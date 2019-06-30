"Доверяй делам": как запускался и расширялся кремлевский проект

Внимательный читатель легко определит в ленте проплаченных троллей и полезных идиотов Кремля. Этот навык мы усвоили за последние 5 лет. Точно также можно определить кандидатов, находящихся на политтехнологическом аутсерсинге Управления внутренней политики Администрации президента РФ. По цветам, шрифтам, лозунгам и используемым нарративам.

Подготовка к созданию "народных республик" началась задолго до 2014 года. Активные мероприятия Кремля по формированию новой идентичности на юго-востоке Украины были запущены в 2001 году, с приходом к власти в России выходца из спецслужб. Аналогичные процессы были запущены в самой России, но нас сейчас интересует Украина.

В августе 2008 года в Кремле опытным путем установили, что агрессия против соседнего государства под видом защиты местных прокси может сойти с рук. Осенью того же года в Украине начали официально регистрировать прокси будущего "русского мира" - партию "Родина" в Одессе, "Русский блок" в Донецке, "Русское единство" в Крыму и т.д.

Лозунг "доверяй делам" был запущен кремлевскими политтехнологами в 2011 году для одесского политического крыла будущего "русского мира" (рис.1). В 2014 году название "Доверяй делам" получила бывшая "Коммунистическая партия трудящихся", которая после ребрендинга в цвета "регионалов" победила на выборах в Одесский горсовет.

Образ заботливого взрослого, делам которого должны доверять социальные подростки, оказался настолько удачным, что кремлевские политтехнологи повторили его в Крыму на думских выборах 2016 года для бывших украинских "регионалов" (рис.2). В принципе, ничего удивительно, потому что "ПР" и "ЕР" аутсорсят соседние отделы в УВП АП РФ.





В промежутке между выборами партия "Доверяй делам" активно продвигала символы "одесской народной республики". Региональные флаг и герб заменили символы Украины, был проведен ребрендинг социальной рекламы и самой "Доверяй делам", в цвета "онр" был перекрашен одесский транспорт и общественные туалеты.

На президентских выборах этого года образ "заботливого взрослого" в Украине перестал работать. Кремлевские политтехнологи не нашли ничего лучшего, чем провести ребрендинг лозунга "довiряй дiлам" в цвета победившего президента (рис.3) и объединить все свои украинские проекты - "Оппоблок", "Доверяй Делам", "Відродження", "Наши" и "Партию Мира".

Социология у нового политического бренда пока не самая лучшая, поэтому рядовые "довiряйцi" пошли на выборы по мажоритарке (рис.4). Благо, ресурсов на избирательную кампанию у них достаточно, чтобы покрыть оставшихся в городе социальных детей, как бык овцу. Вся Одесса залеплена билбордами и 80% подконтрольных СМИ топят за кандидатов Кремля.

Так что в Раде у нас планируется консолидированное меньшинство, которое будет централизованно распространять кремлевские интерпретации происходящих событий. В отличие от проукраинского большинства, которое будет ссориться и продвигать каждый свое видение будущего Украины. Но нам не привыкать. Если продолжим взрослеть - прорвемся.

Нас стращают тем, что при выполнении Минских соглашений в Веховной Раде появится фракция агентов Кремля из "днр" и "лнр". На самом деле, такая фракция уже существует из представителей "онр", "хнр" и "унр". Для прохождение в парламент агенты Кремля используют неиссякаемый ресурс - деньги российских и украинских пенсионеров. И эти же пенсионеры за них голосуют.

Пенсионеры прожили всю жизнь в условиях, когда государство за них все решало. Поэтому они продолжат голосовать за образ заботливого взрослого, даже если этот взрослый в ответ голосует в парламенте за повышение цен на коммуналку и увеличение пенсионного возраста. Надежда не на них, а на молодежь и людей средних лет. Не на этих, так на последующих выборах.

(Источник - блог автора)