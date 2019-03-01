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01.03.2019, 10:50

Две стороны "коэнгейта" и Дональд Трамп

Две стороны "коэнгейта" и Дональд Трамп
Основатель и управляющий партнер Crypto Law Group (США)

Показания Коэна важны, но вряд ли способны изменить отношение к Трампу, сложившееся у республиканцев и демократов

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Очень круто, что публичный допрос вроде заслушивания показаний Коэна возможен в принципе. На фоне России это выглядит невероятно.

Но удивительно, насколько непрофессионально большинство конгрессменов используют эту возможность. Бессмысленные лозунги, самолюбование и все та же пропаганда. Базар ангажированных в обе стороны политиканов, за исключением нескольких человек, способных четко сформулировать вопрос по делу, получить ответ и выстроить все это в какую-то логичную цепочку.

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Республиканцы, как один, но с разной степенью артистичности, пылали в негодовании - Коэн осужден за лжесвидетельство под присягой и, стало быть, его свидетельские показания ничего не стоят, а мы, так тяжело и не поднимая головы работающие за деньги налогоплательщиков конгрессмены, зря тут тратим время и деньги избирателей на весь этот цирк. Нажим на "время и деньги избирателей" делался с таким откровенным перебором, что становилось скучно, как при просмотре спектакля в очень любительском театре, где актеры лажают, зрители морщатся от фальши, и только близкие родственники умиляются. При этом ни одного вопроса по сути разбирательства но один республиканец так и не задал. Ни слова про Трампа. Они даже номинально не попытались изобразить объективность - только однообразные, почти слово в слово, обличения Коэна и общие лозунги. Такая откровенная мантроподобная незамысловатось немало удивила, но заядлых трампистов (умиляющихся родственников), по-видимому, ни капли не смутила.

Демократы, проявляя аналогичное единодушие, зачем-то благодарили Коэна за то, что он согласился на эту экзекуцию, но они хотя бы задавали вопросы по теме, ради которой, собственно, все они там дружно собрались, и, что еще важнее, получали ответы.

Сторонники Трампа поспешили заявить - ничего нового, ничего конкретного, все то же самое.

Демократы обрадовались - столько всего сказано о нечестности и нечистоплотности Трампа, что это не может закончиться ничем.

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Удивительно, как глядя на одну и ту же картинку, одни видят в ней розовый сад, а другие - гору черепов.

Сторонникам Трампа: новое, конечно, произошло - помимо частных разговоров, газетных статей, слухов и спекуляций, теперь есть официальные свидетелькие показания непосредственного участника событий, а это уже само по себе реальное доказательство.

Противникам Трампа: вопрос, конечно, в credibility источника (возможности доверять показаниям Каэна - Ред.). Она не обнуляется одним лишь фактом, что Коэн лжесвидетельствовал в прошлом. По такой логике можно осужденного за воровство обвинять в каждой последующей краже, а на вчерашнего убийцу вешать все новые преступления. Но и полностью списывать со счетов неоднозначность фигуры Коэна не стоит. Здесь важен мотив. У Коэна есть единственный мотив оговаривать Трампа - скостить себе срок.

Сторонникам и противникам: решение в данном случае довольно простое - Коэн перечислил огромное количество конкретных людей и документов, которые смогут либо подтвердить, либо опровергнуть его показания о злоупотреблениях, завышении стоимости активов для банков и занижении оных для налоговой службы, использовании административных ресурсов и государственных денег в личных целях, о лжесвидетельстве и т.д и т.п.

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В целом, конечно, он описал ровно того человека, коим мне лично видится Трамп - скользкий, не самый приятный тип, вполне способный нарушить закон ради личной выгоды, но, по мере возможностей, старающийся использовать для этого подставных лиц. Просто для многих в этом нет "ничего такого", поэтому они воспринимают все эти "личные особенности" Трампа как вполне невинные, допустимые проявления его самобытности, не чуждые им самим. Странно одно - что количество осужденных и признавших свою вину в различных преступлениях именно мошеннического толка в ближайшем окружении Трампа ничуть не смущает его сторонников, хотя все вполне очевидно. Не раз, кстати, услышала - "да я бы на его месте то же самое сделал".

И это многое объясняет.

(Источник - блог автора)

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Теги: коррупция, Майкл Коэн, дональд трамп, слушания, конгресс сша
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