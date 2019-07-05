Донбасс как "удавка" для президента Зеленского

Спустя полтора месяца после вступления в должность президента у Владимира Зеленского нет четкого представления, каким образом он собирается прекратить войну на Донбассе. Взаимоисключающие заявления его соратников и публичный конфликт президента с главой МИД Павлом Климкиным свидетельствуют о том, что никакого плана по урегулированию конфликта на востоке страны у команды Зеленского попросту нет.

Потерянные иллюзии украинцев

Во время президентской кампании Владимир Зеленский многократно повторял: чтобы завершить войну на Донбассе, надо просто прекратить стрелять. До сих пор новый президент, похоже, был уверен: его личного обаяния будет достаточно, чтобы по-мужски с Путиным "порешать" все вопросы. Но не тут-то было. На деле "прекратить стрелять" означает одно - лишить украинских военных возможности отвечать стреляющим со стороны "ЛНР" и "ДНР". Первая инициатива президента Зеленского - развести стороны в районе Станицы Луганской - мира не принесла. Обстрелы украинских позиций не прекратились, военные продолжают гибнуть.

Дальше этих инициатив и общих фраз о том, что Донбасс и Крым - это Украина, президент Зеленский, к сожалению, так и не пошел. Да, было обещание вернуться к минским соглашениям и заседаниям "Нормандской четверки". Да, экс-президент Кучма опять стал главным переговорщиком от Украины в белорусской столице. Но публично Зеленский так и не озвучил свой план деоккупации Донбасса, а Крым вообще находится за скобками повестки дня "команды Зе". Этому может быть только две причины: первая - такого плана попросту не существует, и вторая - этот план есть, но он предполагает существенные уступки России со стороны Украины.

Отсутствие политического опыта у Зеленского позволяет рисовать в воображении украинцев самые невероятные сценарии решения вопросов по тому же Донбассу - от создания там автономных республик, на чем настаивает Россия, до постепенного перехода этой части Украины под контроль Кремля. Нынешний президент в отличие от своего предшественника не был и никогда не станет драйвером внешней политики государства. Без серьезной команды дипломатов Зеленский, а вместе с ним украинцы, обречены превратиться из субъекта в объект международной политики. И это прекрасно понимают в той же России.

Зеленский против всех

С момента вступления в должность президента Украины Зеленский умудрился публично поссориться со всеми - с парламентом, правительством и лично с министром иностранных дел Павлом Климкиным. Владимир Александрович уверен: 72 процента украинцев, проголосовавших за него на выборах, дают ему право действовать жестко и беспощадно по отношению к "бывшим". Но парадокс в том, что именно с этими "бывшими" до формирования новой Рады и правительства он вынужден тесно работать. И речь идет не только о персональных амбициях Зеленского, но и о политике украинского государства.

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Попытки нового президента отправить в отставку правительство закончилась ничем - Верховная Рада отказалась распустить команду Владимира Гройсмана, в которой находится и Павел Климкин. Вот с последним Зеленский и пошел на обострение отношений на прошлой неделе. Поводом для этого стала нота МИД Украины в ответ на заявление МИД России по пленным украинским морякам. Президент был вне себя от того, что Климкин без его согласия послал депешу в Москву. В результате - Зеленский призвал правительство привлечь министра к дисциплинарному взысканию, а тот взял и ушел в отпуск.

Можно сколько угодно повторять мантру о том, что Зеленскому не дают проводить кадровые ротации, например, в том же МИД или Минобороны, или что назначенцы Порошенко ему продолжают вредить. Но очевидно, что у Владимира Александровича отсутствует опыт поиска компромисса при решении сложных задач, которые стоят не лично перед Зеленским или Климкиным, а перед всем государством. Топать ногами, злиться и пытаться наказать министра - проигрышная позиция для президента. Слабый глава государства выглядит смешным не только внутри страны, но и за ее пределами. Слабых не любят, их используют. А тем более во время войны в стране.

Заложник Донбасса

Сегодня президент Зеленский является заложником своих предвыборных обещаний по Донбассу. Избирателям он обещал мир. Пришло время действовать. Но очевидно, что любой из ныне существующих вариантов деоккупации востока Украины может поставить точку в его президентской карьере. С одной стороны, вступив в переговоры с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР", как настаивает на этом Владимир Путин, Зеленский получит серьезную патриотически настроенную оппозицию внутри страны. С другой, продолжение войны будет постепенно убивать его президентский рейтинг.

Что происходит сейчас за кулисами украинско-российских отношений, точно неизвестно. Публично активность проявляют кум Путина - Виктор Медведчук, Леонид Кучма и олигарх Игорь Коломойский, который делает реверансы в сторону хозяина Кремля. В то же время команда Зеленского упорно пытается сейчас "шунтировать" общественное мнение по поводу русского языка как регионального на территории Донбасса, двухпалатного парламента, референдумов по НАТО и ЕС. Негативная реакция украинцев на эти вбросы вынуждает офис президента уточнять, что все это - личная позиция авторов заявлений, а не главы государства. В тоже время сам Зеленский не спешит опровергать возможность реализации каждой из этих идей.

Как бы то ни было, будущее шестого президента Украины, да и в целом - страны, решит Донбасс. От того, на каком варианте решения проблемы остановится Зеленский, будет зависеть многое. Ошибка будет смерти подобна. Похоже, теперь это уже понимает и новый президент Украины.

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