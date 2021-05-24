Достанем всех. Лукашенко посадил самолет Ryanair в Минске. Что ждет Протасевича и Беларусь

О спецоперации белорусского КГБ по посадке рейсового самолета Ryanair в Минске не написал только ленивый. То, что это была игра спецслужб уже не вызывает сомнения. Версия официального Минска, естественно, – забота о безопасности. Но даже близкие к Александру Лукашенко СМИ (не говоря о российских) описывают случившееся именно как спецоперацию.

Политики ряда стран уже успели выступить с очень резкими заявлениями. Звучат обвинения чуть ли не в терроризме. Возникает целый ряд вопросов, начиная от того, "что это было", какие возможные санкции, и, заканчивая, "зачем Лукашенко понадобилось так рисковать". Давайте разбираться.

1. Спецоперация или реальная угроза?

Позиция окружения Лукашенко – сообщение о взрывном устройстве и реакция белорусских властей, которая в полной мере соответствует уровню угрозы. В Минске говорят о сигнале из страны отправления и аналогичном сообщении в Беларуси (первоначально о запросе от экипажа либо авиакомпании).

Той же версии придерживаются российские СМИ. В опубликованном кратком релизе авиакомпании говорится о сообщении от белорусских диспетчеров и указании произвести посадку в ближайшем аэропорту.

Но вопрос не в том, было сообщение или нет. Есть факт – на борту был Роман Протасевич, сооснователь крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, которого хотели заполучить белорусские спецслужбы, и они его получили.

Есть переписка Протасевича с друзьями, где он говорит о слежке в аэропорту отправления. Но, если слежка была в аэропорту, можно предположить, что наблюдали за молодым человеком и ранее. Более того, подготовка такой операции занимает не одну неделю. В конце концов, был выбран рейс – лоукостера, а не национальных авиакомпаний. Поэтому можно говорить именно об операции спецслужб.

2. Беспрецедентный случай принуждения к посадке. Как выглядит ситуация с формальной точки зрения?

Для начала напомню читателю несколько фактов:

Так называемое "дело вагнеровцев". Если верить в версию про готовившуюся украинскими спецслужбами операцию по задержанию участников "ЧВК Вагнера" в 2020-м году, то прорабатывалась аналогичная схема – принудительная посадка (под различными поводами) транзитного рейса в Украине и задержание части пассажиров. 21 октября 2016 года. Когда по указанию украинских спецслужб в Жуляны вернули рейсовый самолет Белавиа и сняли с рейса гражданина Армении (который позже таки вылетел в Минск). Расшифровка разговоров пилотов с диспетчерами так же содержала угрозу "поднять боевую авиацию на перехват" И, наконец, принудительная посадка в Австрии самолета президента Боливии в 2013 году. По информации американских спецслужб, на борту мог находиться Сноуден. Самолет досмотрели, Сноудена не нашли, президент Боливии, Эво Моралес, продолжил полет домой.

Почему пилоты осуществляли посадку? Самолет в воздушном пространстве государства выполняет указания наземной диспетчерской службы – это основы системы безопасности авиаперевозок.

Теоретически, пилот может принять иное, отличное от рекомендации "земли" решение, но каждый такой случай является форс-мажором и рассматривается специальной комиссией. Есть риск санкций в отношении авиакомпании.

В случае угрозы безопасности (особенно угрозы террористического акта), указания диспетчеров выполняются практически всегда.

В данном случае, имеем ложное сообщение о минировании и требование посадки. Причем, диспетчерская служба государства предлагает к посадке аэродромы на своей территории. То есть с точки зрения пилота, требование "земли" было вполне логичным. На земле был создан весь антураж, необходимый для поддержания легенды: траектория "ведения" самолета в обход крупных населенных пунктов, наличие большого количества пожарной техники в аэропорту, работа саперов, личный досмотр пассажиров и их багажа.

Последнее является ключевым – при угрозе взрыва пассажиры досматриваются в обязательном порядке – ищут взрывное устройство в личных вещах и на одежде. То есть они покидают самолет и поступают в распоряжение местных спецслужб. И уже на территории аэропорта (а не самолета) производится задержание.

Открытым остается вопрос об истребителе в воздухе. Тут чрезвычайно важными для дальнейшей оценки являются записи разговоров пилотов с диспетчером. С формальной точки зрения, истребительная авиация в таких случаях может восприниматься как часть механизма обеспечения безопасности АЭС.

Но если имело место не просто сопровождение, а угрозы, не связанные с заходом в определенный квадрат, есть формальные основания для выставления претензий.

Ключевыми данными, повторю, будут записи разговоров пилотов и позиция самой авиакомпании.

3. Какими могут быть санкции

Что Беларуси будет за проведение такой операции – ключевой вопрос, который интересует многих.

