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Две трети украинцев за границей планируют возвращаться

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Две трети украинцев за границей планируют возвращаться

аналитик Общественной сети ОПОРА
09.08.2023, 21:05

О чем говорит последний опрос вынужденных переселенцев в США и Европе

Украинцы, вынужденные оставаться за границей из-за вооруженной агрессии России, до сих пор информационно погружены в украинский контекст и стремятся вернуться домой, когда это будет безопасно для них и их детей. Такие выводы следуют из последнего опроса ОПОРЫ в 7 странах: США, Великобритании, Израиле, Испании, Германии, Чехии, Венгрии. 

Работа с этими людьми должна быть приоритетным направлением украинской власти и общественного сектора, ведь они остаются членами украинского политического сообщества. Они – активные адвокаты Украины в своих локальных сообществах и перспективные союзники украинской дипломатии.

Почти две трети опрошенных утверждают, что планируют возвращаться в Украину, но многие (35% всех респондентов) рассматривают возвращение домой только после завершения войны. Важнейшими факторами, влияющими на желание возвращаться, являются эмоциональная связь с Родиной и безопасность в регионе проживания (по 43%), стремление воссоединиться с семьей и наличие работы в Украине (по 38%).

В то же время, для респондентов от 18 до 35 лет самым важным фактором является наличие работы (45%), а для респондентов среднего (36–50 лет) и старшего (51+) возраста на первом месте стоит безопасность. В свою очередь уровень медицины, образования или социальный статус имеют сравнительно низкий приоритет для респондентов любого возраста.

Следовательно, в вопросе возвращения или невозвращения в Украину преобладают эмоциональные факторы. Но заметна и другая тенденция: чем лучше адаптирован человек в стране пребывания, тем менее привлекательным ему кажется перспектива вернуться в Украину.

Мнения опрошенных о том, можно ли влиять на политическую жизнь в Украине из-за границы, разделились почти поровну: 43% считают, что могут влиять на политику в Украине даже на расстоянии, а 46% таких возможностей не видят. Среди способов приобщаться к политике называли подписание петиций, участие в митингах, просветительскую деятельность об украинской истории и культуре в стране пребывания. Политическим влиянием часто называли волонтерство и поддержку ВСУ, ведь сегодня будущее нашего государства решается на фронте.

Так, 80% респондентов донатили на ВСУ, 76% помогали своим близким и знакомым в Украине, а 69% популяризировали информацию об Украине. Хотя большинство респондентов не чувствуют себя способными влиять на политическую жизнь, они все же остаются включенными в украинский политический контекст. 80% опрошенных постоянно интересуются событиями в Украине и говорят о новостях с близкими чаще, чем, например, о будничных делах или семье.

Только 16% респондентов считают, что выборы следует проводить сразу после завершения военного положения. 70% думают, что с этим следует некоторое время подождать: 3–6 месяцев (28%), около года (30%) или даже несколько лет (13%). Как сказал один из опрошенных, который сейчас находится в Великобритании, для него "прийти на избирательный участок – это признак того, что у нас будет мир".

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