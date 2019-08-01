Дневник Зе!депутата: день третий. Оленьи игры и эффект Пинзеника

Майбутні колеги по фракції розповіли, що прожитковий мінімум оленя складає 1126 грн в місяць. А людини - 1936 грн. Єдина різниця - в оленя він справжній, а в нас - ні. Для багатьох майбітніх нардепів філософський характер категорії "прожитковий мінімум" став сюрпризом. Чи дасть це поштовх до перегляду підходів до формування видатків бюджету, не знаю, але початок покладено.

Під час третього дня Школи Зе!депутата, говорили про те, як впливати на економіку за допомогою фіскальної та монетарної політики з Тимофієм Миловановим, Сергієм Ніколайчуком, Віктором Пинзеником та Віктором Мазярчуком.

Хочу одразу заспокоїти всіх занепокоєних – "хірург без освіти" не буде оперувати країну. Потенційним членам комітетів економічної, податкової та бюджетної політики програма третього дня добре відома.

За задумом, третій день навчання повинен допомогти нам – економістам – почати спілкуватись з колегами по фракції однією мовою. І я рада, що базове порозуміння відбулось.

"Не будьте популістами", - цією фразою Віктор Пинзеник вкотре зірвав овації залу. Я роблю знижку на "ефект Пинзеника" (аналог "ефекту Олега Винника" в колах молодих політиків), але маю надію, що ідея збалансованих публічних фінансів знайшла відгук в серцях моїх колег.

Наскрізною тезою блоку "бюджетна політика" стала думка про те, що неконтрольовані соціальні видатки заганяють країну в боргову яму і лише стимулювання економічного розвитку (а не росту ВВП!) – надійний спосіб підвищити якість життя українців. Інакше кажучи, треба жити "по срєдствáм".

З Сергієм Ніколайчуком ми, в свою чергу, говорили про політику Національного банку України та про те, що завдання центрального банку, – не тримати обмінний курс, а забезпечувати цінову стабільність за допомогою процентної ставки. Певна, що в країні, де існує "культ долару по вісім", цю тезу варту повторювати усім народним депутатам перед сніданком.

Далі – гарячіше.

"Я вас вітаю! Ви розкочегарили інфляцію в США до 7%", - так Тимофій Милованов оцінив зусилля залу в моделюванні монетарної політики США (до речі, тут будь хто може спробувати себе у ролі "феду" - Федеральної резервної системи США).

Це нормально, що зал повний юристів, лікарів, інженерів та екологів, не зовсім коректно користується гіпотетичною відсотковою ставкою онлайн-феду. Саме тому в реальному житті НБУ є незалежним, а народні депутати (які фактично також часто не мають PhD з економіки) не впливають на політику, яку здійснює НБУ. Сподіваюсь, що ця вправа стане щепленням від майбутніх спроб змінити чинний порядок речей.

День завершився економічною грою – "Стрибок оленя: як запустити економіку країни?".

Не буду заглиблюватись в деталі "оленячих ігор", але поділюсь власними роздумами: за економікою потрібно бачити всю економіку, як складну модель і величезну систему, а не лише якісь окремі інтереси – бізнесу, виборців вашого округу чи окремих груп населення. Інакше можна випадково щось "розкочегарити". І це – головна думка, яку має засвоїти будь-який майбутній народний депутат.

Залишаємось на зв’язку!

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Спеціально для LIGA.net