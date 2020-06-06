Доктрина ядерного шантажа Путина-Патрушева

2 июня вступил в силу указ президента России Владимира Путина №355 от 2 июня 2020 года "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Ранее этот документ выходил под грифом "секретно". Но теперь, после размещения в открытом доступе, его значение вышло за пределы обозначенной в нем темы.

Особое внимание хотелось-бы обратить на отдельные зарисовки этого документа, позволяющие раскрыть суть не только военно-политических замыслов Путина, но и его страхов.

Основная суть цели государственной политики Путина по использованию ядерного оружия раскрыта в пункте 4, где, помимо прочего, целью ядерного сдерживания названо "недопущение эскалации военных действий и "прекращение" их на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях".

В данном контексте, Путин открыто адресует в первую очередь странам жертвам российской военной агрессии и оккупации следующий посыл: мы будем продолжать воевать против вас до полного уничтожения. Ради реализации своих преступных замыслов, мы будем усиливать эскалацию своей агрессии, а потом прекращать ее на своих условиях. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы вас полностью не покорим, вплоть до исчезновения с политической карты мира. А если нам попытаются в этом помешать и оказать вам военную помощь, либо прикрыть от нашей военной агрессии, то мы нанесем по вам превентивный ядерный удар.

По сути, опубликованный документ содержит в себе стратегию ядерного шантажа, как части реализуемой Путиным, общей стратегии 4-й мировой гибридной войны "Эскалация ради деэскалации (Escalate to de-escalate)". В совокупности с ведущейся Путиным и его преступным окружением 4-й мировой гибридной войной, рассматриваемый документ можно назвать доктриной ядерного шантажа Путина-Патрушева.

В 2014 году Николаю Патрушеву (соорганизатору взрывов жилых домов в Москве, Волгодонске и Рязани (теракт был пресечен)) не удалось протащить в военную доктрину РФ свою концепцию первого ядерного удара в локальном вооруженном конфликте в случае, если возможным проигрышем России затрагиваются некие интересы, которые Путин и его окружение могут оценить как существенные для себя. Тогда часть генералов и обслуживающих Путина экспертов были против этой концепции.

Теперь в канун своего победобесного обнуления, Путин как никогда готов к большой победоносной войне, что решил навести на своих жертв страх, обнародовав свой план ядерного шантажа.

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Принятие данного документа именно сейчас и в такой редакции, обосновывается как минимум следующими тремя факторами:

1. Подготовкой к крупномасштабной военной наступательной операции с территорий временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, прогнозируемой на сентябрь 2020 года на свободные территории Украины.

2. Если путем активных наступательных военных действий и политического шантажа, удастся принудить Украину к капитуляции путем навязывания ей новых капитуляционных соглашений, естественно на условия агрессора и оккупанта, то следующим приготовиться к оккупации – странам Балтии.

3. Оказанием психологическое давление на руководство США с целью продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, который в одностороннем порядке соблюдают лишь США, но не Россия.

Прийти к подобным выводам можно в ходе изучения п. 19 рассматриваемого документа, в котором перечислены четыре условия, определяющие возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия:

- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

- применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

- агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Причем в п. "а" и "б" не указан класс баллистических ракет, о не конкретизированы виды оружия массового поражения, ни конкретизирована степень достоверности информации, которая является основанием для применения ядерного оружия.

Эти факторы одновременно означают и наличия страха Путина о том, чтобы запланированный им театр военных действий в Украине и в странах Балтии случайно не перекинулся на Россию. Президент РФ боится любой баллистической ракеты, которая в ходе контрнаступления украинских войск, или в случае попытки захвата стран Балтии, войск НАТО, может случайно гипотетически попасть на территорию России.

Также возможность освобождения от оккупации временно оккупированного Россией Крыма, которая может возникнуть в ходе контрнаступления украинских войск, стала одним из факторов принятия Путиным ядерной доктрины именно в такой редакции.

С другой стороны, отсутствие в документе степени достоверности информации, может свидетельствовать о намерении Путина нанести ядерный удар лишь при поступлении информации от системы раннего предупреждения.

Впрочем, гипотетически, в результате применения тактического ядерного оружия на донецком, крымском и балтийском направлениях, возникшее после ядерных взрывов, ядерное заражение может распространиться на сотни километров и достигнуть Москвы.

Стоит отметить, что злость и ненависть Путина к Украине и ко всему украинскому, компенсируется его трусостью тяжкий и непоправимых последствий от планируемых им преступлений. Страх Путина и его окружения лично за себя, могут не позволить им нанести ядерный удар по Украине и странам Балтии.

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