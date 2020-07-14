Дуда снова президент Польши: как это повлияет на отношения с Украиной

На президентских выборах в Польше с небольшим отрывом победил действующий глава государства и фактический представитель партии власти "Право и Справедливость" (ПиС) Анджей Дуда. Эта победа, несомненно, повлияет на внутреннюю политику Польши, однако во внешней политике, а уж тем более на украинском направлении, кардинальных изменений ожидать не стоит.

Победа Дуды дает его политической силе, самостоятельно формирующей правительство и имеющей большинство в нижней палате парламента, возможность продолжить консолидированное и в меру стабильное правление до очередных парламентских выборов, которые должны состояться в 2023 году. Ведь если бы победил его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, то у "ПиС", не имеющих голосов для преодоления президентского вето, точно начались бы нешуточные проблемы.

Поскольку Дуда не рассматривается в качестве отдельного игрока на политической арене, то его победу в более широком контексте следует воспринимать как поддержку большинством поляков действующей власти и внутри- и внешнеполитического курса страны.

Результаты польских выборов показали, что экономический рост и относительная финансовая стабильность для немалой части граждан имеют большее значение, чем либеральные свободы. Это не значит, что правительство может творить все, что ему вздумается. Однако 51% избирателей, поддержавших Дуду, тем самым заявили, что за последние пять лет "ПиС" не перешли грань дозволенного.

Политики "ПиС" еще до выборов пообещали, что победа Дуды приведет к корректировке действующей политики. И необходимость такой корректировки очевидна. "ПиС" ежегодно увеличивают расходы на и без того крайне широкую социальную и семейную политику.

В 2019 году, расходы на соцполитику составили 66 млрд злотых. Соцполитика "ПиС", внедренная после победы на выборах в 2015 году, позволила множеству поляков выйти из многолетней бедности. Однако преимущество Дуды на выборах оказалось минимальным. Это значит, что одними лишь деньгами "мил" не будешь.

Более того, тот факт, что за время этих выборов на политической арене появилась альтернатива на правом фланге, будет вынуждать "ПиС" крепче держаться за свой электорат, ведь его отток и последующее рассредоточение среди правых лишь укрепит либеральную оппозицию.

Отсюда возникает вопрос, на который еще предстоит ответить, как "ПиС" планируют удерживать свой электорат и не скажется ли это в недалеком будущем на отношениях с Украиной?

На данный момент можно утверждать, что кардинальных изменений во внешней политике Польши не произойдет. Если говорить о западном направлении, то Варшава продолжит делать акцент на углублении двусторонних отношений именно с Вашингтоном вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома уже ближайшей осенью. Это также положительно может сказаться и на Украине. Чем ближе и больше американских войск у наших границ, тем лучше.

В контексте отношений с ЕС ожидать изменений также не стоит. Несмотря на иногда звучащие острые обоюдные заявления, отношения Брюсселя и Варшавы крайне крепки, а подавляющее большинство поляков не видят будущего Польши вне Евросоюза, потому любые обратные заявления являются лишь спекуляциями и на данный момент не имеют под собой никаких "твердых" оснований.

Восточная политика Польши также вряд ли поддастся глубокой ревизии. Отношения с Украиной останутся двоякими. Варшава рассматривает Киев в качестве союзника и в целом положительно оценивают динамику двусторонних отношений, которая подтверждается как высоким сотрудничеством среди высших эшелонов власти, так и на уровне простых межчеловеческих контактов.

Однако историческая политика обеих стран является "триггером", постоянно создающим неприятные прецеденты. Обе страны всячески избегают конструктивного обсуждения совместной истории и взамен довольствуются "тушением", появляющихся то тут, то там конфликтов.

Польша, вероятно, продолжит политику "поглощения" украинцев. Задача Варшавы не только наличие сезонной или временной рабочей силы, но и стимулирование их переезда вместе с семьями на постоянное место жительство.

Это продиктовано двумя факторами.

Во-первых, заработанные в Польше деньги будут оставаться там же.

А во-вторых, в Польше, как и во всех других странах восточной Европы, на лицо просматривается углубляющийся демографический кризис. Социальная политика и относительно высокий уровень жизни, безусловно, сглаживают эффект от миграции трудоспособного населения и старения общества. Но при этом парадоксально не способствует увеличению рождаемости. Если приток иностранцев не исправит эту ситуацию, то, как минимум, сгладит эффекты от перечисленных выше отрицательных факторов.

Из очевидно положительного для Украины.

Победа Дуды свидетельствует о том, что диалог с Кремлем и какая-либо нормализация отношений Польши с Россией в ближайшей перспективе абсолютно точно невозможны. Экономические и политические конфликты между Варшавой и Москвой обещают если не углубляться, то удерживаться в нынешней точке до тех пор, пока Россия не перестанет нарушать международное право в Украине и мире.

Не менее важно и то, что разногласия на почве гуманитарной политики (особенно в контексте событий Второй мировой войны), все больше отдаляют Польшу и Россию от выхода на приемлемый уровень для конструктивного и доверительного диалога.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.