Достоинство – это сила. Она в людях, которые не примут капитуляции
Сегодня День Достоинства и Свободы, и я думаю, сколько вбирает в себя это слово – "достоинство".
Достоинство – как пространство самопожертвования и бесстрашия, которое для меня прежде всего олицетворяют Силы обороны Украины.
Но также и те граждане и гражданки, которые не понимают, почему мы должны капитулировать, что бы для этого ни пыталась сделать Россия.
Достоинство – как пространство самосохранения, когда быстрые и смелые низовые инициативы спасали нас в самые сложные моменты.
И не только нас как общество, но и неуклюжих лидеров (лишь бы только они не сбегали в Ростов).
Достоинство против обесценивания, когда ты готов сказать толпе: "Нет, мир устроен иначе, и мы в силах на это влиять".
Но есть моменты, где нам как сообществу еще работать и работать.
С достоинством – как пространством доверия, ведь без него не будет сильных институтов, а будет вечная и фальшивая гонка за популярностью.
С достоинством – как пространством солидарности и партнерства, ведь без него не будет чувства справедливости, которого все так хотят.
С достоинством – как уважением к чужому опыту, ведь без него мы перемелем друг друга.
Потому что главное, как мне кажется, – это то, что достоинство – это про умение мыслить себя гражданами, сообществом, а не просто теми, кто живет на территории.
Когда ты можешь вобрать разные голоса, не обязательно соглашаясь с каждым на 100%. Если вы любите и защищаете то, что ценно для всех, и понимаете, где враг.
Поэтому достоинство – это, наверное, о силе.
