Два года как САП без руководителя. Можно ставить крест на евроинтеграции Украины?

Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) длится уже два года, но безрезультатно. Интересно, что победителя этого конкурса фактически выбрали еще в декабре 2021 года – им оказался детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Клименко. Но осталась только одна деталь – его формальное утверждение конкурсной комиссией.

Почему такой пустяк стал препятствием? Некоторые члены конкурсной комиссии банально "съехали" с финального оглашения результатов. И поэтому САП сейчас работает без своего руководителя уже третий год.

А что же столь важного в отсутствии главного антикоррупционного прокурора? Неужели без него никак нельзя бороться с коррупцией? Тем более, что со времен Революции достоинства 2014 года в Украине появилось множество антикоррупционных органов, таких как САП и НАБУ, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Без руководителя САП ломается вся эта цепочка сложной антикоррупционной инфраструктуры. Именно под его руководством должны работать детективы НАБУ, которые расследуют коррупционные дела и передают материалы в ВАКС.

Без главы САП крайне тяжело поддерживать эффективную работу антикоррупционной прокуратуры и слаженные действия ее работников.

Поэтому вся работа антикоррупционной системы останавливается банально из-за отсутствия в должности одного человека.

Кажется, ситуация очень плохая и хуже быть не может? Нет, может.

Уже скоро под угрозой может оказаться весь европейский вектор внешней политики в Украине.

Восемь лет Украина уверенно шла по пути вступления в Евросоюз, подписали Соглашение об ассоциации с ЕС и успели выполнить более 60% его показателей. А уже 23 июня 2022 года состоится заседание Европейского совета, где будет рассматриваться возможность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. То есть шаг, который может вплотную приблизить нас к полноправному членству в Евросоюзе. Тем более что вступление Украины в Евросоюз поддерживают более 90% граждан Украины.

Вы наверняка слышали, что сейчас в ЕС некоторые страны выступают против предоставления Украине статуса кандидата. Так вот, отсутствие руководителя САП дает этим странам мощный аргумент. Ведь для Евросоюза антикоррупционные реформы в Украине являются одним из главных индикаторов готовности нашей страны присоединиться к Европейскому сообществу.

Поэтому одна вакантная должность может поставить крест на всех наших европейских стремлениях: если сейчас ЕС скажет "нет" статусу кандидата для Украины, то сможет вернуться к повторному рассмотрению этого вопроса через несколько лет, а может и десятилетия.

Зачем заниматься борьбой с коррупцией в Украине, пока идет полномасштабная война?

Но именно эта война сделала вопрос коррупции в Украине еще более важным для ЕС. Сейчас Евросоюз предоставляет нам сотни миллионов евро помощи. И будет давать еще больше – впереди масштабное восстановление Украины.

Поэтому ЕС очень заинтересован в том, чтобы эти деньги действительно шли по назначению, а не в чьи-то карманы после "распила". Однако гораздо больше в этом должны быть заинтересованы сами украинцы, ведь коррупция при восстановлении сведет на нет все шансы на успешное будущее Украины.

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