Перспектива санкций ИКАО в отношении Республики Беларусь весьма туманна по трем причинам:

Формальная сторона вопроса и спектакль белорусской стороны, которая демонстрировала поиск взрывного устройства и даже завела уголовное дело по факту ложного сообщения о теракте.

Механизм принятия решений в этой организации. Аналогичные случаи уже были, и санкций в отношении других государств не последовало.

Кто принимает решения. Генеральным секретарем ИКАО до июля 2011 года является Лю Фан, которая до этого была заместителем генерального директора Администрации гражданской авиации КНР. А Совет ИКАО состоит из 36 членов, делегированных участниками, разбитыми на три группы. Даже в ключевую, первую подгруппу, входят, среди прочего, такие страны как Китай, Россия и Бразилия. Их голосование за резкие меры весьма сомнительно.

Претензии со стороны авиакомпании.

Ryanair понесла убытки, связанные с изменением маршрута, задержкой рейса (и последующих на этом самолете). Возможны претензии со стороны пассажиров. В таких случаях, государство, посадившее самолет, может пойти на компенсацию издержек. Поэтому выплата лоукостеру суммы в пределах $100 000 -150 000 (в лучшем случае) возможна.

Политические последствия. Очередной пакет санкций со стороны ЕС и так будет принят. Поэтому тут официальный Минск действовал в сценарных рамках дальнейшей эскалации отношений со странами Евросоюза и США.

Задержание Протасевича на данный пакет не повлияет. Для последующих этапов (через несколько месяцев), возможно, данный кейс станет важным, как и репрессии в отношении портала Tut.by. Но тут многое зависит от времени. Если к тому моменту начнутся внешнеполитические консультации со странами Евросоюза, нового пакета санкций может и не быть.

Проще говоря, если решение будет приниматься до сентября 2021-го, вероятность велика, если после – зависит от ситуации.

Изменение маршрутов ряда авиакомпаний, ограничение авиасообщение. Возможно, но лишь со странами ЕС.

По вероятности такого сценария так же есть вопросы:

Маршрут "Запад-Восток" – полеты над Украиной ограничены (война на Донбассе, Крым). Закрытие белорусских коридоров – лишние траты; Маршрут "север – юг". Тут легче – меньшая плотность полетов и, например, тот же Ryanair еще недавно облетал белорусскую территорию. Но вновь упираемся в доходы авиакомпаний в постковидный период.

Поэтому данная ситуация повлечет, в первую очередь, политические последствия – ужесточение риторики, санкции со стороны ЕС (которые и так неизбежны).

Большее – пока сомнительно. Но исключать других вариантов не стоит – вопрос в позиции Ryanair и записях разговоров пилотов с диспетчером.

4. Зачем это Лукашенко и что ждет Романа Протасевича.

Роман Протасевич в Беларуси обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса:

ст. 293 ч.1 – организация массовых беспорядков. Предусмотренная санкция – от 5 до 15 лет лишения свободы.

ст. 342. ч.1 Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Санкция – до 3 лет лишения свободы.

Таким образом, молодого человека могут посадить и посадить надолго. Но это не главная мотивация белорусских властей.

Ключевое – зачистка информационного пространства и получение информации о работе оппонентов. Белорусские власти последние несколько месяцев идут "крестовым походом" против независимой журналистики. Это и репрессии в отношении отдельных людей и создание проблем редакциям.

На первый взгляд, хаотичные репрессии. Но если присмотреться, то прослеживается явная логика: в первую очередь, под пресс попадают издания, аудитория которых выходит за "ядро протестных настроений". То есть белорусские власти пытаются загнать несогласных в "информационную резервацию", обрубая каналы коммуникации, с помощью которых можно донести идеи до так называемого "политического болота" и сторонников действующей власти.

Под прицелом – местная пресса и СМИ, аудитория которых выходит за границы "оппозиционных групп". Протасевич после ухода с ТГ канала Nexta занялся развитием других площадок.

Но и его историю предыдущей работы не стоит сбрасывать со счетов. Информационная группа активизировалась на рубеже февраля-марта 2020 года и специфика ее работы говорит о серьезной профессиональной (и технической) базе. Это больше, чем просто "два молодых парня, сидящих в телеграмме". Белорусские спецслужбы многое готовы отдать за информацию из первых рук о развития данного и других аналогичных ресурсов.

И, наконец, еще один тезис – страх и демонстрация. Такой акцией окружение Лукашенко пытается запугать своих оппонентов, которые выехали за рубеж. Посыл "можем достать всех", по мнению организаторов такой операции, может повлиять на часть политических эмигрантов последней волны.

Но, нельзя не обращать внимания и на другой аспект – это демонстрация силы для своих сторонников и так называемого "болота". Окружение Лукашенко пытается продемонстрировать уверенность, организованность и способность действовать резко.

Фактически, обе тезисные конструкции рассчитаны не на внешнего, а на внутреннего потребителя. Учитывая процесс обострения отношений со странами ЕС и с США, позиция данных стран в таком случае, пока, вторична.

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