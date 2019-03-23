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23.03.2019, 12:27

Думают сердцем: как принимают решение избиратели

Думают сердцем: как принимают решение избиратели
политический обозреватель, блогер

За неделю до первого тура штаб Порошенко пытается переключить мышление избирателей на рациональные рельсы (укр.)

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З'явились нові білборди Порошенка з лише одним словом - "ДУМАЙ".

Фактично це заклик обирати президента раціонально. Використати мозок. Включити критичне мислення. Застосувати логіку. Вгамувати емоції та почуття. Спокійно проаналізувати ситуацію. Спрогнозувати наслідки.

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Адже сьогодні вибір українців, судячи з рейтингів, лежить у площині нові-старі політики. Є Зеленський як "нове обличчя" і всі інші - "стара політична еліта". Така парадигма вибору невигідна Порошенку як представнику саме "старої політичної еліти".

Тому Порошенко намагається підвести українців до вибору в іншій площині - раціональний-ірраціональний.

Щоб українці сприймали Порошенка як президента, який продемонстрував емпірично, на що він здатний. Так, із помилками та невиконанням деяких обіцянок. Але і з досягненнями. Тому, в цілому, як надійного та перевіреного.

І є, згідно цієї парадигми, ірраціональний вибір - комік, який подобається українцям тим, що може розсмішити, і підкупає своєю щирістю та доброчесністю. Який ототожнюється з успішним персонажем серіалу. Але без політичного досвіду, а тому є непередбачуваним і непрогнозованим.

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Проблема заклику Порошенка в тому, що більшість керується саме ірраціональними чинниками. Голосують "на зло", "бо свій - не політик", "тому що молодий і красивий", "має гарний тембр голосу", "оскільки влучно жартує", "обіцяє домовитися з Путіним".

Дональд Трамп, Беппе Грілло, Йон Гнарр, Мар'ян Шарец - всі вони перемагали своїх "раціональних" і "серйозних" конкурентів, адже епоха пост-популізму диктує нові правила політичної боротьби. Сьогодні люди ще більше, ніж раніше, обирають серцем, а не розумом.

(Джерело - блог автора)

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Теги: выборы 2019, предвыборная кампания
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