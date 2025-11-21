Именно в День Достоинства и Свободы, в такой непростой момент нашей истории, стоит напомнить, что вложено в это понятие

Сегодня День Достоинства и Свободы, и я думаю, сколько вбирает в себя это слово – "достоинство".

Достоинство – как пространство самопожертвования и бесстрашия, которое для меня прежде всего олицетворяют Силы обороны Украины.

Но также и те граждане и гражданки, которые не понимают, почему мы должны капитулировать, что бы для этого ни пыталась сделать Россия.

Достоинство – как пространство самосохранения, когда быстрые и смелые низовые инициативы спасали нас в самые сложные моменты.

И не только нас как общество, но и неуклюжих лидеров (лишь бы только они не сбегали в Ростов).

Достоинство против обесценивания, когда ты готов сказать толпе: "Нет, мир устроен иначе, и мы в силах на это влиять".

Но есть моменты, где нам как сообществу еще работать и работать.

С достоинством – как пространством доверия, ведь без него не будет сильных институтов, а будет вечная и фальшивая гонка за популярностью.

С достоинством – как пространством солидарности и партнерства, ведь без него не будет чувства справедливости, которого все так хотят.

С достоинством – как уважением к чужому опыту, ведь без него мы перемелем друг друга.

Потому что главное, как мне кажется, – это то, что достоинство – это про умение мыслить себя гражданами, сообществом, а не просто теми, кто живет на территории.

Когда ты можешь вобрать разные голоса, не обязательно соглашаясь с каждым на 100%. Если вы любите и защищаете то, что ценно для всех, и понимаете, где враг.

Поэтому достоинство – это, наверное, о силе.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net