие в реализации их планов. Нам нечего им предложить.

Чем Америка может давить на Украину? Маловероятно, что прекращением помощи, потому что помощь все равно прекратится. Некоторые аспекты этого прекращения будут для нас болезненными, очень болезненными, гораздо больше, чем демонтаж USAID. Но я не вижу никаких возможностей сохранить эту помощь.

Во-вторых, пора понять, что наш основной союзник — Европа. Я писал об этом еще несколько месяцев назад. Европа не выстоит без Украины. Украина не выстоит без Европы. Мы в одной лодке — либо вместе выплывем, либо вместе утонем. Было бы неплохо, если бы в Европе это поняли как можно скорее, так же, как и мы.

Украина нужна Европе как щит. У нас самая большая армия на континенте. Мы единственные, у кого есть армия, которая знает, как сдерживать Россию. Мы единственные, у кого есть армия, умеющая вести современную высокотехнологичную войну.

Европа нужна Украине как тыл. Как источник финансовой помощи, вооружений, технологий, инвестиций, политической и моральной поддержки. Мы обречены быть вместе.

Сможет ли Европа быстро проснуться? Украина заплатила кровью своих лучших сыновей и дочерей за три года европейского пробуждения, которые были упущены. Мы помогали Европе выиграть время для подготовки, но они его не использовали. Лишь сейчас, под влиянием очевидного разрушения союзов и обещаний, начинается пробуждение. Мы говорили Европе, что защищаем ее, а они не верили, пока новая реальность не сделала это очевидным.

В итоге консолидируется Европа или парализуется? Разные аналитики по-разному оценивают вероятности этих двух сценариев. Мы не знаем, как завершатся выборы в Германии и насколько стабильной будет новая правительственная коалиция.

Франция также имеет внутренне политические проблемы с возможным поворотом в крайне правую сторону на следующих выборах. Но с нами будут хотя бы Великобритания, нордически-балтийская восьмерка, Нидерланды, Польша и Чехия. Отдельно скажу о Польше: несмотря ни на что, друг без друга мы не выживем в том мире, который сейчас существует.

Не исключено, что в результате американских и российских атак на европейское единство Европейский Союз прекратит свое существование. Иногда будет казаться, что Россия переиграла всех.

Но одновременно такая потенциальная неудача может стать толчком для формирования нового союза – безопасностного, а не экономического. В этом союзе Украина будет играть важную роль, потому что без нас он невозможен. Не исключено, что Intermarium (Междуморье) из нереалистического политического проекта превратится в реальность.

Между прочим, нам нужно максимально ускорить евроинтеграцию, несмотря на то что мы можем оказаться в ситуации, когда ЕС уже прекратит свое существование. Чем дальше мы продвинемся на этом пути, тем значимее будет наша роль и лучшие условия в новом союзе.

В-третьих, стоит искать союзников за пределами США и Европейского Союза, и здесь надо прежде всего вспомнить о Турции. Те, кто смотрит на мир детским взглядом, считают врагами всех, кто не подписал наши документы, не высказался достаточно однозначно, когда-то что-то делал на свою пользу, что нам не нравилось.

Но так можно оказаться в мире, где все вокруг будут врагами. Мир не вращается вокруг Украины, каждая страна заботится прежде всего о себе. А нам нужно заботиться прежде всего о себе и искать союзников в этом деле.

Выборы

Поскольку Россия не может разрушить Украину военным путем, она будет делать это политическим. Идея выборов во время войны, то есть до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности, будет разрушительной для Украины (даже подписание такого соглашения — это еще не мир, а он наступает лишь с началом его фактического выполнения).

США и Россия сейчас объединяются в продвижении этой идеи "сначала выборы, потом мир" — это лучший способ быстро и недорого разрушить Украину. О выборах я писал десятки раз и еще напишу.

Отмечу, что утрата украинской государственности, которая наступит после этого, не гарантирует украинцам выживание (опыт XX века, Бучи, Мариуполя и других временно оккупированных территорий поможет это понять). Россия мобилизует всех без отсрочек и брони и бросит на следующую волну имперской экспансии — на беззащитную Европу. И спрятаться уже не будет куда — вы можете убежать в Польшу, но война придет туда за вами.

Кстати, не секрет, что Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Он уверен, что для этого достаточно прекращения огня. Мы знаем, что это не так. Но даже если мирное соглашение будет заключено, Нобелевская премия вручена, а мирное соглашение потом нарушено, для Трампа это будет означать лишь одно — что мы сами виноваты, а он — величайший миротворец современности. Он принес нам мир, а мы его отвергли.

Что нам делать?

Во-первых, понять, что у нас есть кризис, который угрожает потерей государственности и жизни многим из нас. Политическим элитам нужно немедленно прекратить политические распри и преследования, неразумные решения и кабинетное управление, а также подготовку к выборам (которых не будет, если мы не выживем).

Сто лет назад именно такие распри привели к катастрофе. Политическим элитам нужно вместе выйти к народу с призывом к единству и сплоченности перед угрозой утраты всего. Говорят, что украинцы обычно объединяются лишь за 5 минут до расстрела, так что у нас есть последняя возможность изменить эту ошибочную традицию.

Во-вторых, занять субъектную позицию. Украина не согласится на никакие условия, которые не обеспечивают стране и ее гражданам выживание. Мы не обязаны быть жертвами. На словесные атаки не обижаться и не реагировать, а выражать холодно и по-взрослому свои интересы и собственную позицию.

Улучшение управления в Вооруженных Силах и в тылу, в экономике, ВПК, энергетике и других сферах становится вопросом выживания.

Немедленной катастрофы пока нет. У нас есть ресурсы на этот год, и мы должны использовать это время максимально эффективно, чтобы пробудить и собрать союзников, чтобы обеспечить себе ресурсы на следующий и последующие годы. Основные усилия должны быть сосредоточены на Европе.

Что делать каждому из нас?

Осознать масштаб проблемы и невозможность скрыться от нее. Либо ты в ВСУ, либо для ВСУ. Присоединяйся к победе — либо службой, либо своими деньгами и волонтерством.

Навести порядок в своей голове и держать её холодной, не поддаваться российской пропаганде, не распространять её. Если не можешь работать на победу — хотя бы не работай на поражение. Уровень информационных атак в ближайшее время возрастет многократно.

Помогать тем, кому сложнее. Поддерживать друг друга. Мы — сетевое общество свободных людей, и это — залог нашей устойчивости.

"Хотелось бы, чтобы этого не случилось в мое время", — сказал Фродо. — "Я тоже, — сказал Гендальф, — и все, кто живет в такое время. Но это не им решать. Мы можем лишь решать, что делать с данным нам временем".

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